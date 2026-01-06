صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ امروز 16 دی ماه

دبیرکل فدراسیون طیور کشور گفت: اگر نهاده دامی با نرخ توافقی ۱۱۲.۵۰۰ تومان تأمین شود هر شانه تخم‌مرغ فله‌ای حدود ۳۶۰.۰۰۰ تومان و اگر با ارز ۱۳۰.۰۰۰ تومانی باشد به ۴۲۰.۰۰۰ تومان می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۶۶
| |
27432 بازدید
|
۱۱
پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ امروز 16 دی ماه

دولت چهاردهم سناریو دولت سیزدهم را کامل کرد و جراحی اقتصادی را درست در زمانی که قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است، به سرانجام رساند و کارنامه ارز دولتی را بست. در شرایطی که بر اساس ملاک‌های نیمه نخست دهه ۹۰ بسیاری از خانوارها زیر خط فقر قرار گرفته‌اند سرنوشت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس دولت چهاردهم شفاف و روشن اعلام کرد از این پس ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نخواهد پرداخت. رئیس دولت گلایه مند است با وجود یارانه، این اقلام با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد. دولتمردان به جای اصلاح چرخه معیوب توزیع که بخشی از فسادها از دل نهادهای رسمی کشور ایجاد شده است و دلال‌های بزرگ‌شده سیستم غلط تخصیص یارانه، از دولت‌ها قبل تا امروز، اصلاح را از جامعه مصرف کننده آغاز کرده است.

صحبت تولیدکنندگان و واردکنندگان طی یک دهه گذشته و مخالفت با قیمت گذاری دولتی بالاخره به کرسی نشست در حالی که کنترل نرخ تورم با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی نیست، قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین خواهد شد. دولت هم در یک بازی کلامی و تخصیص یارانه یک میلیون تومانی قرار است معیشت مردم را تأمین کند.

با اعلام حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از نهاده دامی، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نهاده‌های دامی با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه شد.

در متن این اطلاعیه آمده است، در راستای اجرای مصوبات هیئت دولت در خصوص انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف کننده نهایی که مستلزم اصلاح نرخ ارز و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند «بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ستاد تنظیم بازار مقرر شده است قیمت گذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه به شکل توافقی و بر مبنای توافق میان تأمین کنندگان و خریداران انجام شود.

بر این اساس از تاریخ صدور این اطلاعیه (روز گذشته یکشنبه ۱۴ دی ماه) تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه نهاده‌های دامی به صورت ۱۰۰ درصد توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام می‌شود.

ارز توافقی و نرخ تخم‌مرغ در بازار

سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نهاده‌های دامی که با نرخ ارز دولتی وارد شده‌اند هم با نرخ توافقی به فروش خواهند رسید به خبرنگار مهر، گفت: یکی از مشکلات فعلی بازار نهاده‌های دامی تا امروز این بود که نهاده‌ها در گمرکات کشور دپو شده بودند و امکان ترخیص نداشتند چون ارز مورد نیاز آن از سوی بانک مرکزی تأمین نمی‌شد. بر اساس این ابلاغیه، ارز این نهاده‌ها در تالار دوم با نرخ توافقی که در حال حاضر ۱۱۲.۵۰۰ تومان است، تأمین خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که با این نرخ توافقی قیمت هر یک از نهاده‌های دامی چقدر خواهد بود، افزود: جو و ذرت هر کیلوگرم ۴۳۰۰۰ و کنجاله سویا ۶۶,۰۰۰ تومان می‌شود که تا پیش از این ابلاغیه به ترتیب ۱۱.۳۰۰ و ۲۰.۷۰۰ تومان بود.

این مسئول صنفی با بیان اینکه واردکنندگان نهاده دامی موظف هستند تا این سقف قیمتی نهاده‌ها را در بازارگاه بارگذاری کنند، عنوان کرد: بخشی از نهاده‌ها در شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ماه عرضه شد و از روز گذشته عرضه نیز بیشتر شد. توزیع ذرت به نسبت مناسب است اما در توزیع کنجاله سویا تنگناهایی وجود دارد که امیدواریم رفع شود.

وی درباره مطالبات معوق نهاده‌های دامی که با ارز دولتی تأمین، توزیع و محصول آن مصرف شده است هم گفت: حدود ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات معوق از اردیبهشت تا آذر ماه امسال وجود دارد که دولت قول داده در قالب برات (انتشار اوراق) ۶ ماهه تسویه کند.

دبیرکل فدراسیون طیور کشور درباره وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار با توجه ارز توافقی تالار دوم، اظهار کرد: اگر نهاده دامی با نرخ توافقی ۱۱۲.۵۰۰ تومان تأمین شود یعنی ذرت و جو هر کیلو گرم ۴۳,۰۰۰ تومان و کنجاله سویا ۶۶,۰۰۰ تومان هر کیلو گرم تخم مرغ به شکل فله‌ای (بدون بسته بندی فروشگاهی) ۱۸۰,۰۰۰ تومان و هر شانه ۲ کیلو گرمی ۳۶۰,۰۰۰ تومان خواهد بود. اما اگر این تأمین نهاده دامی با ارز ۱۳۰۰۰۰ تومانی باشد هر شانه تخم مرغ به حدود ۴۲۰,۰۰۰ تومان می‌رسد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه دولت چهاردهم تخم مرغ قیمت تخم مرغ ارز توافقی کالاهای اساسی تخصیص ارز
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نرخ مرغ و تخم‌مرغ پس از آزادسازی کالابرگ اعلام شد
نرخ مرغ و تخم‌مرغ پس از آزادسازی کالابرگ اعلام شد
جدیدترین قیمت تخم مرغ در بازار
تولید مرغ افزایش یافت/ کاهش قیمت تخم مرغ
جدیدترین قیمت تخم مرغ اعلام شد
قیمت تخم مرغ حداکثر ۹۰ هزار تومان
قیمت مصوب تخم‌مرغ اعلام شد
سازوکار جدید اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی
افزایش قیمت تخم مرغ
اعلام نرخ جدید تخم مرغ در میادین میوه و تره بار
قیمت تخم مرغ در میادین ۴۳ هزار تومان است /در مغازه؛ ۶۰ هزار تومان
اعلام قیمت یک شانه تخم مرغ + جزییات
قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد
قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره‌بار کاهش یافت
شوک قیمتی تخم مرغ: از ایران تا سوئیس
قیمت تخم‌مرغ کاهش یافت
قیمت جدید تخم مرغ هفته آینده اعلام می‌شود
صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد
کاهش نرخ تخم مرغ در بازار
فروش تخم مرغ بیش از ۱۱ هزار تومان گرانفروشی است
قیمت تخم مرغ به ۲۰ هزار تومان افزایش یافت
عرضه تخم‌مرغ تنظیم بازاری در تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
38
پاسخ
به کجا رسیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
18
پاسخ
خب ببرن تو بورس ارائه کنن.
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
48
پاسخ
تو کدوم کشوری تخم مرغ غذای لاکچری هست به همت مسوولین غذای اعیانی میخوریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
24
پاسخ
خب حالا که همه چی آزاد شده حداقل رانت رو از واردات بردارن شاید رقابت صحیح باعث کنترل قیمت ها بسه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
41
پاسخ
یک تومن یارانه دادین و دارین ملت رو پوست می کنین. ۷ دلار تا قابل !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
38
پاسخ
کسری بودجه از سفره ناچیز مردم جبران می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
10
پاسخ
ولي مطمئنم بازار خودش قيمت سازه وقتي متاسفانه مردم كمتر بخرن كه مطمئنا خيلي ها نميتونن اين غذاي ساده را هم تهيه كنن قيمت در محدوده 300 نهايت 350 خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
16
پاسخ
باز شروع شد اگر اگرها ! یعنی چی ؟ 360 یا 420 ؟ مگر قرار نشد یک قیمت باشد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
30
پاسخ
تا حالا باید قیمت دلار و طلا رو پیش بینی میکردیم منبعد باید قیمت تخم مرغ و سیب زمینی و نان و ........... پیش بینی کنیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
32
پاسخ
ببخشید پیش فروش هم دارید؟
وام تخم مرغ چی؟
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fEs
tabnak.ir/005fEs