پسر مادورو: بهزودی پدر را در ونزوئلا به آغوش میکشم
به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، «نیکولاس مادورو گوئرا» پسر «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا شامگاه دوشنبه طی یک سخنرانی عنوان کرد: «ونزوئلا قصد دارد با تعامل بینالمللی متعادل و محترمانه مسائل را به جلو هدایت کند.»
بنا بر این گزارش، پسر نیکولاس مادورو خطاب به پدرش گفت: «ما ادامه میدهیم تا تو بازگردی. پدر، میهن در دستان خوب تو است! و ما بهزودی تو را اینجا در ونزوئلا به آغوش خواهیم کشید. ما آمادهایم هر آنچه که باید را برای میهن انجام دهیم.»
او همچنین خواستار «احترام به هر کشور قاره آمریکا» شد و تاکید کرد که ونزوئلا به دنبال «عزت بدون تسلیم» است.
نیکولاس مادورو گوئرا گفت که پدرش توسط ایالات متحده «ربوده شده» است و خواستار «همبستگی بینالمللی» با او شد تا بتواند به این کشور آمریکای جنوبی بازگردد.
وی افزود: «اگر ربودن رئیس یک دولت را عادیسازی کنیم، هیچ کشوری در امان نخواهد بود. امروز ونزوئلا، فردا میتواند هر کشوری باشد. این یک مشکل منطقهای نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای ثبات جهانی، بشریت و برابری حاکمیت کشورها است.»
پسر مادورو ضمن حمایت از «دلسی رودریگز» معاون مادورو که اکنون رئیس موقت دولت ونزوئلا است، گفت: «من حمایت بیقیدوشرط خود را از دلسی رودریگز اعلام میکنم و میدانم که وظیفه بسیار سختی به او محول شده است.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز شنبه در تجاوزی تحت عنوان «عملیات عزم راسخ مطلق»، به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کرد و «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش را دستگیر و به نیویورک منتقل کرد.
نیکولاس مادورو و همسرش «سیلیا فلورس» که توسط ایالات متحده ربوده شدهاند، شامگاه دوشنبه وارد دادگاه نیویورک شدند و اتهامات وارده توسط آمریکا را رد کردند.
دستخوش!!!