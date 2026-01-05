صفحه خبر لوگوبالا تابناک
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد

منابع دیپلماتیک اعلام کردند بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه، از او خواسته است به تهران پیام‌هایی با محور عدم قصد حمله به ایران را منتقل کند.
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، منابع دیپلماتیک به سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از وی خواسته است پیام‌هایی را به ایران منتقل کند.

به گفته این منابع، نتانیاهو در این تماس تلفنی تأکید کرده است که اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد و به دنبال تشدید تنش یا درگیری نظامی نیست.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر اسرائیل از پوتین خواسته است این پیام را به تهران منتقل کند که تل‌آویو تمایلی به آغاز جنگ با ایران ندارد و خواهان حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید بحران است.

طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال افزایش تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. در این میان، روسیه به‌عنوان یکی از بازیگران فعال در تحولات منطقه، در مقاطع مختلف بر لزوم خویشتنداری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کرده است.

مسکو پیش از این نیز اعلام کرده بود که تحولات منطقه‌ای را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و خواستار حفظ ثبات در خاورمیانه است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
23
256
پاسخ
عملیات فریب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
63
108
پاسخ
ترک مخاصمه علنی لازم و ضروریست و به نفع منافع ملی هر دو کشور هست ...
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
26
147
پاسخ
ای داد بیداد.....


به جایی رسیدیم که نتانیاهو به ما پیام می‌فرستد که قصد حمله ندارد.........


کی باورش میشه ؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اسرئیل یعنی کل ناتو، دست کم نگیر و افتخار کن به ایران
آریا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
وقتی دو تا قاره ازت حمایت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
110
122
پاسخ
این مال یه هفته پیشه از وقتی نوچه هاش آشوب کردن باز امیدوار شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
157
174
پاسخ
برو بدبخت این بار انشاءالله شهرهای صهیونیست نشین را زیر و رو می کنیم
حقیقت محض
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
75
223
پاسخ
عقل سالم حکم می کنه که حرفهای یه همچین آدم ......را هیچ وقت جدی نگیریم. از بعد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به بعد چشم های مان همچون عقاب در صدد شکار هر گونه تهدیدی به خاک ایران اسلامی خواهد بود....
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
35
210
پاسخ
معلوم نیست این هفت خط دوباره چه نقشه ای داره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
42
148
پاسخ
به پوتین بگو تو اگه بیل زنی ، از خودتو بیل بزن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دقیقا ، خودش به یک کشور مستقل حمله کرده و گند زده تو صلح خاورمیانه ، حالا میگه تنش ایجاد نکنید
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
57
131
پاسخ
, نمیتونی بجنگی اصلا
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
19
181
پاسخ
دروغ میگه
