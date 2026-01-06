«سیلیا فلورس» بانوی اول ونزوئلا و همسر مادورو، با کبودی زیر چشم و بانداژ روی پیشانی‌اش در دادگاهی در نیویورک حاضر شد.

وکیل همسر «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا اظهار داشت که موکلش در جریان ربوده شدن از ونزوئلا در جریان حمله آمریکا به این کشور در سوم ژانویه ۲۰۲۶، دچار «جراحات قابل توجهی» شده و ممکن است دچار شکستگی دنده و هماتوم شدید نیز شده باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گزارش نیویورک تایمز در حالی منتشر شد که مادورو به همراه همسرش که توسط ایالات متحده ربوده شده‌اند، ظهر دوشنبه به‌وقت محلی وارد دادگاه نیویورک شدند. این دو با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر روبرو هستند.

رئیس‌جمهور ونزوئلا ضمن رد اتهامات وارده، گفت: «من بی‌گناهم، من مرد شریفی هستم، من رئیس‌جمهور هستم.»

وی با تاکید بر اینکه پیش از حضور در دادگاه، کیفرخواست را ندیده و از حقوق خود آگاه نیست، اظهار کرد: «من برای اولین بار کیفرخواست را می‌بینم و اجازه نداده‌اند که قاضی آن را برایم بخواند و خودم آن را خواهم خواند.»

سیلیا فلورس نیز طی جلسه دادگاه، اتهامات مربوط به «مواد مخدر» را رد کرد.

نیکولاس مادورو چهار اتهام ادعایی از جمله «تروریسم مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین و در اختیار داشتن مسلسل و وسایل تخریبی» را رد کرد.

قاضی همچنین به مادورو دستور داد تا در تاریخ ۱۷ مارس (۲۶ اسفند ماه) برای جلسه استماع در دادگاه حاضر شود.

وکیل مادورو و همسرش دوشنبه در جریان دادگاهی موکلانش گفته بود: «همسر مادورو ممکن است دچار شکستگی یا کبودی شدید در دنده‌ها شده باشد و نیاز به معاینه پزشکی دارد.»

