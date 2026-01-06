صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تداوم آلودگی هوای تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران از انباشت آلاینده‌های جوی تا جمعه (۱۹ دی‌ماه) خبر داد و برای شنبه (۲۰ دی‌ماه) در سطح استان تهران فعالیت سامانه بارشی را پیش‌بینی کرد.
تداوم آلودگی هوای تهران

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی اعلام کرد: طی پنج روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

تا شنبه (۲۰ دی‌ماه) با استقرار جوی پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه بخصوص در مناطق پرتردد شهری به‌تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است همچنین از امروز تا پنجشنبه (۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه) با تقویت پایداری جو، تشدید انباشت آلاینده‌ها و گاهی کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

طی روز شنبه با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان افزایش ابر و از بعد از ظهر در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف و باران و مه مورد انتظار است. این شرایط در بخش‌های جنوبی و غربی و ارتفاعات گاهی با وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۷ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه (۱۸ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

