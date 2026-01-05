سحر زکریا: با مهران مدیری شرایط خوب است!

سحر زکریا که سال‌ها پیش با انتشار ویدئویی از عدم حضورش در آثار مهران مدیری گلایه کرده بود، حالا پس از مدت‌ها در سریال جدید او با عنوان «شش‌ماهه» ایفای نقش کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صبا، سحر زکریا که سال‌ها پیش با انتشار ویدئویی از عدم حضورش در آثار مهران مدیری گلایه کرده بود، حالا پس از مدت‌ها در سریال جدید او با عنوان «شش‌ماهه» ایفای نقش کرده است؛ حضوری که از سوی بسیاری به‌عنوان پایان اختلافات گذشته تعبیر می‌شود. او پیش‌تر با بازی در «پاورچین» به شهرت رسیده بود.

زکریا درباره چگونگی شکل‌گیری همکاری جدید خود با مهران مدیری توضیح داد که دعوت به حضور در سریال «شش‌ماهه» مانند دیگر پروژه‌ها و از طریق تماس و گفت‌وگو درباره نقش انجام شده و پس از توافق، همکاری آغاز شده است. او فضای کاری این پروژه را مثبت توصیف کرد و گفت همکاری با عوامل سریال در شرایط خوبی پیش رفته است.

زکریا هدایت مهران مدیری به‌عنوان کارگردان سریال «شش‌ماهه» را مؤثر دانست و اظهار کرد که مدیری به‌عنوان کارگردان، نقش فعالی در هدایت بازیگران و پیشبرد درست نقش‌ها داشته است.

این بازیگر همچنین درباره فعالیت در شبکه نمایش خانگی گفت با وجود دریافت پیشنهادهایی، تاکنون همکاری‌ای در این حوزه نداشته و دلیل آن را به تعویق انداختن و نپذیرفتن پیشنهادها عنوان کرد.