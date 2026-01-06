اقتصاد آزاد تا کجا؟ سؤال قالیباف از دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ارز ترجیحی برای چند کالای محدود بوده؛ گران‌شدن کالاهای دیگر گران‌فروشی است و باید با آن برخورد شود.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کسانی که با اقتصاد کشور بازی می‌کنند برخورد شود؛ دولت باید در برابر گران‌فروشی بایستد. مگر نمی‌گوییم اقتصاد آزاد؟ حتی در کشور‌های نئولیبرالیستی هم وقتی در جنگ و سختی هستند دولت در اقتصاد دخالت می‌کند. دامنۀ تغییرات دلار باید محدود باشد؛ باید در یک فاصله‌ی زمانی مشخص و در یک دامنه مشخص قیمت ارز تغییر کند تا ثبات اقتصادی در کشور باشد.