قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۶ دی

قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۱۳۲,۵۰۷ (یکصد و سی و دو هزار و پانصد و هفت ) تومان به ۱۲۸,۴۰۸ (یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۱۹
| |
17060 بازدید
|
۱
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۶ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش را تجربه کرد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۱۳۲,۵۰۷ (یکصد و سی و دو هزار و پانصد و هفت ) تومان به ۱۲۸,۴۰۸ (یکصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲۸,۴۰۸ -۴,۰۹۹.۰۰ -۳.۲ 08:53
۱۳۲,۵۰۷ ۸۸۳ ۰.۶۶ روز قبل
۱۳۱,۶۲۴ ۰.۰۰   ۲ روز پیش
 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲۶ درصدی، از ۱۵۵,۳۳۴ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان به ۱۵۰,۴۳۰ (یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵۰,۴۳۰ -۴,۹۰۴.۰۰ -۳.۲۶ 08:53
۱۵۵,۳۳۴ ۹۴۰ ۰.۶ روز قبل
۱۵۴,۳۹۴ -۵۸.۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۳.۲ درصدی، از ۳۶,۰۸۰ (سی و شش هزار و هشتاد ) تومان به ۳۴,۹۶۴ (سی و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۹۶۴ -۱,۱۱۶.۰۰ -۳.۲ 08:53
۳۶,۰۸۰ ۲۴۰ ۰.۶۶ روز قبل
۳۵,۸۴۰ ۱,۴۷۴ ۴.۱۱ ۵ روز پیش
 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۸۱ درصدی، از ۱۹۵,۶۰۰ (یکصد و نود و پنج هزار و ششصد ) تومان به ۱۹۷,۲۰۰ (یکصد و نود و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹۷,۲۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۸۱ 10:40
۱۹۵,۶۰۰ ۹,۳۵۰ ۴.۷۸ روز قبل
۱۸۶,۲۵۰ ۱,۴۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۳,۳۸۰ (سه هزار و سیصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۱۴ درصدی، از ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان به ۹۸,۲۹۰ (نود و هشت هزار و دویست و نود ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان به ۹۰,۰۱۰ (نود هزار و ده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۱۱,۱۵۰ (یازده هزار و یکصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

دلار پوند ارز یورو قیمت دلار قیمت یورو
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
17
پاسخ
همبن دلاری که میگی من می خوام تهیه کنم
کجا هست؟
مگه تک نرخی نشد؟ پس چرا من باید دلار را 147000 تومن بخرم؟
