وضعیت امتحانات پایان ترم دانشجویان تعیین تکلیف شد

به گزارش تابناک، دکتر ابوالفضل واحدی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس تصمیمی که با مشورت روسای دانشگاه‌ها ها و مراکز آموزشی کشور اتخاذ شد، امتحانات پایان ترم نیمسال جاری دانشجویان تمامی دانشگاه ها به صورت کاملا حضوری و طبق تقویم زمانی اعلام شده برگزار می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: تصمیم برگزاری حضوری آزمون های پایان ترم کاملا قطعی بوده و قابل تغییر نیست.

واحدی در خصوص احتمال تعویق زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه ها نیز تاکید کرد: قرار بر این شده است که اگر شرایط خاصی در دانشگاه ها حاکم شد کارگروه های استانی در خصوص تعویق زمان برگزاری امتحانات تصمیم گیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم برگزاری حضوری امتحانات قطعی است و اینگونه نیست دانشگاهی بر اساس اختیار خود بتواند در این زمینه تصمیم گیری کند.