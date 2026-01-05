نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد

منابع دیپلماتیک اعلام کردند بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه، از او خواسته است به تهران پیام‌هایی با محور عدم قصد حمله به ایران را منتقل کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، منابع دیپلماتیک به سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از وی خواسته است پیام‌هایی را به ایران منتقل کند.

به گفته این منابع، نتانیاهو در این تماس تلفنی تأکید کرده است که اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد و به دنبال تشدید تنش یا درگیری نظامی نیست.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر اسرائیل از پوتین خواسته است این پیام را به تهران منتقل کند که تل‌آویو تمایلی به آغاز جنگ با ایران ندارد و خواهان حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید بحران است.

طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال افزایش تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است. در این میان، روسیه به‌عنوان یکی از بازیگران فعال در تحولات منطقه، در مقاطع مختلف بر لزوم خویشتنداری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کرده است.

مسکو پیش از این نیز اعلام کرده بود که تحولات منطقه‌ای را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و خواستار حفظ ثبات در خاورمیانه است.