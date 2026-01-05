صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سحر زکریا: با مهران مدیری شرایط خوب است!

سحر زکریا که سال‌ها پیش با انتشار ویدئویی از عدم حضورش در آثار مهران مدیری گلایه کرده بود، حالا پس از مدت‌ها در سریال جدید او با عنوان «شش‌ماهه» ایفای نقش کرده است.
کد خبر: ۱۳۵۰۱۲۸
| |
7617 بازدید
|
۲
سحر زکریا: با مهران مدیری شرایط خوب است!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صبا، سحر زکریا که سال‌ها پیش با انتشار ویدئویی از عدم حضورش در آثار مهران مدیری گلایه کرده بود، حالا پس از مدت‌ها در سریال جدید او با عنوان «شش‌ماهه» ایفای نقش کرده است؛ حضوری که از سوی بسیاری به‌عنوان پایان اختلافات گذشته تعبیر می‌شود. او پیش‌تر با بازی در «پاورچین» به شهرت رسیده بود.

زکریا درباره چگونگی شکل‌گیری همکاری جدید خود با مهران مدیری توضیح داد که دعوت به حضور در سریال «شش‌ماهه» مانند دیگر پروژه‌ها و از طریق تماس و گفت‌وگو درباره نقش انجام شده و پس از توافق، همکاری آغاز شده است. او فضای کاری این پروژه را مثبت توصیف کرد و گفت همکاری با عوامل سریال در شرایط خوبی پیش رفته است.

زکریا هدایت مهران مدیری به‌عنوان کارگردان سریال «شش‌ماهه» را مؤثر دانست و اظهار کرد که مدیری به‌عنوان کارگردان، نقش فعالی در هدایت بازیگران و پیشبرد درست نقش‌ها داشته است.

این بازیگر همچنین درباره فعالیت در شبکه نمایش خانگی گفت با وجود دریافت پیشنهادهایی، تاکنون همکاری‌ای در این حوزه نداشته و دلیل آن را به تعویق انداختن و نپذیرفتن پیشنهادها عنوان کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سحر زکریا بازیگر مهران مدیری پاورچین قهوه تلخ شیش ماهه سریال تلویزیونی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ دبیر جشنواره فجر به انتقاد علی نصیریان
روایت متفاوت فریبا نادری از ازدواج دوم
تیزر سریال جدید مهران مدیری در تلویزیون: شیش ماهه
گیتی معینی: هرگز مهران مدیری را نمی‌بخشم
تهمتی عجیب به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری!
مهران مدیری پایان داستان قهوه تلخ را لو داد
ادعای احمدی نژاد درباره کمک به مهران مدیری
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
11
پاسخ
خانوم چرا اینقده نظرات عوض میشه بالاخره مهران مدیری خوبه یا بده ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
پول باشه خوبه نباشه بد.خخخخخ
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fEG
tabnak.ir/005fEG