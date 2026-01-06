صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بورس باز هم رکورد زد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۱۲ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.
بورس باز هم رکورد زد

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۱۲ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.

بورس بازار بورس بازار سهام بازار سرمایه شاخص کل شاخص کل سهام شاخص کل بورس
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
13
پاسخ
و باز به نسبت طلا و دلار سقوط کرد!
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
15
پاسخ
میدونی چرا !؟ چون دلار بالا رفت به همین راحتی اجناس هم گران شد به همین راحتی بورسیها هم با دلار جدید حساب کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
3
پاسخ
فقط مسکن مونده که اوج بگیره...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
4
پاسخ
بورس شش سال بوده که همه سهامدرانش را به خاک ذلت نشانده بود. شش سال هم رکورد بزند حتی تورم را هم جبران نمی کند
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
2
پاسخ
خدا بخیر کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
5
پاسخ
در تعطیلی بازارها ،،بورس رونق داره،،،اقتصاد مشکل دار
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
