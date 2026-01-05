جزئیات محاکمه مادورو و همسرش در دادگاه نیویورک

من رئیس‌جمهور ونزوئلا و اسیر جنگی هستم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش «سیلیا فلورس» که توسط ایالات متحده ربوده شده‌اند، ظهر دوشنبه به‌وقت محلی وارد دادگاه نیویورک شدند.

طبق گزارش تلویزیون خبری «سی‌ان‌ان»، مادورو در دادگاه گفت: «من رئیس‌جمهور ونزوئلا هستم، خودم را اسیر جنگی می‌دانم و من در خانه‌ام در کاراکاس دستگیر شدم.»

او ضمن رد اتهامات وارده، گفت: «من بی‌گناهم، من مرد شریفی هستم، من رئیس‌جمهور هستم.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا در جریان جلسه تفهیم اتهام خود در دادگاه نیویورک به قاضی گفته که «من دستگیر شده‌ام.»

وی با تاکید بر اینکه پیش از حضور در دادگاه، کیفرخواست را ندیده و از حقوق خود آگاه نیست، اظهار کرد: «من برای اولین بار کیفرخواست را می‌بینم و اجازه نداده‌اند که قاضی آن را برایم بخواند و خودم آن را خواهم خواند.»

سیلیا فلورس نیز طی جلسه دادگاه، اتهامات مربوط به «مواد مخدر» را رد کرد.

نیکولاس مادورو چهار اتهام ادعایی از جمله «تروریسم مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین و در اختیار داشتن مسلسل و وسایل تخریبی» را رد کرد.

طی جلسه دادگاه، مادورو مجددا خاطر نشان کرد که همچنان «رئیس‌جمهور مشروع ونزوئلا» است.

قاضی همچنین به مادورو دستور داد تا در تاریخ ۱۷ مارس (۲۶ اسفند ماه) برای جلسه استماع در دادگاه حاضر شود.

«باری پولاک» وکیل نیکولاس مادورو اظهار کرد: «مادورو در حال حاضر به دنبال آزادی با قرار وثیقه نیست اما شاید بعدا این کار را انجام دهد.»

قاضی این دادگاه هم گفت: «در صورت لزوم، می‌توانید درخواست وثیقه خود را ارائه دهید.»