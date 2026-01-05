واکنش چین به مداخله ترامپ در امور ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در کنفرانسی خبری در پکن اظهار داشت که کشورش امیدوار است دولت و ملت ایران بتوانند بر مشکلات فعلی غلبه کرده و ثبات را حفظ کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به تازگی تهران را در واکنش به برخی ناآرامیهای داخلی به مداخله تهدید کرده است.
ترامپ چند روز پیش بر پایه ادعاهای اثباتنشده گفت چنانچه حکومت ایران اقدام به «کشتن معترضان» ایالات متحده آماده اقدام است.
وی با اشاره به سیاستهای کلان پکن گفت: «چین بهطور قاطع در برابر دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ایران ایستاده است.
ما از همه طرفها میخواهیم برای صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش کنند.»سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین به «برنامه همکاری ۲۵ ساله راهبردی» که در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) میان تهران و پکن امضا شد اشاره کرد و افزود که سیاست خارجی چین بر پایه «شراکت و نه اتحاد نظامی» استوار است؛ پیامی که نشاندهنده عمق روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور در شرایط بحرانی است.
این مقام چین در پایان اظهارات خود تأکید کرد که فعالیتهایش در جهت حمایت از منشور سازمان ملل و برقراری عدالت بینالمللی است.