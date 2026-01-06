ورود سامانه بارشی جدید برف و باران به کشور

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و ابتدا در استان‌های واقع در شمال غرب و در روز شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی موجب رعد و برق خواهد شد.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۰ و کمینه دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.