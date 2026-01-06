بورس باز هم رکورد زد
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۱۲ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۲۷| |
3209 بازدید
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۱۱۲ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
میدونی چرا !؟ چون دلار بالا رفت به همین راحتی اجناس هم گران شد به همین راحتی بورسیها هم با دلار جدید حساب کردند
بورس شش سال بوده که همه سهامدرانش را به خاک ذلت نشانده بود. شش سال هم رکورد بزند حتی تورم را هم جبران نمی کند
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟