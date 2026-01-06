اعلام نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
آخرین وضعیت نحوه برگزاری امتحانات در واحدهای دانشگاه آزاد اعلام شد.
واحد اراک: ترکیبی حضوری و برخط
واحد قم: حضوری
واحد کرمانشاه: ترکیبی حضوری و برخط
واحد قزوین: برخط
واحد لرستان: برخط
واحد همدان: ترکیبی حضوری و برخط
واحد چهارمحال و بختیاری: ترکیبی حضوری و برخط
واحد خراسان جنوبی: تمامی مقاطع غیرپزشکی مجازی
واحد خمین: تماما مجازی بجز دروس تخصصی پزشکی
کرج: ترکیبی حضوری و برخط
ایلام: مجازی
واحد بین الملل اروند: مجازی
کرمان: ترکیبی حضوری و برخط
بیرجند: ترکیبی حضوری و برخط
این لیست بروزرسانی میشود...
