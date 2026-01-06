مدارس کدام شهرها و استانها فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ تعطیل است؟
افزایش آلودگی هوا مدارس برخی استانها و شهرها را فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۹۸| |
14144 بازدید
به گزارش تابناک، افزایش آلودگی هوا مدارس برخی استانها و شهرها را فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ تعطیل کرد.
با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر ماندگاری شرایط آلودگی هوا و البته کاهش شدید دما در برخی مناطق و لزوم مدیریت مصرف انرژی احتمال اعلام تعطیلی مدارس فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در دیگر شهرها و استانهای کشور نیز وجود دارد.
تهران
کلاس درس مدارس در همه مقاطع تحصیلی استان تهران به استثنای شهرستان های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای چهارشنبه ۱۷ دی ماه غیرحضوری و مجازی شد. امتحانات حضوری است. طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آینده از درب منزل اجرا می شود.
البرز
معاون عمرانی استاندار البرز اعلام کرد: مدارس استان به جز طالقان و آسارا فردا ۱۷ دی غیر حضوری هستند. مهدهای کودک و پیشدبستانیها هم تعطیل خواهد بود.
آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد که به علت آلودگی هوا برخی مدارس استان فردا چهارشنبه غیرحضوری است.
قزوین
مدارس و دانشگاههای قزوین روز چهارشنبه /فردا/ به علت تداوم افزایش غلظت آلایندهها، غیرحضوری شدند.
چهارمحالوبختیاری
بهدلیل سرمای هوا و صرفهجویی در مصرف انرژی، فعالیت آموزشی تمام مدارس شهرستانهای شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ چهارشنبه ۱۷ دی بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟