خرمشهر در محاصره بوی فاضلاب

فرهاد قلی‌نژاد گفت: وضعیت زیست محیطی تعدادی از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی خرمشهر مطلوب نیست و بوی نامطبوع ناشی از تخلیه فاضلاب و کارآیی نداشتن سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرک صنعتی، موجب نارضایتی و آزار مردم شده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۶۱
| |
748 بازدید

خرمشهر در محاصره بوی فاضلاب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به انتشار بوی نامطبوع فاضلاب در خرمشهر، گفت: پیگیری این مسأله تا رفع مشکل ادامه دارد.

فرهاد قلی‌نژاد اظهار کرد: شرکت‌ها کارخانه‌های صنعتی ملزم به رعایت ملاحظات و استاندارد‌های زیست محیطی هستند و این موضوع، یک تکلیف قانونی است، بنابراین همه واحد‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی باید الزامات زیست محیطی را برای پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیست رعایت کنند.

وی افزود: در صورت استنکاف شرکت‌ها و صنایع از رعایت استاندارد‌های زیست محیطی، علاوه بر پیگیری حقوقی، واحد‌های آلاینده مشمول جرایم زیست محیطی و عوارض آلایندگی خواهند شد.

وضعیت نامطلوب واحد‌های شهرک صنعتی خرمشهر

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به وضعیت زیست محیطی شهرستان خرمشهر گفت: وضعیت زیست محیطی تعدادی از واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی خرمشهر مطلوب نیست و بوی نامطبوع ناشی از تخلیه فاضلاب و کارآیی نداشتن سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرک صنعتی، موجب نارضایتی و آزار مردم شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر شناسایی منابع آلودگی بو، تاکنون اخطاریه‌های لازم برای سه واحد صادر شده و تا رفع آلودگی و بوی نامطبوع و مدیریت اصولی فاضلاب، پیگیری‌های جدی حقوقی و اعمال جرایم انجام خواهد شد.

قلی‌نژاد در ادامه گفت: این بوی نامطبوع، ناشی از تصفیه نشدن فاضلاب است که موجب انتشار بو در شهر خرمشهر و نارضایتی مردم در سال‌های اخیر شده است.

تهدید بهداشت عمومی با انباشت فاضلاب حوضچه‌های روباز

وی تصریح کرد: انباشت فاضلاب در حوضچه‌های روباز نزدیک شهر خرمشهر موجب انتشار بوی نامطلوب و ایجاد نارضایتی میان شهروندان شده است و قطعا آلودگی موجود، بهداشت عمومی مردم را به مخاطره خواهد انداخت، بنابراین پیگیری جدی ما تا حصول نتیجه ملموس در روز‌های آینده ادامه خواهد داشت.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: متاسفانه چند سالی است که پدیده تخلیه فاضلاب‌های کارخانه‌های الکل‌سازی به حوضچه‌های پساب شهرک صنعتی خرمشهر ادامه دارد. پیگیری‌های حقوقی و قضایی در این زمینه انجام شده و حتی رای محکومیت نیز قبلا صادر شده است، اما تاکنون اقدام عملی موثری انجام نشده است.

تاکید بر رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی شرکت‌های الکل‌سازی

وی بیان کرد: طبق آخرین اخطار صادرشده، شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان موظف است تصفیه‌خانه فاضلاب مناسبی در این منطقه بسازد. همچنین شرکت‌های الکل‌سازی مستقر در منطقه باید برای ایجاد سامانه پساب و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی اقدام کنند. ما نیز پیگیری‌های جدی و قاطعانه‌ای را ادامه خواهیم داد و جرایم زیست‌محیطی را محاسبه، ابلاغ و مطالبه می‌کنیم و فشار لازم را وارد خواهیم کرد تا این واحد‌ها به تکلیف خود عمل کنند.

قلی‌نژاد گفت: تا زمان ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک، شرکت‌های الکل‌سازی موظف هستند استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت و واحد‌های پیش‌تصفیه، بازیافت و بازیابی پساب خود را به طور کامل اجرایی کنند. آن دسته از واحد‌هایی که این سیستم‌ها را دارند نیز با نظارت دقیق‌تری کنترل خواهند شد.

برچسب ها
فاضلاب خرمشهر محیط زیست شهرک صنعتی
