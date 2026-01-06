در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش را تجربه کرد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۱۳۲,۵۰۷ (یکصد و سی و دو هزار و پانصد و هفت ) تومان به ۱۲۸,۴۰۸ (یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۲۸,۴۰۸ -۴,۰۹۹.۰۰ -۳.۲ 08:53 ۱۳۲,۵۰۷ ۸۸۳ ۰.۶۶ روز قبل ۱۳۱,۶۲۴ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲۶ درصدی، از ۱۵۵,۳۳۴ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان به ۱۵۰,۴۳۰ (یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۰,۴۳۰ -۴,۹۰۴.۰۰ -۳.۲۶ 08:53 ۱۵۵,۳۳۴ ۹۴۰ ۰.۶ روز قبل ۱۵۴,۳۹۴ -۵۸.۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۳۶,۰۸۰ (سی و شش هزار و هشتاد ) تومان به ۳۴,۹۶۴ (سی و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۴,۹۶۴ -۱,۱۱۶.۰۰ -۳.۲ 08:53 ۳۶,۰۸۰ ۲۴۰ ۰.۶۶ روز قبل ۳۵,۸۴۰ ۱,۴۷۴ ۴.۱۱ ۵ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۱۹۵,۶۰۰ (یکصد و نود و پنج هزار و ششصد ) تومان به ۱۹۷,۲۰۰ (یکصد و نود و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۹۷,۲۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۸۱ 10:40 ۱۹۵,۶۰۰ ۹,۳۵۰ ۴.۷۸ روز قبل ۱۸۶,۲۵۰ ۱,۴۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۳,۳۸۰ (سه هزار و سیصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۱۴ درصدی، از ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۱۱,۱۵۰ (یازده هزار و یکصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.