پسر مادورو: به‌زودی پدر را در ونزوئلا به آغوش می‌کشم

پسر رئیس‌جمهور ونزوئلا نسبت به بازگشت پدرش به خاک این کشور ابزار امیدواری کرد و گفت که ونزوئلا به‌دنبال «عزت بدون تسلیم» است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۳۰
| |
48740 بازدید
|
۳۷
پسر مادورو: به‌زودی پدر را در ونزوئلا به آغوش می‌کشم

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، «نیکولاس مادورو گوئرا» پسر «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا شامگاه دوشنبه طی یک سخنرانی عنوان کرد: «ونزوئلا قصد دارد با تعامل بین‌المللی متعادل و محترمانه مسائل را به جلو هدایت کند.»

بنا بر این گزارش، پسر نیکولاس مادورو خطاب به پدرش گفت: «ما ادامه می‌دهیم تا تو بازگردی. پدر، میهن در دستان خوب تو است! و ما به‌زودی تو را اینجا در ونزوئلا به آغوش خواهیم کشید. ما آماده‌ایم هر آنچه که باید را برای میهن انجام دهیم.»

او همچنین خواستار «احترام به هر کشور قاره آمریکا» شد و تاکید کرد که ونزوئلا به دنبال «عزت بدون تسلیم» است.

نیکولاس مادورو گوئرا گفت که پدرش توسط ایالات متحده «ربوده شده» است و خواستار «همبستگی بین‌المللی» با او شد تا بتواند به این کشور آمریکای جنوبی بازگردد.

وی افزود: «اگر ربودن رئیس یک دولت را عادی‌سازی کنیم، هیچ کشوری در امان نخواهد بود. امروز ونزوئلا، فردا می‌تواند هر کشوری باشد. این یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای ثبات جهانی، بشریت و برابری حاکمیت کشورها است.»

پسر مادورو ضمن حمایت از «دلسی رودریگز» معاون مادورو که اکنون رئیس موقت دولت ونزوئلا است، گفت: «من حمایت بی‌قیدوشرط خود را از دلسی رودریگز اعلام می‌کنم و می‌دانم که وظیفه بسیار سختی به او محول شده است.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد.

نیکولاس مادورو و همسرش «سیلیا فلورس» که توسط ایالات متحده ربوده شده‌اند، شامگاه دوشنبه وارد دادگاه نیویورک شدند و اتهامات وارده توسط آمریکا را رد کردند.

برچسب ها
ونزوئلا آمریکا مادورو دستگیری دادگاه پسر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
13
125
پاسخ
رئیس جمهور ونزوئلا که یک شبه بردن خاک آمریکا چطور میتونه از کشورش حمایت کنه
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
13
128
پاسخ
پسر میلیون دلاری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
البته بادلارهای ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
155
61
پاسخ
مرگ و ننگ یر آمریکا
فری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
29
167
پاسخ
شتر‌درخواب‌بیند‌پنبه‌دانه
پژمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
18
166
پاسخ
شعار دادن راحته عمل مهمه ، پدرتو از تختخواب بردن کجا بودی
پاسخ ها
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
حتما دنبال یللی تللی بودی که باباتو کردن توی گونی و بردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
152
42
پاسخ
مردم برای سلامتی مادورو دعا کنند
شیرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
125
73
پاسخ
خدا کسی رو که بخواد محکم بزنه زمین اول میبردتش بالا ... به زودی نوبت این ترامپ دیوانه س که بکوبنش به زمین صد ا ش تا اعلی علیین بره الهی آمین
عجبرویی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
11
88
پاسخ
ظاهراً بجز نفت و ایران خودرو و سایپا به ونزوئلا آقازاده گی هم صادر شده.
دست‌خوش!!!
پاسخ ها
نرگس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
جهت اطلاع ونزوئلا معدن نفته خودش
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
51
19
پاسخ
واقعا تعجب اوره چطور با ان همه نیروهای امنیتی و نظامی ونزوئلا دولت امریکای تروریست به راحتی بتوانند رئیس جمهورش را برباید.
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
احتمالا خیانتی در کاربود درهر کشوری که سفارت آمریکا وجود دارد باید ازاین قبیل عملیات ها احتمال دارد که انجام شود
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
76
25
پاسخ
انشاءالله به کشورش باز گردد
پاسخ ها
میکائیل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
وقتی مردمش راضی نیستن چرا باید بگیم انشالله برگردد.اولا اینو باید ملت بخوان که کی بیاد و کی نه
دوماً میلیونها نفرم بخوان ترامپ نخواد مادورو ابم نمیخوره
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
