مدارس و دانشگاه‌های قزوین غیرحضوری شد

معاون استاندار و جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین گفت: مدارس و دانشگاه‌های قزوین روز چهارشنبه /فردا/ به علت تداوم افزایش غلظت آلاینده‌ها، غیرحضوری شدند.
مدارس و دانشگاه‌های قزوین غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جواد حق‌لطفی عصر سه‌شنبه، اظهار کرد: در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، نشست فوق‌العاده کارگوه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین با حضور اعضا و در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران برگزار شد.

وی در تشریح مصوبات این نشست، اضافه کرد: با توجه به گزارش‌ ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در سطح استان، تصمیمات محدودکننده‌ای برای صیانت از سلامت عمومی شهروندان اتخاذ شد.

این مسوول خاطرنشان کرد: براساس مصوبه این کارگروه، فعالیت تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاه‌ها در سطح استان قزوین روز چهارشنبه /فردا/ به‌ صورت غیرحضوری خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: مدارسی که در این روز برنامه امتحانی دارند، آزمون‌های خود را مطابق برنامه‌ زمان‌بندی اعلام‌ شده برگزار خواهند کرد.

حق‌لطفی ادامه داد: کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی که دارای فرزند زیر ۶ سال هستند به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، فردا به‌ صورت دورکاری فعالیت خواهند داشت.

جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین با هشدار نسبت به تداوم آلودگی هوا از گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی خواست از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویت‌های مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان خواست با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه به هشدارهای بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا همکاری لازم را داشته باشند.

قزوین آلودگی هوا مدارس دانشگاه ها تعطیلی آموزش غیر حضوری
