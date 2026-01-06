صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در مقاله‌ای بررسی شد

تغییر رژیم در ونزوئلا: «عدالت» آمریکایی به‌مثابه «جنایت برتر بین‌المللی»

انجام یک عملیات نظامی یک‌جانبه توسط یک دولت برای دستگیری رهبر مستقر کشوری دیگر، غیرقانونی است.
کد خبر: ۱۳۵۰۲۱۸
| |
90224 بازدید
|
۱۳

تغییر رژیم در ونزوئلا: «عدالت» آمریکایی به‌مثابه «جنایت برتر بین‌المللی»

دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط ایالات متحده و عملیات نظامی مرتبط با آن، از سوی بسیاری از حقوقدانان و چندین کشور به‌طور گسترده به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منشور سازمان ملل متحد، محکوم شد؛ منشوری که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر را ممنوع می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «اینفورمد کامنت» در مقاله‌ای به بررسی اقدام مغایر حقوق بین الملل آمریکا در ربایش رئیس جمهور ونزوئلا پرداخته که در ادامه آمده است.

روز شنبه، دولت ترامپ رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا را دستگیر کرد. این تازه‌ترین تخلف آن است؛ آنچه دادستان‌های نورنبرگ آن را «جنایت برتر بین‌المللی» می‌نامیدند.

در یک عملیات نظامی، رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، دستگیر و برای مواجهه با اتهامات در دادگاه فدرال به نیویورک منتقل شد. بنا بر گزارش‌ها، نیروی ویژهٔ «دلتا فورس» ارتش ایالات متحده در ساعات اولیهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶ یک حمله و یورش نظامی گسترده را در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، انجام داد.

این رویداد کوچکی نبود. به گفتهٔ رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح آمریکا، ژنرال دن کِین، این عملیات نظامی ماه‌ها برنامه‌ریزی شده بود و بیش از ۱۵۰ فروند هواپیما و پهپاد، توانمندی‌های یکپارچهٔ فضایی و سایبری، چندین نهاد اطلاعاتی و نیرو‌های اجرای قانون را دربر می‌گرفت.

این عملیات شامل چندین انفجار و پرواز هواگرد‌ها در ارتفاع پایین بود. دولت ونزوئلا آن را «حمله‌ای امپریالیستی» توصیف کرد. نیرو‌های آمریکایی، مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، را در یک اقامتگاه به‌شدت محافظت‌شده در داخل مجموعهٔ نظامی فورت تیونا شناسایی کرده و آنها را از اتاق خوابشان دستگیر کردند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد که مادورو و همسرش با بالگرد به ناو جنگی «یو‌اس‌اس ایوو جیما» منتقل و سپس به نیویورک برده شدند. هم‌زمان، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را علیه مادورو و همسرش علنی کرد که شامل چهار اتهام سنگین بود؛ از جمله توطئه در نارکوتروریسم و واردات کوکائین، در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری مخرب، و توطئه برای در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری مخرب علیه ایالات متحده.

ایالات متحده سال‌هاست مادورو را رهبری نامشروع می‌داند و برای اطلاعات منجر به دستگیری او ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. مادورو همواره همهٔ این اتهامات را رد کرده و آنها را توطئهٔ آمریکا برای توجیه تغییر رژیم خوانده است.

نقض فاحش حقوق بین‌الملل مبتنی بر قواعد

دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط ایالات متحده و عملیات نظامی مرتبط با آن، از سوی بسیاری از حقوقدانان و چندین کشور به‌طور گسترده به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل، به‌ویژه منشور سازمان ملل متحد، محکوم شد؛ منشوری که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر را ممنوع می‌کند.

انجام یک عملیات نظامی یک‌جانبه توسط یک دولت برای دستگیری رهبر مستقر کشوری دیگر، غیرقانونی است. منتقدان اقدام آمریکا، از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه چین، فرانسه، مکزیک و روسیه، پیشاپیش به نقض اصول کلیدی منشور سازمان ملل اشاره کرده‌اند.

بند ۴ ماده ۲ منشور، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر خودداری کنند. استفاده از نیروی نظامی عموماً تنها در چارچوب دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل مجاز است که هیچ‌یک در این مورد رخ نداده است.

همچنین هیچ مجوزی از سوی کنگره صادر نشده بود؛ امری که دولت ترامپ به‌سادگی آن را نادیده گرفت.

این دستگیری به‌عنوان نقضی فاحش از حاکمیت ونزوئلا تلقی می‌شود، زیرا شامل اقدام نظامی بدون دعوت در خاک ونزوئلا بوده است.

تضعیف نشانه‌های ضعیف بهبود

در نتیجهٔ دو دهه افزایش فشار‌های اقتصادی از سوی دولت ایالات متحده و تشدید سیاست «فشار حداکثری» در دولت‌های ترامپ، اقتصاد ونزوئلا امروز به‌شدت اقتصاد ونزوئلا امروز به‌شدت شکننده است.

با این حال، به‌واسطهٔ رشد ناشی از نفت و کند شدن اَبَرتورم، که عمدتاً در نتیجهٔ کاهش تحریم‌ها به‌ویژه در دورهٔ دولت بایدن رخ داد، برخی نشانه‌های امیدوارکننده مشاهده شده است.

با وجود این، ونزوئلا همچنان با مشکلات ساختاری عمیق، فقر شدید، حداقل دستمزد بسیار پایین، تورم بالا و فرسایش شدید خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زیرا فشار اقتصادی آمریکا بر تمامی تلاش‌های تثبیت اقتصادی سایه افکنده است.

درآمد نفتی که برای بهبود تولید حیاتی است، همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح گذشته باقی مانده است. از آنجا که اقتصاد ونزوئلا به‌شدت به نفت وابسته است، تحریم‌های آمریکا در پی تضعیف تلاش‌های شرکت دولتی نفت ونزوئلا، پترولئوس د ونزوئلا اس‌آ (PDVSA)، برای تأمین بخش عمدهٔ درآمد دولت بوده‌اند.

دولت مادورو اصلاحاتی را اجرا کرد (دلاری‌سازی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی) که موجب کند شدن ابرتورم و تقویت رشد اقتصادی شد (۵ درصد در سال ۲۰۲۳).

از دیدگاه دولت ترامپ، تثبیت اقتصادی به تحکیم وضعیت موجود منجر می‌شود؛ از این‌رو، نیاز به بی‌ثبات‌سازی احساس می‌شود.

موضوع، کنترل نفت و گاز است

افول بخش نفت، محرک اصلی سقوط گسترده‌تر اقتصاد ونزوئلا بوده است؛ به‌طوری که با وجود ظرفیت عظیم، صادرات کاهش یافته است.

در پی اقدامات تشدیدکنندهٔ ایالات متحده، تولید نفت ونزوئلا از بیش از ۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۱ میلیون بشکه در روز یا کمتر سقوط کرده است؛ امری که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌هاست. 

سوءمدیریت در این بخش واقعیتی انکارناپذیر است، اما دشوار است تصور شود ونزوئلا چگونه می‌تواند در شرایط حملات مستمر بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان، صنعت نفت خود را مدیریت کند.

با وارد کردن ضربهٔ شدید به درآمد‌های دولت، این تلاش‌های آمریکا در حکم یک جنگ طولانی‌مدت علیه مردم ونزوئلا و سطح زندگی آنان است.

استخراج نفت خام فوق‌سنگین به سطح بالایی از تخصص فنی نیاز دارد که شرکت‌های بین‌المللی نفتی از آن برخوردارند، اما مشارکت آنها به‌واسطهٔ تحریم‌های بین‌المللی محدود شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله آمریکا به ونزوئلا ونزوئلا آمریکا نیکلاس مادورو دونالد ترامپ
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موضع سخت ترامپ در قبال ایران تحت تأثیر نتانیاهو است/ ربودن مادورو بدون هماهنگی با بدنه دولت ونزوئلا انجام نشده است
سرزمین جدیدی که ترامپ به آن چشم دارد
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
حذف مادورو «مشکل ونزوئلا» را حل نمی‌کند/ احتمال جنگ داخلی قدرت وجود دارد
اعلان جنگ ترامپ به ونزوئلا تا ساعاتی دیگر؟
آیا ونزوئلا عراقِ جدید است؟/ حذف «مادورو» منافع آمریکا را بیشتر تهدید می‌کند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۰۹
انتشار یافته: ۱۳
آرمانهای انقلاب 1357
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
16
269
پاسخ
آقا آمد به راحتی آب خوردن رئیس جمهور یک کشور را گرفت و برد . حالا شما هی بگو زور بوده و غیر قانونی بوده و خلاف قوانین بین الملل بوده دردی را دوا نمی کند و چیزی رب برنمی گرداند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مجبوره، بدهی بالا آورده، دارد ورشکسته می شه. دزدی شبانه و گدایی پیشه کرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
151
39
پاسخ
این کلاه مسخره چیه سرش کردن حداقل یه احترامی بش میذاشتن با کت شلوار میبردنش دادگاه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مثل صدام ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ترامپ خسیس تر از این حرفاست دیدی با کمترین هزینه گرفتش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
181
61
پاسخ
هف آمریکا تسلط بر نفت ونزوئلا و سپس بهم ریختن خاورمیانه برای ضربه زدن به چین با افزایش قیمت نفت است. در هر صورت ایران و چین و حتی روسیه هر طور شده نباید بگذارند امریکا به نفت ونزوئلا دسترسی پیدا کند و ونزوئلا را باید مثل ویتنام تبدیل به باطلاق آمریکا کرد. راحترین کار از بین بردن زیر ساختهای تولید نفت ونزوئلا میباشد.

درغیر این صورت به زودی در خاور میانه آشوب به پا خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
9
174
پاسخ
دمپایی ایرانی پوشیده.
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
166
56
پاسخ
دیگه از ترامپ توقع بیش از این نمیشه داشت. این‌همه هار تو پورت، الدورم بلدورم ،کوبیدن بر طبل جنگ آخرش منتهی شد به آدم روبایی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
108
22
پاسخ
ولا ترامپ به درد نمی خوره ما می دزد یمش به چه درد میخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
18
173
پاسخ
مادورو دیگر نمیرقصد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تو زندان مجبوره واسه چند دلار رقص بکنه !؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
7
3
پاسخ
آمریکا در محاصره شبح ها قرار دارد !
منتظر سورپرایز باشید.
محمد امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
7
1
پاسخ
یعنی چی بیان تو یه کشور دیگه بالاترین مقامش رو بگیرن ببرن حالا طرف دیکتاتور بوده که بوده انتخاب مردمش بوده فرضا تقلب کرده تو انتخابات که کرده کشور خودش بوده به کسی ربط نداره مسئله درون خانوادگی بوده حالا یه طرف با اسلحه و گاز اشک‌آور می خواد مسئله خانوادش رو حل کنه این هیچ ربطی به امریکا نداشته فضول های جنایتکار مگه شهر هرته طرف رو با اون قد و هیکل دستبند بزنی ببری
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fFi
tabnak.ir/005fFi