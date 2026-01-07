سبک زندگی سالم، راز جوان نگه داشتن مغز

محققان توصیه می کنند به افکار خوب فکر کنید؛ استرس را مدیریت کنید؛ خواب راحتی داشته باشید؛ و یک سیستم حمایت اجتماعی قوی ایجاد کنید.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این عوامل- که همه آنها تحت کنترل شما هستند- ابزار‌های قدرتمند ضد پیری هستند.

به گزارش تابناک، «جرد تانر»، یکی از رهبران این مطالعه و استادیار پژوهشی سلامت بالینی و روانشناسی در دانشگاه فلوریدا، گفت: «شما می‌توانید یاد بگیرید که چگونه استرس را متفاوت درک کنید. خواب ضعیف بسیار قابل درمان است. خوش‌بینی را می‌توان تمرین کرد.»

تیم او با استفاده از تخمین‌های مبتنی بر MRI از سن مغز، دریافتند افرادی که به عادات سبک زندگی سالم پایبند بودند، مغز‌هایی داشتند که تا ۸ سال جوان‌تر از حد انتظار بود؛ و این حتی در مورد افرادی که از درد مزمن رنج می‌بردند نیز صادق بود.

این یافته‌ها نشان می‌دهد مراقبت خوب از خود، مزایای زیادی را به همراه دارد.

برای این مطالعه، محققان ۱۲۸ فرد میانسال و مسن را پیگیری کردند. اکثر آنها درد مزمن مرتبط با آرتروز داشتند یا در معرض خطر آرتروز زانو بودند.

طی دو سال، یک مدل یادگیری ماشینی از اسکن‌های MRI برای مقایسه «سن مغزی» تخمینی هر شرکت‌کننده با سن واقعی و تقویمی آنها استفاده کرد.

تفاوت بین این دو - به اصطلاح "شکاف سنی مغز" - معیاری برای سلامت کل مغز ارائه داد.

نکته کلیدی: سختی‌هایی مانند درد مزمن، تحصیلات محدود و درآمد کمتر با مغز‌هایی که پیرتر به نظر می‌رسیدند مرتبط بودند. از سوی دیگر، حفظ وزن سالم، خواب خوب، مدیریت استرس، اجتناب از دخانیات و ایجاد روابط حمایتی با ارتباط قوی‌تر و پایدارتر با مغز‌های جوان‌تر مرتبط بودند.

این مطالعه نشان داد افرادی که بیشترین تعداد این عوامل مفید را داشتند، مغزشان هشت سال جوان‌تر از سن واقعی شأن به نظر می‌رسید.

علاوه بر این، در طول پیگیری دو ساله، مغز آنها کُندتر از مغز دیگران پیر شد.

این یافته‌ها به دانش رو به رشد در مورد پیری مغز می‌افزاید.

مطالعات قبلی نواحی جداگانه مغز را بررسی کرده‌اند، اما درد، استرس و رویداد‌های مهم زندگی نواحی گسترده مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

سال‌هاست که متخصصان می‌دانند مغز‌های پیر در برابر زوال عقل و بیماری آلزایمر آسیب‌پذیرتر هستند. اگرچه مطالعه جدید بر روی افراد مبتلا به درد مزمن متمرکز بود، نویسندگان گفتند که عادات سالم احتمالاً در طیف وسیعی از افراد برای پیری مفید هستند.