صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مازوت سوزی شدید نیروگاه شهید رجایی

به گزارش تابناک، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، واقع در استان قزوین (کیلومتر ۲۵ آزادراه قزوین-کرج)، یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های حرارتی ایران با ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است. این نیروگاه نقش کلیدی در تأمین برق کشور دارد، اما در فصل سرد سال، به دلیل کمبود گاز طبیعی، به سوخت پشتیبان یعنی مازوت (نفت کوره سنگین) روی می‌آورد.
کد خبر: ۱۳۵۰۳۱۶
| |
2092 بازدید
|
۲
مازوت سوزی شدید نیروگاه شهید رجایی
مازوت سوخت ارزان اما بسیار آلاینده‌ای است که حاوی گوگرد بالا بوده و استفاده از  آن منجر به انتشار گسترده دی‌اکسید گوگرد (SO₂)، ذرات معلق (PM) و سایر آلاینده‌های سمی می‌شود.
 
در زمستان‌های اخیر، گزارش‌ها حاکی از مازوت‌سوزی شدید در نیروگاه شهید رجایی است. ب حتی پس از مصوبه هیئت دولت برای توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه دیگر (اراک، کرج و اصفهان). تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های میدانی از دود سیاه مداوم حکایت دارند که مناطق اطراف مانند آبیک، محمدیه، مهرگان و حتی بخش‌هایی از کرج را تحت تأثیر قرار می‌دهد
 
یکی از نگرانی‌های اصلی، کیفیت مازوت مصرفی است. گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در آبان ۱۴۰۴ نشان داد که مازوت مصرفی در شهید رجایی گاهی حاوی گوگرد تا ۲۹۶۱۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم بوده – حدود ۵۹۲ برابر حد مجاز استاندارد ملی (۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم برای گازوئیل یورو۴، و حداکثر ۰.۸ درصد جرمی برای مازوت). البته روابط عمومی نیروگاه این ادعا را رد کرده و اعلام نمود که گوگرد مازوت معمولاً حدود ۲.۶ درصد (۳ برابر استاندارد) است، نه ۵۹۲ برابر. با این حال، حتی این میزان هم آلایندگی بالایی ایجاد می‌کند.
 
 در پاییز ۱۴۰۴، نیروگاه اعلام کرد بیش از ۳۲ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد (زیر ۱ درصد) ذخیره کرده تا آلایندگی را کاهش دهد، اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد ترکیب ۵۰ درصد مازوت کم‌گوگرد و ۵۰ درصد معمولی همچنان ادامه دارد.
مازوت سوزی شدید نیروگاه شهید رجایی
 
تأثیرات زیست‌محیطی و بهداشتی مازوت‌سوزی شدید، عامل اصلی تشدید آلودگی هوا در قزوین و مناطق مجاور است. این سوخت باعث افزایش ذرات معلق، اسید باران و بیماری‌های تنفسی، قلبی و حتی سرطان می‌شود.
 
 مدیرکل محیط زیست قزوین تأکید کرده که این مسئله ملی است و تلاش برای تغییر سوخت یا نصب فیلترها تاکنون بی‌نتیجه مانده. دولت اعلام کرده مازوت‌سوزی "تولید سم" است و ترجیح می‌دهد قطع برق هدفمند داشته باشد تا آلودگی بیشتر.
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نیروگاه شهید رجایی نیروگاه شهید رجایی قزوین آلودگی نیروگاه شهید رجایی قزوین آبیک
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس و دانشگاه‌های قزوین غیرحضوری شد
دستگیری ۲ عضو شورای یک شهر بخاطر رشوه
دستگیری زن سارق در آبیک
خانه دعانویس ها پلمپ شد
دکتر مصدق کنار اعضای خانواده اش در احمدآباد+عکس
آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر ابیک
ترافیک در آزادراه کرج - تهران نیمه سنگین است
وزارت صنعت و معدن و تجارت تفکیک می‌شود؟
تصاویر روستایی ایتالیایی بیخ گوش پایتخت
آلودگی هوای اخیر در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بود
ارسال پرونده «شهرداری آبیک» به دادگاه
شهردار سابق آبیک به حبس محکوم شد
کلاهبرداری میلیا‌ردی ۲ جوان ۱۸ ساله قزوینی
آلودگی برای دومین روز متوالی مدارس آبیک را تعطیل کرد
غرق شدن جوان آبیکی در کانال آب
مدارس آبیک به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد
هم‌اکنون؛آلودگی ناشی از مازوت‌سوزی نیروگاه شهیدرجایی قزوین
نیروگاه یا کارخانه تولید سم؟ حقیقت تلخ پشت برق نیروگاه شهید رجایی
عکس: نیروگاه شهید رجایی همچنان مازوت می سوزاند!
عکس: آلودگی نیروگاه شهید رجایی قزوین
نیروگاه شهید رجایی قزوین هم مازوت سوزی دارد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
19
پاسخ
این نیروگاه در تابستان هم مازوت میسوزونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
18
پاسخ
نیروگاه رجایی عامل آلودگی هوا تهران و کرج است
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
tabnak.ir/005fHI
tabnak.ir/005fHI