صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا شما هم این عادت زشت را دارید؟!

آیا انگشت کردن داخل بینی یک بیماری است؟ در این مقاله با اصطلاح علمی رینوتیلکسومانیا، آمار جهانی، عوارض پزشکی و علل روانشناختی این عادت رایج اما ناپسند آشنا شوید.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۳۴
| |
3467 بازدید
|
۱
آیا شما هم این عادت زشت را دارید؟!

خیلی از آدم ها عادت دارند انگشت داخل بینی خود کنند، اما تعداد کمی به انجام این کار اعتراف می کنند! اگر همان موقع که انگشت داخل بینی تان کرده اید کسی شما را ببیند، بدون شک خجالت می کشید و از کارتان پشیمان می شوید، اما اگر خودتان هم کسی را سر بزنگاه حین انجام این کار غافلگیر کنید، حتما او را به خاطر رفتار ناپسندی که مرتکب شده سرزنش خواهید کرد.

بررسی علمی این پدیده ناپسند

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ از انگشت کردن داخل بینی در علم پزشکی با اصطلاح رینوتیلکسومانیا (Rhinotillexomania) یاد می شود. بررسی علمی این پدیده برای نخستین بار در سال ۱۹۹۵ از سوی دو محقق آمریکایی مورد مطالعه قرار گرفت. آن ها یک پرسشنامه تنظیم کردند که به ۱۰۰۰ نفر از ساکنان بخشی از ایالت ویسکانسین در ایالات متحده ارسال شد.

آمار تکان دهنده از یک عادت پنهان

دریافت کنندگان پرسشنامه همه بزرگسال بودند. نتایج به دست آمده به شرح زیر بود:

۹۱ درصد به انجام این کار اعتراف کردند


۱.۲ درصد حداقل هر یک ساعت یکبار این کار را انجام می دهند.
دو نفر از پاسخ دهندگان به دلیل تکرار زیاد، به تیغه بینی خود آسیب جدی وارد کرده بودند.
با این حال، به دلیل اینکه فقط یک چهارم افراد پاسخ داده بودند، محققان احتمال دادند نتایج کمی جانبدارانه باشد؛ اما واضح است که این رفتار با وجود تابو بودن، بسیار رایج است.

مطالعه بر روی نوجوانان: آیا طبقه اجتماعی موثر است؟

پنج سال بعد، پژوهشگران موسسه ملی سلامت اعصاب و روان در بنگلور هند، این موضوع را میان جوانان بررسی کردند. آن ها چهار مدرسه با سطوح اقتصادی مختلف (مرفه، متوسط و ضعیف) را انتخاب کردند.

یافته های این تحقیق نشان داد:

تقریباً همه آن ها روزی ۴ بار انگشت داخل بینی شان می کنند.
۷.۶ درصد بیش از ۲۰ بار در روز این کار را انجام می دهند.
۱۲ درصد اعتراف کردند که این کار به آن ها احساس خوشایندی می دهد.
استفاده از اشیاء دیگر مثل موچین و مداد نیز گزارش شد.
نکته مهم: این رفتار در همه طبقات اجتماعی به چشم می خورد و مختص قشر خاصی نیست، اما در پسرها بیشتر از دخترها رایج است و معمولاً با عاداتی مثل جویدن ناخن (اونیکوفاژیا) همراه می شود.

مشکلات و عوارض ناشی از این کار

انگشت کردن داخل بینی می تواند باعث بروز مشکلات جدی شود. از جمله:

تأخیر در بهبود جراحی: در افرادی که جراحی بینی داشته اند، این کار مانع ترمیم زخم می شود.
اختلال خود زشت انگاری: برخی موارد شدید این عادت، ریشه در مشکلات روانشناختی دارد که نیاز به درمان دارویی دارد.
عفونت های باکتریایی: پژوهشگران هلندی در سال ۲۰۰۶ دریافتند که این کار باعث پخش شدن باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در بدن می شود.

علت این رفتار چیست؟

با توجه به خطراتی که ذکر شد هنوز علت قطعی این رفتار مشخص نیست. با این حال چند فرضیه مطرح است:

احساس رضایت: تمیز کردن بینی حس خوبی به فرد می دهد.

در دسترس بودن: بینی همیشه در دسترس است!

تنبلی: استفاده از انگشت راحت تر از جستجو برای جعبه دستمال کاغذی است.

۴ راهکار موثر برای جایگزینی و ترک این عادت

اگرچه این رفتار بسیار رایج است، اما برای حفظ سلامت و بهداشت فردی، جایگزین کردن آن با روش های علمی زیر توصیه می شود:
 
استفاده از اسپری های نمکی: این اسپری ها با مرطوب نگه داشتن محیط بینی، از خشک شدن ترشحات و ایجاد خارش (که عامل اصلی انگشت کردن در بینی است) جلوگیری می کنند.
شستشوی بینی با سرم: استفاده از ظرف های مخصوص شستشوی بینی (Neti Pot) به تخلیه کامل و بهداشتی ترشحات کمک می کند.
شناسایی محرک های عصبی: اگر این کار را هنگام استرس انجام می دهید، جایگزین کردن آن با یک وسیله سرگرمی دست (مثل فیجت اسپینر یا توپ استرس) می تواند موثر باشد.
کوتاه نگه داشتن ناخن ها: این کار آسیب های فیزیکی و انتقال باکتری ها را به حداقل می رساند.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
اگر عادت به انگشت کردن در بینی با نشانه های زیر همراه است، ممکن است با یک اختلال وسواسی یا آسیب جدی روبرو باشید:

خونریزی های مکرر و بدون علت از بینی.
ایجاد زخم های عفونی که بهبود نمی یابند.
احساس نیاز شدید به انجام این کار در مکان های عمومی (عدم کنترل رفتار).
تغییر شکل ظاهری در تیغه یا حفره های بینی.

سخن پایانی

آنچه گفته شد شاید ابتدای امر باعث خنده تان شده باشد، اما توصیه می شود که عمیق تر به آن فکر کنید. این رفتار فراتر از یک عادت ساده، می تواند پیامدهای بهداشتی و روانشناختی خاص خود را داشته باشد.

پرسش های متداول

۱. آیا انگشت کردن در بینی باعث بزرگ شدن سوراخ های بینی می شود؟ خیر، ساختار بینی از غضروف و استخوان تشکیل شده است و این کار باعث تغییر سایز دائمی نمی شود، اما می تواند به بافت نرم داخلی آسیب بزند.

۲. چرا کودکان بیشتر این کار را انجام می دهند؟ کودکان هنوز با تابوهای اجتماعی آشنا نیستند و این کار را صرفاً برای رفع یک نیاز فیزیکی (مثل خارش یا گرفتگی) انجام می دهند.

۳. نام علمی وسواس کندن محتویات بینی چیست؟ همان طور که در متن اشاره شد، در دنیای پزشکی به این اختلال رینوتیلکسومانیا گفته می شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دماغ بینی انگشت عادت عادت زشت عادات رفتاری بهداشت فردی بیماری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پله برقی انگشت پای دختر ۳ ساله را قطع کرد
بیماری ناشی از دستگاه تهویه هوا چیست؟
تایید یک اسپری بینی ضد افسردگی
تدفین قربانیان کرونا با رعایت شرایط بهداشتی خواهد بود
آگهی حمام‌های نسل جدید در ۸۰ سال پیش
نکات مهم برای رعایت بهداشت فردی با مسواک و ژیلت
اسپری بینی از ابتلا به کووید-۱۹ پیشگیری می‌کند؟
مرگ مغزی به خاطر جراحی زیبایی بینی
قداره بندها انگشت میوه فروش راقطع کردند!
چرا آب بینی جاری می‌شود؟
در سرمای زمستان از انگشتان پا غافل نشوید
دستور آدمکشی بخاطر دماغ شکسته کودک
ماجرای قطع انگشتان یک زن با قمه جوان افیونی!
عادت های مضر برای کلیه ها
انگشت در بینی‌تان نکنید، آلزایمر می‌گیرید!
هشدارهایی که باید در بینی خود بیابید
چرا دست ها ورم می کنند؟
هشداری مهم درباره دستگاههای کوچک کننده بینی
آیا قطع شدن انگشت پا، معافیت سربازی دارد؟
پیوند انگشت پا به جای شست دست!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
0
1
پاسخ
در بینی خودم که خیر ، اما زیاد پیش می آید که مورد تفقد دیگران قرار بگیرم
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fFy
tabnak.ir/005fFy