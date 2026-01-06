صفحه خبر لوگوبالا تابناک
داروی لاغری پرفروش فضای مجازی، اصلاً مجوز ندارد!

کارشناس دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، تأکید کرد که هیچگونه قرص لاغری با نام مانجارو خوراکی در بازار وجود ندارد و هر آنچه با این عنوان عرضه می‌شود، فاقد مجوز و قاچاق است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۷۸
| |
4920 بازدید
|
۱
داروی لاغری پرفروش فضای مجازی، اصلاً مجوز ندارد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر محدثه معصومی بیان داشت: دارویی با عنوان اورفورگلیپرون که این روز‌ها در فضای مجازی تحت عنوان مانجارو خوراکی تبلیغ می‌شود، در دنیا صرفا در مرحله تحقیقاتی و مطالعات بالینی است و تا کنون مجوز تولید و توزیع توسط FDA آمریکا و هیچ مرجع معتبر دیگری را نگرفته است؛ بنابراین به طور قانونی در هیچ جای دنیا در دسترس عموم قرار نگرفته است.

وی افزود: تیرزپاتید با نام تجاری مانجارو در سطح جهانی فقط به شکل تزریقی موجود است و تاکنون هیچگونه فرم قرص خوراکی از آن در سازمان‌های دارویی معتبر دنیا ثبت نشده است و خرید و فروش این دارو، مصداق فرآورده قاچاق و فاقد مجوز محسوب می‌شود.

به گفته معصومی، بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که تیرزپاتید به صورت تزریقی می‌تواند در برخی بیماران منجر به کاهش وزن تدریجی شود، اما ادعا‌های مطرح شده درباره کاهش ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم وزن در یک ماه، هیچ مبنای علمی معتبر ندارد و در مطالعات بالینی تأیید نشده است.

کارشناس دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو هشدار داد: دارو درمانی چاقی تنها در موارد خاص و با تجویز پزشک مجاز است؛ زیرا در صورت عدم رعایت دوز و دوره درمانی مناسب، خطر بروز عوارض جانبی وجود دارد و وزن کاهش‌یافته اغلب در مدت کوتاهی پس از قطع دارو باز می‌گردد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، او همچنین خاطر نشان کرد: شهروندان باید از تهیه هر دارویی از جمله دارو‌های لاغری که فاقد تایید سازمان غذا و دارو هستند اجتناب کرده و از مصرف محصولات دارویی با منشاء نامعلوم که در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق مسیر‌های نظارتی گزارش دهند.

داروی لاغری فضای مجازی مانجارو قرص خوراکی عوارض جانبی
دوست من با سن 21 سال به خاطر مصرف اين دارو سكته كرد!!! نيمه صورتش فلج شده و لب و دهانش را نميتونه ببنده
