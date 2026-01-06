صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اقتصاد آزاد تا کجا؟ سؤال قالیباف از دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ارز ترجیحی برای چند کالای محدود بوده؛ گران‌شدن کالاهای دیگر گران‌فروشی است و باید با آن برخورد شود.
اقتصاد آزاد تا کجا؟ سؤال قالیباف از دولت

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید با کسانی که با اقتصاد کشور بازی می‌کنند برخورد شود؛ دولت باید در برابر گران‌فروشی بایستد. مگر نمی‌گوییم اقتصاد آزاد؟ حتی در کشور‌های نئولیبرالیستی هم وقتی در جنگ و سختی هستند دولت در اقتصاد دخالت می‌کند. دامنۀ تغییرات دلار باید محدود باشد؛ باید در یک فاصله‌ی زمانی مشخص و در یک دامنه مشخص قیمت ارز تغییر کند تا ثبات اقتصادی در کشور باشد.

محمدباقر قالیباف گرانی اقتصاد آزاد جنگ قیمت ارز
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
23
پاسخ
میزان تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بهای تمام شده :
مگر ادعا نمی شد علیرغم تخصیص ارز ترجیحی تامین نهادها برای تولید کننده به قیمت اارز ازاد است وارز ترجیحی توسط ررانت خوران استفاده می شود بنابراین با حذف ارز ترجیحی فقط رانت ادعایی حذف می شود لکن قیمت تمام شده محصولات با فرض عدم استفاده از ارز ترجیحی که قبلا نیز ادعا می شد حذف ارز ترجیحی تاثیر انچنانی در افزایش بهای تمام شده خصوصا مطابق اعداد اعلام شده نداشته واین ارقام صرفا عدد سازی وبازی با اعداد است دولت در انجام وظایف تنظیم گری خود باید با کنترل قیمت خرید وفروش از مزرعه تا مصرف کننده نهایی جلوی این اجحافات را بگیرد نه اینکه خود در این دام گرفتار ومردم را بدبخت کند
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
27
پاسخ
آقای قالیباف این اقتصاد آزاد ادامه راه دوران هاشمی می‌باشد خود کرده را تدبیر نیست روحانی ودولتش پیاده کردن پزشکیان ودولتش هم اینگونه
1900
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
26
پاسخ
تو شرایط نرمالش نتونستن قیمت هارو کنترل کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
31
پاسخ
فقط حرف و شعار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
27
پاسخ
اقتصاد؟؟بازارها تعطیل هستن و در این تعطیلی دلار ۱۴۷۰۰۰تومان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
26
پاسخ
اگر دولت می خواست با گران فروشی برخورد کند ارز ترجیحی را قطع نمی کرد تا بهانه برای افزایش چند برابری قیمت ها فراهم شود
