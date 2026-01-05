فوری: اطلاعیه برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبتنام درسامانه سجام تا ۲۴ ساعت آینده، در فهرست دریافت سود قرار میگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس اطلاعیه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکردهاند میتوانند تا ۲۴ ساعت آینده (ظهر روز سهشنبه ۱۶ دی) با ثبتنام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.
مهمترین دلایل واریز نشدن سود
«شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهمترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.
کجا مراجعه کنیم؟
تمام سهامداران سهام عدالت میتوانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.
