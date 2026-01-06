صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تذکر دستیار وزیر علوم به رؤسای دانشگاه‌ها

​دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشت: با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط هیچ دانشجویی از دانشگاه بیرجند «اکنون» در بازداشت نیست. روسای دانشگاه‌ها موظف به پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای هستند.
تذکر دستیار وزیر علوم به رؤسای دانشگاه‌ها

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدعلی دادگسترنیا، دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر روابط عمومی وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط هیچ دانشجویی از ⁧ دانشگاه بیرجند⁩ «اکنون» در بازداشت نیست. با تأکید بر حفظ حرمت دانشگاه، رؤسای دانشگاه‌ها طبق دستورالعمل صادرشده موظف به پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای حل مسائل هستند.

اتفاقات تلخ در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد عدول از منطق دانشگاهی و تجویز برخوردهای خودسرانه نمی‌تواند راه‌حل باشد. همه‌ ذی‌نفعان دانشگاه باید آگاهانه مراقبت کنند تا فضای اعتراض و گفتگو، خشن و تنش‌زا نشود تا دانشگاه امن بماند.»

