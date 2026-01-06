بورس باز هم رکورد زد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۱۲ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۱۲ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.