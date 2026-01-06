صفحه خبر لوگوبالا تابناک
طهماسب مظاهری در گفتگو با تابناک؛

احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است

مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از رویکرد دولت‌ها در تعیین دستوری نرخ ارز، تأکید می‌کند ریشه بسیاری از بحران‌های ارزی چند دهه اخیر در یک خطای ذهنی مشترک نهفته است؛ اینکه رئیس‌جمهور خود را تعیین‌کننده قیمت ارز می‌داند.
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است

در سال‌های گذشته، سیاست‌های ارزی دولت‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین محورهای اقتصادی کشور بوده است؛ سیاست‌هایی که آثار مستقیم آن نه‌تنها در بازار ارز، بلکه در قیمت کالاها، معیشت خانوارها و میزان تورم احساس شده است. تکرار بحران‌های ارزی در دولت‌های مختلف و ناتوانی در دستیابی به یک الگوی پایدار، بار دیگر این پرسش را پیشِ‌رو قرار می‌دهد که ریشه این آشفتگی‌ها کجاست و چرا تجربه‌های پیشین مبنای اصلاح سیاست‌گذاری قرار نگرفته‌اند.

یه گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در همین چارچوب، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگویی با تابناک به بررسی سیاست‌های ارزی دولت‌ها در چند دهه اخیر پرداخته و با انتقاد از تصمیمات دستوری رؤسای‌جمهور در تعیین نرخ ارز، این رویکرد را یکی از خطاهای مزمن و تکرارشونده در اقتصاد ایران دانسته است.

مظاهری در این گفت‌وگو با اشاره به نگاه کارشناسانه به ماهیت ارز گفت: «در مورد سیاست‌های ارزی، به نظر بسیاری از کارشناسان، ارز دو ویژگی اصلی دارد. اول اینکه ارز یک کالاست؛ درست مثل سایر کالاها. حتی از جمله کالاهایی است که در دوره‌های تورمی، بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها و سپرده‌های خود به نگهداری آن روی می‌آورند. اما از آنجا که ارز هم یک کالاست، یک اصل روشن در اقتصاد وجود دارد و آن این است که قیمت‌گذاری دولتی برای هر کالایی، ذاتاً خطاست و قیمت باید توسط بازار تعیین شود

وی افزود: «در مواردی ممکن است دولت برای مدتی کوتاه، به‌صورت ضربتی و استثنایی و با هدفی مشخص قیمت‌گذاری کند، اما این نمی‌تواند به یک سیاست دائمی تبدیل شود. یک خطای ذهنی و برداشتی وجود دارد که سال‌هاست دولت‌های مختلف با آن درگیر هستند؛ از زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تا امروز. رؤسای‌جمهور تصور می‌کنند می‌توانند برای ارز یک قیمتی تعیین کنند و همان قیمت، نرخ واقعی ارز باشد. بعد هم سایر قیمت‌ها باید خودشان را با این عدد تطبیق دهند.»

مظاهری در ادامه با مرور تجربه دولت‌ها گفت: «در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، ابتدا قیمت دلار ۸۰ تومان و بعد ۶۰ تومان اعلام شد و گفته شد این نرخ، ارز رقابتی است و هر کسی برای هر کاری ارز می‌خواهد، می‌تواند با همین نرخ تهیه کند. در حالی که در همان مقطع، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۴۰ تومان بود. طبیعی بود که این تصمیم باعث خروج بخشی از منابع ارزی کشور شود، چون فعالان اقتصادی می‌دیدند که دولت دلار ۱۴۰ تومانی را ۶۰ تومان می‌فروشد. در نهایت هم دولت مجبور شد نرخ ارز را تا ۱۷۵ تومان افزایش دهد و حتی در پایان کار، دلار ۴۵۰ تومانی به دولت آقای خاتمی تحویل داده شد.»

او ادامه داد: «در دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین اشتباه تکرار شد و گفته شد دلار باید ۹۹۹.۹ تومان باشد و نباید به هزار تومان برسد. اصرار بر یک عدد دستوری، در نهایت باعث شد دلار حدود ۳۷۰۰ تومان به دولت آقای روحانی تحویل داده شود. در دولت روحانی هم همان خطای ذهنی ادامه پیدا کرد و نتیجه‌اش شکل‌گیری ماجرای معروف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری بود. این تصور نادرست در دولت آقای رئیسی نیز به اشکال مختلف تکرار شد.»

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به دوره مدیریت محمدرضا فرزین گفت: «در دوره آقای فرزین هم، همان روزی که به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد، بلافاصله در تلویزیون اعلام کرد که از امروز نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر کسی هر مقدار ارز برای هر کاری می‌خواهد، دریافت می‌کند. این همان جمله تکراری است که سال‌ها شنیده‌ایم.»

مظاهری تأکید کرد: «اشتباه اصلی بانک مرکزی این است که تصور می‌کند قیمت ارز را خودش تعیین می‌کند، در حالی که قیمت هر کالایی، از جمله ارز، توسط بازار تعیین می‌شود.»

وی افزود: «از طرف دیگر، بانک مرکزی می‌گوید کالا بدون انتقال ارز وارد شود. این بدون انتقال ارز، همان ارز بازار آزاد است که بانک مرکزی آن را قبول ندارد. نتیجه این تناقض این است که تقاضای ارزی وارد بازار آزاد می‌شود. گاهی هم اسم سازوکار را عوض می‌کنند و به‌جای بازار آزاد، از اصطلاحاتی مثل تالار دوم استفاده می‌کنند، اما ماهیت تغییری نمی‌کند.»

به گفته مظاهری، «وقتی بانک مرکزی بدون توجه به این محدودیت‌ها عمل می‌کند، تقاضای ارز بالا می‌رود و نرخ افزایش پیدا می‌کند. در برخی مقاطع هم برای اینکه نشان دهد قیمت همان عدد مورد نظر بانک مرکزی است، به فروش و حراج سکه از محل ذخایر بانک مرکزی روی می‌آورد.»

او ادامه داد: «خطای فکری همچنان این است که بانک مرکزی فکر می‌کند می‌تواند نرخ ارز آزاد را خودش تعیین کند و با این کار تورم را مهار کرده است. در حالی که در نهایت نرخ ارز بالا می‌رود و به‌طور طبیعی قیمت سایر کالاها نیز افزایش می‌یابد. حتی کالاهایی که ارزبری مستقیمی هم ندارند، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز گران می‌شوند.»

احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است

مظاهری درباره منشأ تورم فعلی نیز گفت: «تورم کنونی بخشی ناشی از نرخ ارز و بخشی ناشی از رشد پایه پولی و نقدینگی است. ما در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تورمی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد داشتیم، اما هزینه معیشت مردم با تورمی نزدیک به صفر درصد روبه‌رو بود. مثلاً شکر در ابتدای جنگ کیلویی ۲ تومان بود و در پایان جنگ با کوپن حدود ۲۱ قران عرضه می‌شد. در مقابل، قیمت دارایی‌هایی مثل زمین و ساختمان به‌شدت افزایش پیدا کرده بود و میانگین این رشدها همان ۲۵ درصد را تشکیل می‌داد. به همین دلیل مردم فشار شدیدی احساس نمی‌کردند، چون هزینه‌های روزمره زندگی تقریباً ثابت بود.»

وی افزود: «امروز وضعیت تقریباً برعکس شده است. اکنون می‌بینیم که تورم در بخش مسکن و زمین کمتر یا حتی منفی است، اما هزینه‌های معیشتی مردم با تورم ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصدی روبه‌رو شده است.»

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: «بانک مرکزی باید بپذیرد که نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است و به‌جای تعیین دستوری نرخ، وارد بازار شود و آن را مدیریت کند. حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است، اما در نظام چندنرخی، این کار باید به‌تدریج و بدون شوک انجام شود. دولت باید از شوک‌درمانی پرهیز کند و در زمان اعلام قیمت‌های جدید، حتماً سیاست‌های جبرانی را در نظر بگیرد؛ به‌ویژه باید روشن شود که افزایش قیمت‌ها چه اثری بر کالاهای اساسی و معیشت مردم خواهد داشت.»

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۵۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
132
پاسخ
هنوز 4 صفر رو از پول کشور حذف نکرده عملاً ارزشش رو از دست داد! باید بفکر حذف 12 صفر دیگه از پول ملی باشن!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
روحانی مچکریم
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
موقعی که معلم اعداد اعشاری رو یاد میداد میگفتم اینا که به درد نمیخوره ، خانم باقری شما نوستراداموس آینده هستید . فهمیدید از این به بعد باید با اعداد اعشاری حساب کتاب کنیم🤣
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
19
پاسخ
وقتی نرخ ارز هر لحظه بالا می رود و هر روز رکورد جدیدی ثبت می کند مبارزه با رانت ارزی فقط یک شعار و بهانه برای افزایش قیمت هاست چون با هر افزایشی میزان سود رانت خواران ارزی بیشتر و بیشتر می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
180
74
پاسخ
احمدی نژاد در مقابل روحانی و پزشکیان، خیلی مرد بزرگی بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
احتمالا در شیرینی فروشی کار میکنی ولی زیادی شیرینی خوردن خوب نیست دیابت میگیری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مرد؟؟؟!!گفت تحریم ها نعمت و...
محمدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
با همین تفکر مملکت رو به اینجا رسوندید
بیکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
احمدی نزاد خیانتی که به مردم و کشور کرد غیرقابل تصوره کشور و نابود کرد
ایمون زاید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
خیانت ایشون رو ۳ نصل بعد تو خواهد فهمید!
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
کسی که با اعداد ارقام میانه ای نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
یکی از یکی بدتر بودن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
روحانی و پزشک یان لنگه کفش احمدی نژادم نمی‌شن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
میگن خیانت کرد اره مسکن مهر ساخت اونم چهار میلیون سهام عدالت داد یارانه داد وردات خودرو را ازاد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
78
پاسخ
مشاور بانک آینده هم بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
13
پاسخ
از نظرات کارشناسان واقعی و دلسوزان استفاده کنید و تندرو ها و پوپولیست ها رو به حاشیه برونید . برید از خارج کارشناس بیارید اگه بلد نیستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
9
پاسخ
ایشون آخرین رئیس بانک مرکزی بود که تونست تا حدودی ببینید تا حدودی نه قطعی بازارها رو نگه داره البته اینکه ایشون روزهای اول تحریم حداکثری رئیس بودن و هنوز خزانه پر بود هم بی تاثیر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
105
پاسخ
با حقوق 20 میلیون چطور میشه مسکن خرید ؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
خرید مسکن به کنار، چطور میشه زندگی کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
2
12
پاسخ
هر کسی امروز دلار بگیرد با هر نرخی فردا با قیمت بالاتر خواهد فروخت مبارزه با رانت یعنی ثبات در نرخ ارز و مهار تورم که دولت اصلا برنامه ای برای آن ندارد
علی
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
48
50
پاسخ
احمدی نژاد دلار را با 2950 به روحانی تحویل داد نه 1700
ضمنا مدیران اقتصادی دولت های هاشمی، روحانی و پزشکیان بیشترین ضربه را به منابع ارزی کشور زدند
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3700
هما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دلار به ۴۲۰۰رسید و با اومدن روحانی به ۲۸۵۰رسید و سپس روی ۳۴۰۰ ثابت ماند و یورو هم به ۳۷۰۰رسید و ثابت ماند
برادرجانباز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
بنیان اینهمه بدبختیهاازدولت احمدی نژادشروع شدحتی اختلاسهای3700میلیاردی گم شدن دکل نفتی بابک زنجانی وغیره البته همه دولتهامشکل داشته انداماازاونجاشروع شدهیچکس مسئولیتش رادرست انجام نمیدهدوسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
87
69
پاسخ
16 میلیون ساده لوح به ضعیف ترین دولت هزار سال اخیر ایران رای دادن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
انتخاب بین بد و بدتر بود.
ناشناس
| Japan |
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
حتما ریسی خیلی قوی بود .
طلبهای ما از ونزوئلا چه می شود ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
پزشکیان در حال رقابت با قاجاریه
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اگه به جلیلی رای داده بو یم که الان زنده نبودیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
ما چوب اشتباه همین ۱۶ میلیون نادون رو میخوریم...
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
شعار در مجلس: آذربایجان شرف دی، پهلوی بی‌شرف دی
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۳ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۳۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۴ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۲ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۹۰ نظر)
