تداوم آلودگی هوای تهران

به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی اعلام کرد: طی پنج روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

تا شنبه (۲۰ دی‌ماه) با استقرار جوی پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه بخصوص در مناطق پرتردد شهری به‌تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است همچنین از امروز تا پنجشنبه (۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه) با تقویت پایداری جو، تشدید انباشت آلاینده‌ها و گاهی کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

طی روز شنبه با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان افزایش ابر و از بعد از ظهر در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف و باران و مه مورد انتظار است. این شرایط در بخش‌های جنوبی و غربی و ارتفاعات گاهی با وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۷ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی روز پنجشنبه (۱۸ دی‌ماه) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.