مدارس کدام شهر‌ها و استان‌ها فردا سه شنبه ۱۶ دی ‍۱۴۰۴ تعطیل است؟

افزایش آلودگی هوا مدارس برخی استان‌ها و شهرها را فردا سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۹۲
| |
8236 بازدید

مدارس کدام شهر‌ها و استان‌ها فردا سه شنبه ۱۶ دی ‍۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک، افزایش آلودگی هوا مدارس برخی استان‌ها و شهرها را فردا سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ تعطیل کرد.

با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر ماندگاری شرایط آلودگی هوا و البته کاهش شدید دما در برخی مناطق و لزوم مدیریت مصرف انرژی احتمال اعلام تعطیلی مدارس فردا سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ در دیگر شهرها و استان‌های کشور نیز وجود دارد.

تهران

کلاس درس مدارس در همه مقاطع تحصیلی استان تهران به استثنای شهرستان های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه غیرحضوری و مجازی شد /امتحانات حضوری است/ طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آینده از درب منزل اجرا می شود.

البرز

کلیه مقاطع تحصیلی استان البرز فردا سه‌شنبه ۱۶ دی به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.
امتحانات داخلی مدارس استان لغو و به تاریخی دیگر با صلاحدید مدیر هر مدرسه موکول می‌شود؛ امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد. 

 

تکمیل می‌شود...

آلودگی هوا مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری تعطیلی مدارس ناترازی
