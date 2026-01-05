برخی مدارس سمنان سه شنبه ۱۶ دی تعطیل شد

به گزارش تابناک، قاسم شریفی ضمن بیان اینکه آموزش در پنج آموزشگاه سمنان، سه شنبه غیرحضوری شد، ابراز کرد: کلاس‌های اول، دوم ب و چهارم الف آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت سمنان فردا سه شنبه غیرحضوری است.

وی با بیان اینکه آموزشگاه پسرانه ابتدایی گلستان نیز فردا غیرحضوری است، افزود: کلاس اول شهید علیزاده دبستان پسرانه شاهد سمنان هم مشمول آموزش غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آموزشگاه ابتدایی دخترانه حافظ هم مشمول آموزش غیرحضوری شده است، گفت: کلاس اول دبستان بعثت سمنان هم غیرحضوری خواهد بود.

شریفی بیان کرد: این مدارس در راستای اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان غیرحضوری شده است.

وی با بیان اینکه آموزش در مدارس غیرحضوری تعطیل نیست بلکه در بستر شاد دنبال می‌شود، افزود: مدیران موظف به اعمال نظارت هستند تا کلاس‌های درس در بستر شاد حتماً برگزار شود.