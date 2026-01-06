صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واریز مستقیم اعتبارات انرژی، راهکار حذف رانت

رئیس‌جمهوری گفت: دولت در اصلاحات مربوط به بنزین و گازوئیل، با واریز مستقیم و عادلانه اعتبارات به حساب مردم، به‌دنبال توقف ریشه‌ای رانت و خروج سرمایه از کشور است.
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی) در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی اظهار کرد: اقدام اخیر دولت به‌معنای حذف یارانه‌ها نبوده است، بلکه یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به حساب همه افراد جامعه واریز شده تا با جلوگیری از رانت و فساد، عدالت در توزیع منابع نیز محقق شود.

وی با بیان اینکه در موضوعاتی مانند بنزین و گازوئیل، ابتدا باید این اطمینان به مردم داده شود که دولت همه اعتبارات را به‌صورت مستقیم و عادلانه به حساب آحاد جامعه واریز می‌کند، تصریح کرد: به‌جای آنکه منابع در اختیار گروه‌های خاصی قرار گیرد که با بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و اعلام ارقام غیرواقعی برای دریافت ارز، سبب خروج سرمایه از کشور می‌شوند، تصمیم گرفته‌ایم این روند نادرست را به‌طور ریشه‌ای متوقف کنیم.

خودمان کشور را به سمت بحران سوق می‌دهیم

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: رشد ۲ درصدی بودجه به این معناست که دولت تا حد ممکن هزینه‌های خود را فشرده کرده است. از یک سو انتظار افزایش حقوق وجود دارد و از سوی دیگر تأکید می‌شود مالیات افزایش نیابد، در حالی که منابع درآمدی کشور محدود است و فروش نفت نیز با تحریم‌ها مواجه شده است. در چنین شرایطی، اگر واقع‌بینانه تصمیم نگیریم، خودمان کشور را به سمت بحران سوق می‌دهیم و سپس از پیامدهای آن گلایه می‌کنیم.

پزشکیان گفت: در حوزه انرژی، روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت و گاز تولید و مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن در داخل مصرف و بخشی نیز صادر می‌شود، آن هم با دشواری‌های فراوان. تنها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌توان منابع قابل‌توجهی آزاد کرد.

وی با بیان اینکه با مشارکت مردم می‌توان کارهای بزرگی انجام داد، اظهار کرد: اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف برق، آب و گاز صرفه‌جویی کنیم، روزانه معادل صدها هزار بشکه نفت و گاز ذخیره می‌شود. امروز بخش قابل‌توجهی از منابع کشور به‌دلیل مصرف نادرست هدر می‌رود و سپس یکدیگر را نقد می‌کنیم، در حالی که اصلاح باید از خود ما آغاز شود.

