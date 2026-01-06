تجمعات پراکنده در بازار تهران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گزارش‌ها از مرکز تهران حاکی از برگزاری تجمعات پراکنده در محدوده بازار تهران است.

محور اعتراض گرانی و ثبات بازار بوده و شعارهای سیاسی کمرنگ است.

باتوجه به حضور عابرین و شلوغی محل، امکان تفکیک عابران از معترضین برای تخمین درست جمعیت نبود اما حدود ۱۵۰ نفر در خیابان ناصرخسرو بازار تهران شعار دادند که با ورود نیروهای پلیس این تجمع متفرق و افراد به کوچه‌های اطراف پراکنده شدند.

این تجمع از بازار جعفری و پاساژ شیرازی آغاز و با شعار "بازاری با غیرت حمایت، حمایت" به سمت راسته اصلی بازار ادامه یافت.

تجمع کوچکی از بازاریان در خیابان سعدی، لاله‌زار و بازار آهنگرهای تهران نیز با حضور نیروهای پلیس، بدون گسترش، پایان یافت.

از ظهر امروز راسته‌های ۱۵ خرداد، بازار طلا و ناصرخسرو بازار بزرگ تهران در اعتراض به افزایش قیمت ارز و عدم ثبات قیمتی تعطیل شد.