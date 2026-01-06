قیمت دلار، یورو و پوند امروز سهشنبه ۱۶ دی
در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش را تجربه کرد.
قیمت دلار مبادله ای امروز
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۱۳۲,۵۰۷ (یکصد و سی و دو هزار و پانصد و هفت ) تومان به ۱۲۸,۴۰۸ (یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۲۸,۴۰۸
|-۴,۰۹۹.۰۰
|-۳.۲
|08:53
|۱۳۲,۵۰۷
|۸۸۳
|۰.۶۶
|روز قبل
|۱۳۱,۶۲۴
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲۶ درصدی، از ۱۵۵,۳۳۴ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان به ۱۵۰,۴۳۰ (یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۵۰,۴۳۰
|-۴,۹۰۴.۰۰
|-۳.۲۶
|08:53
|۱۵۵,۳۳۴
|۹۴۰
|۰.۶
|روز قبل
|۱۵۴,۳۹۴
|-۵۸.۰۰
|-۰.۰۴
|۲ روز پیش
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۳۶,۰۸۰ (سی و شش هزار و هشتاد ) تومان به ۳۴,۹۶۴ (سی و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۴,۹۶۴
|-۱,۱۱۶.۰۰
|-۳.۲
|08:53
|۳۶,۰۸۰
|۲۴۰
|۰.۶۶
|روز قبل
|۳۵,۸۴۰
|۱,۴۷۴
|۴.۱۱
|۵ روز پیش
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۱۹۵,۶۰۰ (یکصد و نود و پنج هزار و ششصد ) تومان به ۱۹۷,۲۰۰ (یکصد و نود و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۹۷,۲۰۰
|۱,۶۰۰
|۰.۸۱
|10:40
|۱۹۵,۶۰۰
|۹,۳۵۰
|۴.۷۸
|روز قبل
|۱۸۶,۲۵۰
|۱,۴۰۰
|۰.۷۵
|۲ روز پیش
قیمت لیر ترکیه امروز
در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۳,۳۸۰ (سه هزار و سیصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۱۴ درصدی، از ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان رسید.
آخرین نرخ دینار عراق
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۱۱,۱۵۰ (یازده هزار و یکصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.