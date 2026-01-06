سلامت ترامپ دوباره در خطر افتاد!
ترامپ اوایل ۲۰ دسامبر برای اقامتی ۱۵ روزه وارد پالم بیچ، فلوریدا شد و عصر یکشنبه از طریق یک پایگاه هوایی در مریلند به واشنگتن دی سی بازگشت. اما هنگامی که از پلههای هواپیمای ایرفورس وان پایین آمد تا سوار هواپیمای Marine One برای ادامه سفرش شود، چندین نشانه احتمالی ضعف آشکار شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پایگاه خبری دیلی بیست گزارشی درباره کاهش قدرت فیزیکی رئیسجمهور ۷۹ ساله آمریکا منتشر کرد و دیگر رسانهها مانند نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نیز بعدا گمانه زنیهای خود را منتشر کردند. ترامپ در مصاحبه با وال استریت ژورنال اذعان کرد که برای برخی مشکلات به دنبال کمک پزشکی بوده است.
دونالد ترامپ در مصاحبه خود با وال استریت ژورنال اذعان کرد که در اواسط ماه ژوئیه پس از ابتلا به «تورم خفیف» در قسمت پایین پاهایش به مرکز پزشکی نظامی والتر رید مراجعه کرده و سونوگرافی نشان داده که او «نارسایی مزمن وریدی» دارد؛ بیماری شایعی در افراد مسن که باعث میشود خون به سختی از پاها از طریق رگهای کوچکتر به قلب برسد.
شاید همین امر باعث شده باشد که پایین آمدن از چند پله و سپس راه رفتن در یک خط مستقیم و بالا رفتن از چند پله کوچکتر برای ترامپ کار دشواری باشد.
تصاویر تلویزیونی نیز مشکل ترامپ برای بالا و پایین رفتن از پلهها و راه رفتن را منتشر کرد. ترامپ هنگام بیرون آمدن از در هواپیما نردهها را گرفته و با احتیاط پایین میآید و با چشمان خیره فرش قرمز را نگاه میکند. قدمهای او پس از پیاده شدن از هواپیما، آهسته و کوتاه هستند و پای راستش را هم روی آسفالت فرودگاه میکشد. او هنگام بالا رفتن از پلههای کوچک هلیکوپتر که او را به کاخ سفید بازگرداند، خسته و بیرمق به نظر میرسد.
ترامپ در گذشته بارها و بارها از پلههای هواپیمای ایر فورس وان به شدت انتقاد کرده بود و اخیرا هم این انتقادها بیشتر شده است. در ویدئویی که چنین صحنهای را درست قبل از کریسمس نشان میدهد، ترامپ در مقابل در هواپیما ظاهر میشود و قبل از اینکه با احتیاط از پلهها پایین برود، سه بار با دست راست به پای راستش میزند.
رئیسجمهور آمریکا ترسش از پلهها را کتمان نکرده و در ماه سپتامبر اعتراف کرد که از زمین خوردن و افتادن در ملاء عام مانند «جو بایدن» رئیس جمهور سابق آمریکا نگران است.
ترامپ در جریان حضور در میان ژنرالهای ارتش گفته بود: «هر روز مردم از روی پلهها میافتند. من خیلی مراقبم. میدانم که وقتی روی پلهها راه میروم باید آرام حرکت کنم.»