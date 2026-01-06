صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت جدید روغن پس از حذف ارز ترجیحی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از اعلام قیمت‌های جدید انواع روغن خوراکی خبر داد.
قیمت جدید روغن پس از حذف ارز ترجیحی

طی روزهای گذشته خبرنگار ایسنا با مراجعه به تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح شهر، با واقعیتی یکسان مواجه شد؛ نبود روغن مایع و جامد در اغلب واحدهای صنفی. برخی فروشگاه‌ها تنها مقادیر محدودی از یک یا دو برند خاص را در اختیار داشتند و بسیاری دیگر، به‌طور کامل فاقد هرگونه روغن خوراکی بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یکی از خرده‌فروشان با بیان اینکه «مدت‌هاست روغن به ما تحویل داده نشده»، گفت:ویزیتورها صراحتاً اعلام می‌کنند که کارخانه‌ها مواد اولیه ندارند و امکان تولید نیست؛ وقتی تولیدی در کار نباشد، توزیعی هم انجام نمی‌شود.

در همین حال، روایت‌های متفاوتی از سوی ویزیتورهای شرکت‌های پخش نیز شنیده می‌شود. یکی از ویزیتورها در گفت‌وگو با ایسنا با تأیید کمبود مواد اولیه در کارخانه‌ها اظهار کرد: به ما اعلام شده فعلاً امکان ثبت سفارش وجود ندارد چون مواد اولیه به اندازه کافی تأمین نشده و تولید محدود یا متوقف است.

اما ویزیتور دیگری، روایت متفاوتی ارائه داد و گفت: روغن در انبار برخی شرکت‌ها موجود است، اما توزیع آن متوقف شده تا نرخ‌های جدید اعلام شود. بعد از ابلاغ قیمت‌ها، توزیع دوباره از سر گرفته می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر، بازار روغن بارها با تنش‌های مشابه مواجه شده و هر بار، دلایلی مانند تغییر سیاست‌های ارزی، تأخیر در تخصیص ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه و بلاتکلیفی نرخ‌گذاری به‌عنوان عوامل اصلی این نابسامانی‌ها عنوان شده است.

در همین زمینه، انجمن صنایع روغن نباتی ایران نیز با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران عامل کارخانه‌های روغن نباتی، از تدوین و ارائه لیست قیمت‌های جدید انواع روغن نباتی خبر داده است. در این نامه که به امضای دبیر انجمن رسیده، تأکید شده است که قیمت‌های جدید بر مبنای حذف ارز ترجیحی و بر اساس نرخ  ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵ درصد سود متعارف محاسبه شده و به پیوست ابلاغ می‌شود.

در متن این نامه همچنین آمده است که در خصوص فروش محصولاتی که با ارز ترجیحی یا واردات گذشته تأمین شده‌اند، تصمیمات مقتضی در چارچوب ضوابط قانونی اتخاذ و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ موضوعی که به گفته فعالان بازار، می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از توقف فعلی توزیع و انتظار برای اعلام رسمی نرخ‌های جدید باشد.

در حالی که امروز هم (۱۵ دی ماه) بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا هیچ روغنی در قفسه‌های خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نبود و گویا نظریه آن دسته از ویزیتورهایی که می‌گفتند روغن توزیع نمی‌شود تا نرخ جدید اعلام شود، درست‌تر از نبود مواد اولیه است.

بر اساس لیست اعلام شده از سوی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ، در بخش مصرف خانوار، قیمت مصرف‌کننده روغن مایع آفتابگردان با کمترین وزن به میزان ۶۷۵ گرم با قیمت ١٨٤ هزار تومان و در بیشترین وزن به میزان ۲۲۵۰ گرم  ۵۹۸ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. 

همچنین در این لیست روغن مایع مخلوط با کمترین وزن به میزان ۶۷۵ گرم  ۱۸۲ هزار تومان و در وزن ۴۵۰۰ گرم با قیمت یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است.

روغن مایع سرخ کردنی معمولی با وزن ۶۷۵ گرم  ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان و با وزن ۲۷۰۰ گرم ۷۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. 

روغن مایع سرخ کردنی معمولی نیز در وزن ۴۵۰۰ گرم با قیمت یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و روغن مخصوص سرخ کردنی ویژه کم جذب با وزن ۸۱۰ گرم با قیمت ۲۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان و همین روغن با وزن ۴۵۰۰ گرم با قیمت یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است.

در این لیست جدید که بر اساس نرخ آزاد قیمت گذاری شده، روغن سرخ کردنی بدون پالم شفاف در کمترین وزن به میزان ۸۱۰ گرم با قیمت ۲۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان و در بیشترین وزن به میزان ۲۷۰۰ گرم با قیمت ۸۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. 

روغن نیمه جامد حاوی ذرت با وزن ۵۰۰۰ گرم نیز با قیمت یک میلیون ۸۱۳ هزار تومان ، روغن نیمه جامد در بسته‌بندی پلیمری با وزن ۲۷۰۰ گرم ۷۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان و با وزن ۵۰۰۰ گرمی با قیمت یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده و همچنین روغن مایع سویا با وزن ۶۷۵ گرم با قیمت ۱۷۶ هزار تومان و با وزن ۲۷۰۰ گرم به قیمت ۷۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. 

در این لیست همچنین به روغن نباتی صنف و صنعت نیز اشاره شده است که بر این اساس روغن مایع حلب پخت و پز (سویا-آفتابگردان) با وزن ۱۶ کیلوگرم به قیمت چهار میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان و با وزن ۱۸ کیلوگرم به قیمت ۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. 

همچنین روغن مایع حلب سرخ کردنی با وزن ۱۶ کیلوگرم چهار میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان، روغن نیمه جامد ۱۶ کیلوگرمی چهار میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان ، روغن صاف طلایی ۱۰ کیلوگرمی ۳ میلیون و ۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان ، روغن صاف ویژه قنادی ۱۰ کیلوگرمی دو میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان ، روغن سه بسته ۵ کیلویی پلی اتیلن ۱۵ کیلوگرمی در یک کارتن سه میلیون و ۷۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان ، روغن آفتابگردان سه بسته ۵ کیلویی پلی اتیلن ۱۵ کیلوگرمی در یک کارتن سه میلیون و ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان ، روغن نیمه جامد ویتامینه ۱۰ کیلوگرمی دو میلیون و ۶۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان  و روغن صاف ویژه قنادی کیسه کارتن ۱۶ کیلوگرمی  چهار میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است. 

برای مشروح نرخ‌های اعلام شده به جدول‌های درج شده مراجعه کنید.

در نهایت با توجه به افزایش قیمتی که روغن بر اساس تولیدات گذشته داشته، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که صنایع مربوطه همچون صنف شیرینی و شکلات و همچنین رستوران‌ها و ... نیز محصولات نهایی یشان با محاسبات جدید تغییر خواهد کرد. 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
119
پاسخ
پس قرار است که ماهی یک میلیون به مردم یارانه بدهید و ماهی 10 میلیون از جیم مردم برداشت کنید !
نه میلیون سود برای دولت !
علی برکت الله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
جز این انتظار داشتی ،
تازه، دلار 80 هزار تومانی را هم رساندند به 140 تا تک نرخی کنند،
دعوای فردین و همتی و مجلس و دولت همه سیاه بازی بود
ناشناس
| Japan |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یک روغن به قیمت قبل می توانی در ماه بخری و چند کالای دیگر تا سقف ۵۰۰ هزار تومان از یک میلیون دریافتی .
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
49
پاسخ
اگر رشد قیمت ارز وکاهش ارزش ریال متوقف نشود این قیمت ها ها موقتی حواهد بود. وبزودی روز از نو روزی از نو خواهد شد؛ ضمن اینکه آثار تورمی وحشتناک این قیمت ها وتاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصادی،خیلی زود تر از آنکه فکراش را بکنید اثر مسکن هایی چون شارژ 1000000 تومانی به حساب افراد را خنثی خواهد کرد.این را تجربه 47 ساله اثبات کرده است.ماجرای حمایت از دامداران داخلی وافزایش قیمت گوشت به کیلویی 75 تومانی دهه 60 را بیاد دارید؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
70
پاسخ
خدا به داد این کشور و ملتش برسه !
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
55
پاسخ
تازه این اولشه خدا به خیر کند !؟ وقتی خدا سخنگو می گوید 20 تا 30 درصد گران میشود یعنی برو تا 100 درصد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
41
پاسخ
خودتان قضاوت کنید:

روغن 810 گرمی بون پالم در ابتدای سال 68 هزار بوده و حالا 253 هزار شده یعنی 3.7 برابر شده ولی کالابرگ 350 تومنی یک میلیون شده یعنی 2.8 برابر شده .
در واقع این مسئله برای تمام کالاهای اساسی صادق است و این یعنی در زمان ارز ترجیحی اجناس ارزانتر از حالا به دست مردم می رسید و در واقع نه تنها شرایط بهتر نمی شود بلکه بخشی از یارانه کالا برگ سال گذشته را دولت پس گرفته است و یارانه را کم کرده است با اعداد یک میلیون و چهار میلیون و ...... مردم را به سخره گرفته , دولت در این شرایط بحرانی باید بیش از این مواظب شرایط اجتماعی باشد خدای نکرده نگویید که نگفتیم , خیلی زود دیر می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
50
پاسخ
قیمت روغن واقعا خیلی گران شده حدود سه برابر شده !
بازاریان همیشه برنده گرانی هستند و اجناس دپوی شده قبلی را به قیمت جدید می فروشند باید هم خوشحال باشند.
کارمند بدبخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
34
پاسخ
چه شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
8
31
پاسخ
مفت خورهایی که ارز ترجیحی میگرفتند به دست و پا افتاده اند .ارز ترجیحی همین دیروز قطع شد ولی قیمتها همیشه با ارز آزاد به مردم ارایه میشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
31
6
پاسخ
زیاد هم نیست
kiavash
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
44
پاسخ
شماکه میگفتین تاجر دلار 28 هزار تومانی میگرفت روغن به نرخ دلار150 میفروخت الان که دارن به نرخ دلار300 هزار تومتنی میفروشن بعد میگین یارانه به خوده مردم میدین شما دارید عملا جیب مردم میزنین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دلار 300 از كجا در اوردي...حساب كتاب كني اينقدر نميشه ها
