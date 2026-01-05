صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مرغ گران می‌شود؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مرغ در بازار با نهاده یارانه‌ای تولید شده و انتظار افزایش قیمت ناگهانی نداریم.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۵۳
| |
3448 بازدید
مرغ گران می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، در جلسه وبیناری ارائه دستورالعمل حذف ارز ترجیحی با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های تولیدی که روز دوشنبه، ۱۵ دی ماه برگزار شد، محمدابراهیم حسن‌نژاد با اشاره به برگزاری دو نشست جداگانه با تشکل‌های دام و طیور در روز گذشته گفت: ابهامات موجود براساس مصوبات فعلی توضیح داده شد و مواردی که نیازمند تصمیم جدید است برای پیگیری به مراجع مربوطه منتقل می‌شود.

وی تأکید کرد: تغییر نرخ ارز مشابه تجربه سال ۱۴۰۱، بار سنگینی بر بخش تولید ایجاد می‌کند و نیازمند حساسیت، همکاری و پیگیری مستمر است تا تولید دچار اختلال نشود.

*ضرورت حفظ جریان تولید در دوره پرمصرف

معاون امور تولیدات دامی با اشاره به قرار گرفتن کشور در دوره پرمصرف سال افزود: باید مراقبت کنیم جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام شود و فارم‌های فعال با مشکل مواجه نشوند.

به گفته وی، مهم‌ترین نگرانی تولیدکنندگان در شرایط جدید، مسئله نقدینگی است که طبق برنامه و مصوبات در حال پیگیری است. همچنین موضوعات تصمیم گیری نشده در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی قرار دارد.

قیمت سبوس تغییری ندارد

حسن‌نژاد درباره وضعیت سبوس گفت: قیمت سبوس تغییری نداشته و همچنان با دو نرخ بخش صنف و صنعت با قیمت آزاد و بخش دیگر در سامانه عرضه می‌شود و فعلاً مشکلی در تأمین سبوس گزارش نشده است.

وی تأکید کرد که شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی ورود به خرید حمایتی را دارد؛ در صورت نیاز، خرید دام و مرغ انجام خواهد شد تا از افت قیمت و آسیب به تولید جلوگیری شود.

قیمت نهاده‌ها توافقی شد

معاون امور تولیدات دامی با تأکید بر این که عرضه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ادامه خواهد داشت، گفت: قیمت‌ها توافقی است و شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود.

وی درباره مطالبات کارخانه‌های خوراک دام توضیح داد: برای کارخانه‌های خوراک دام هم بعد از این، نهاده به صورت تنخواه در سامانه بازارگاه مشابه روال قبل انجام و امکان خرید و تولید خوراک را خواهند داشت.

انتظار افزایش قیمت ناگهانی مرغ وجود ندارد

حسن‌نژاد درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت مرغ گفت: مرغی که اکنون وارد بازار می‌شود با نهاده یارانه‌ای تولید شده و تا چند روز آینده نیز همین روند ادامه دارد؛ بنابراین انتظار افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد. اگر افزایش قیمت رخ دهد، تدریجی خواهد بود.

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
