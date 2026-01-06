مازوت سوزی شدید نیروگاه شهید رجایی
به گزارش تابناک، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، واقع در استان قزوین (کیلومتر ۲۵ آزادراه قزوین-کرج)، یکی از بزرگترین نیروگاههای حرارتی ایران با ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است. این نیروگاه نقش کلیدی در تأمین برق کشور دارد، اما در فصل سرد سال، به دلیل کمبود گاز طبیعی، به سوخت پشتیبان یعنی مازوت (نفت کوره سنگین) روی میآورد.
مازوت سوخت ارزان اما بسیار آلایندهای است که حاوی گوگرد بالا بوده و استفاده از آن منجر به انتشار گسترده دیاکسید گوگرد (SO₂)، ذرات معلق (PM) و سایر آلایندههای سمی میشود.
در زمستانهای اخیر، گزارشها حاکی از مازوتسوزی شدید در نیروگاه شهید رجایی است. ب حتی پس از مصوبه هیئت دولت برای توقف مازوتسوزی در سه نیروگاه دیگر (اراک، کرج و اصفهان). تصاویر ماهوارهای و گزارشهای میدانی از دود سیاه مداوم حکایت دارند که مناطق اطراف مانند آبیک، محمدیه، مهرگان و حتی بخشهایی از کرج را تحت تأثیر قرار میدهد
یکی از نگرانیهای اصلی، کیفیت مازوت مصرفی است. گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در آبان ۱۴۰۴ نشان داد که مازوت مصرفی در شهید رجایی گاهی حاوی گوگرد تا ۲۹۶۱۲ میلیگرم بر کیلوگرم بوده – حدود ۵۹۲ برابر حد مجاز استاندارد ملی (۵۰ میلیگرم بر کیلوگرم برای گازوئیل یورو۴، و حداکثر ۰.۸ درصد جرمی برای مازوت). البته روابط عمومی نیروگاه این ادعا را رد کرده و اعلام نمود که گوگرد مازوت معمولاً حدود ۲.۶ درصد (۳ برابر استاندارد) است، نه ۵۹۲ برابر. با این حال، حتی این میزان هم آلایندگی بالایی ایجاد میکند.
در پاییز ۱۴۰۴، نیروگاه اعلام کرد بیش از ۳۲ میلیون لیتر مازوت کمگوگرد (زیر ۱ درصد) ذخیره کرده تا آلایندگی را کاهش دهد، اما گزارشهای اخیر نشان میدهد ترکیب ۵۰ درصد مازوت کمگوگرد و ۵۰ درصد معمولی همچنان ادامه دارد.
تأثیرات زیستمحیطی و بهداشتی مازوتسوزی شدید، عامل اصلی تشدید آلودگی هوا در قزوین و مناطق مجاور است. این سوخت باعث افزایش ذرات معلق، اسید باران و بیماریهای تنفسی، قلبی و حتی سرطان میشود.
مدیرکل محیط زیست قزوین تأکید کرده که این مسئله ملی است و تلاش برای تغییر سوخت یا نصب فیلترها تاکنون بینتیجه مانده. دولت اعلام کرده مازوتسوزی "تولید سم" است و ترجیح میدهد قطع برق هدفمند داشته باشد تا آلودگی بیشتر.
