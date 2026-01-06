صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سلامت ترامپ دوباره در خطر افتاد!

دونالد ترامپِ هنگام پیاده شدن از هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری دچار مشکل شد و بار دیگر مساله بروز مشکلات برای سلامتش در صدر اخبار قرار گرفت
کد خبر: ۱۳۵۰۲۲۹
| |
7583 بازدید
|
۱۲
سلامت ترامپ دوباره در خطر افتاد!

ترامپ اوایل ۲۰ دسامبر برای اقامتی ۱۵ روزه وارد پالم بیچ، فلوریدا شد و عصر یکشنبه از طریق یک پایگاه هوایی در مریلند به واشنگتن دی سی بازگشت. اما هنگامی که از پله‌های هواپیمای ایرفورس وان پایین آمد تا سوار هواپیمای Marine One برای ادامه سفرش شود، چندین نشانه احتمالی ضعف آشکار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پایگاه خبری دیلی بیست گزارشی درباره کاهش قدرت فیزیکی رئیس‌جمهور ۷۹ ساله آمریکا منتشر کرد و دیگر رسانه‌ها مانند نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نیز بعدا گمانه زنی‌های خود را منتشر کردند. ترامپ در مصاحبه با وال استریت ژورنال اذعان کرد که برای برخی مشکلات به دنبال کمک پزشکی بوده است.

دونالد ترامپ در مصاحبه خود با وال استریت ژورنال اذعان کرد که در اواسط ماه ژوئیه پس از ابتلا به «تورم خفیف» در قسمت پایین پاهایش به مرکز پزشکی نظامی والتر رید مراجعه کرده و سونوگرافی نشان داده که او «نارسایی مزمن وریدی» دارد؛ بیماری شایعی در افراد مسن که باعث می‌شود خون به سختی از پاها از طریق رگ‌های کوچکتر به قلب برسد. 

شاید همین امر باعث شده باشد که پایین آمدن از چند پله و سپس راه رفتن در یک خط مستقیم و بالا رفتن از چند پله کوچکتر برای ترامپ کار دشواری باشد.

تصاویر تلویزیونی نیز مشکل ترامپ برای بالا و پایین رفتن از پله‌ها و راه رفتن را منتشر کرد. ترامپ هنگام بیرون آمدن از در هواپیما نرده‌ها را گرفته و با احتیاط پایین می‌آید و با چشمان خیره فرش قرمز را نگاه می‌کند. قدم‌های او پس از پیاده شدن از هواپیما، آهسته و کوتاه هستند و پای راستش را هم روی آسفالت فرودگاه می‌کشد. او هنگام بالا رفتن از پله‌های کوچک هلیکوپتر که او را به کاخ سفید بازگرداند، خسته و بی‌رمق به نظر می‌رسد.

ترامپ در گذشته بارها و بارها از پله‌های هواپیمای ایر فورس وان به شدت انتقاد کرده بود و اخیرا هم این انتقادها بیشتر شده است. در ویدئویی که چنین صحنه‌ای را درست قبل از کریسمس نشان می‌دهد، ترامپ در مقابل در هواپیما ظاهر می‌شود و قبل از اینکه با احتیاط از پله‌ها پایین برود، سه بار با دست راست به پای راستش می‌زند.

رئیس‌جمهور آمریکا ترسش از پله‌ها را کتمان نکرده و در ماه سپتامبر اعتراف کرد که از زمین خوردن و افتادن در ملاء عام مانند «جو بایدن» رئیس جمهور سابق آمریکا نگران است.

ترامپ در جریان حضور در میان ژنرال‌های ارتش گفته بود: «هر روز مردم از روی پله‌ها می‌افتند. من خیلی مراقبم. می‌دانم که وقتی روی پله‌ها راه می‌روم باید آرام حرکت کنم.»

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
62
پاسخ
اینها برای ملت ایران نون و آب نمیشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
احسنت...ميخواين بگيد مثلا ترامپ در حال موت و خوشحال باشيم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
همین یارو ما را به این روز انداخته..خدا ازش نگدرد ...
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
12
23
پاسخ
مشکل در ذات جنایتکار اوست و الا این علائم که شما می فرمایید برای انسانها پیش می آید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
19
40
پاسخ
از صمیم قلب ارزوی مرگش را دارم به زودی زود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
9
35
پاسخ
یک جمله و حقیقت همیشه دلگرمم کرد و آن این که دنیا دار مکافات است و یدالله فوق ایدیهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
12
28
پاسخ
ترامپ باید بدونه نهایت مگه چند سال دیگه هستش؟ وعده سوختن ابدی در آتش جهنم‌رو باید جدی بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
خیلی جالبه..اون خودش را یک مسبحی مذهبی هم میداند . ولی یک فاسق و جنایتکار به تمام معناست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
9
20
پاسخ
ترامپ فرعون است اودردریای خون مردم بیگناه جهان از غزه گرفته تابقیه کشورهاوحالا ونزوءلاغرق خواهدشد انشا ا...
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
23
پاسخ
خدا نابودش كنه تا عالمي از ظلم بي پايانش نجات پيدا كنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
14
پاسخ
بمیره ایشالله
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
17
پاسخ
انشاالله مرگی دردناک و ضجرآور در آینده ی نزدیک داشته باشد.
