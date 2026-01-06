جزئیات خرید ۱۲ قلم کالای اساسی با کالابرگ یکمیلیونی / جاماندگان از چه مسیری ثبتنام کنند؟
در حالی که فشار هزینههای معیشتی همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای ایرانی است، دولت با اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی تلاش کرده دامنه حمایتهای معیشتی را گسترش دهد. پرسش بسیاری از مردم اما این است که کالابرگ یکمیلیونی چگونه شارژ شده، چه کسانی مشمول آن هستند، از چه زمانی قابل استفاده است و با چه شرایطی میتوان از آن خرید کرد؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیهای رسمی، جزئیات کامل این طرح، زمانبندی استفاده برای خانوارها، میزان اعتبار و نحوه خرید از فروشگاههای طرف قرارداد را اعلام کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیهای رسمی، جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، خانوارهای حمایتی در دهکهای اول تا سوم میتوانند از چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ برای خرید اقلام مشمول کالابرگ به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
زمانبندی استفاده از کالابرگ برای دهکها
طبق اعلام وزارت رفاه:
- دهکهای ۱ تا ۳: از جمعه ۱۹ دیماه
- دهکهای ۴ تا ۷: از دوشنبه ۲۲ دیماه
- سایر خانوارها: از یکشنبه ۲۸ دیماه
امکان استفاده از اعتبار، بهصورت مرحلهای و پس از اعلام عمومی در هر ماه فراهم میشود. همچنین اگر اعتبار ماهانه بهطور کامل مصرف نشود، مانده آن به ماههای بعد منتقل خواهد شد و خانوارها نگرانی از این بابت نخواهند داشت.
اعتبار کالابرگ چقدر است؟
در این مرحله از اجرای طرح، اعتبار چهارماهه بهصورت یکجا به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده است.
میزان این اعتبار:
- هر نفر: ۴ میلیون تومان
- قابل استفاده بهصورت ماهانه (یک میلیون تومان)، پس از اعلام رسمی
این طرح با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاههایی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا میشود.
چه کالاهایی با کالابرگ قابل خرید است؟
اقلام کالایی مشمول کالابرگ الکترونیکی شامل موارد زیر است:
مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر.
مهمترین ویژگیهای طرح کالابرگ جدید
- خانوادهها میتوانند بر اساس نیاز خود از کالاهای تعیینشده خرید کنند
- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب برند خاص وجود ندارد
- در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت توسط خریدار پرداخت میشود
- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست
- اعتبار استفادهنشده، به ماههای بعد منتقل میشود
- امکان انتخاب محصولات از تولیدکنندگان مختلف فراهم است
کالابرگ در کدام فروشگاهها قابل استفاده است؟
این طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه خرد و عمده و همچنین در ۱۱ فروشگاه زنجیرهای شامل:
افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت اجرا میشود.
چگونه مانده اعتبار را استعلام کنیم؟
استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاههای طرف قرارداد از روشهای زیر ممکن است:
- اپلیکیشن شمیم
- پیامرسان بله
- کد دستوری #1463*500*
- صندوقهای فروشگاهی
همچنین مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات شهروندان فعال است.
چه کسانی مشمول طرح کالابرگ هستند؟
طبق تأکید وزارت تعاون، مشمولان طرح کالابرگ جدید ارتباطی با شماره دهکها ندارند و گروههای زیر بهصورت خودکار مشمول هستند:
- تمامی یارانهبگیران فعلی
- حذفشدگان یکسال اخیر
- بازنشستگان
- کارمندان
این گروهها نیازی به ثبتنام یا مراجعه به سامانهها ندارند.
سایر شهروندانی که جزو گروههای فوق نیستند، میتوانند از روز شنبه ۲۰ دیماه به مدت ۱۵ روز فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند. به این افراد نیز اعتبار ۴ نوبت کالابرگ بهصورت کامل تخصیص داده خواهد شد.
هشدار درباره پیامکهای جعلی
وزارت تعاون از هموطنان خواسته است مراقب پیامها و لینکهای جعلی باشند و تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند. در صورت مشاهده تخلف فروشگاهی نیز امکان ثبت شکایت از طریق اپلیکیشن شمیم وجود دارد و با فروشگاههای متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
خاطرنشان میشود جزئیات و نحوه شیوه دوم اعلام شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در قالب خرید کالاهای تعیین شده به قیمت سابق و پیش از انتقال ارز کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره واردات به مصرفکنندگان) متعاقبا اعلام خواهد شد.