پدر امیرمحمد خالقی، قاتل پسرش را بخشید

پدر امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران، با حضور در دادسرای جنایی تهران از حق قصاص قاتل فرزندش گذشت و پرونده با برگزاری جلسه صلح و سازش وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پدر امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران، صبح امروز با حضور در دادسرای جنایی تهران، قاتل فرزندش را مورد عفو قرار داد.

بر اساس این گزارش، جلسه صلح و سازش با حضور قاتل و اولیای دم برگزار شد و با تلاش‌های دکتر محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، پدر امیرمحمد از حق قصاص گذشت.

گفته می‌شود اولیای دم ضمن اعلام گذشت خود، شرط کردند قاتل دو روز در هفته به انجام کارهای عام‌المنفعه بپردازد.

این تصمیم در چارچوب فرآیند صلح و سازش قضایی و با هدف ترویج فرهنگ گذشت و اصلاح اجتماعی اتخاذ شده است.