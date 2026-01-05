صفحه خبر لوگوبالا تابناک
من رئیس‌جمهور ونزوئلا و اسیر جنگی هستم

جزئیات محاکمه مادورو و همسرش در دادگاه نیویورک

رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش در دادگاه نیویورک اتهامات وارده توسط آمریکا را رد کردند.
جزئیات محاکمه مادورو و همسرش در دادگاه نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش «سیلیا فلورس» که توسط ایالات متحده ربوده شده‌اند، ظهر دوشنبه به‌وقت محلی وارد دادگاه نیویورک شدند.

طبق گزارش تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان»، مادورو در دادگاه گفت: «من رئیس‌جمهور ونزوئلا هستم، خودم را اسیر جنگی می‌دانم و من در خانه‌ام در کاراکاس دستگیر شدم.»

او ضمن رد اتهامات وارده، گفت: «من بی‌گناهم، من مرد شریفی هستم، من رئیس‌جمهور هستم.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا در جریان جلسه تفهیم اتهام خود در دادگاه نیویورک به قاضی گفته که «من دستگیر شده‌ام.»

وی با تاکید بر اینکه پیش از حضور در دادگاه، کیفرخواست را ندیده و از حقوق خود آگاه نیست، اظهار کرد: «من برای اولین بار کیفرخواست را می‌بینم و اجازه نداده‌اند که قاضی آن را برایم بخواند و خودم آن را خواهم خواند.»

سیلیا فلورس نیز طی جلسه دادگاه، اتهامات مربوط به «مواد مخدر» را رد کرد.

نیکولاس مادورو چهار اتهام ادعایی از جمله «تروریسم مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین و در اختیار داشتن مسلسل و وسایل تخریبی» را رد کرد.

طی جلسه دادگاه، مادورو مجددا خاطر نشان کرد که همچنان «رئیس‌جمهور مشروع ونزوئلا» است.

قاضی همچنین به مادورو دستور داد تا در تاریخ ۱۷ مارس (۲۶ اسفند ماه) برای جلسه استماع در دادگاه حاضر شود.

«باری پولاک» وکیل نیکولاس مادورو اظهار کرد: «مادورو در حال حاضر به دنبال آزادی با قرار وثیقه نیست اما شاید بعدا این کار را انجام دهد.»

قاضی این دادگاه هم گفت: «در صورت لزوم، می‌توانید درخواست وثیقه خود را ارائه دهید.»

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
