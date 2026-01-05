به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، در جلسه وبیناری ارائه دستورالعمل حذف ارز ترجیحی با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های تولیدی که روز دوشنبه، ۱۵ دی ماه برگزار شد، محمدابراهیم حسن‌نژاد با اشاره به برگزاری دو نشست جداگانه با تشکل‌های دام و طیور در روز گذشته گفت: ابهامات موجود براساس مصوبات فعلی توضیح داده شد و مواردی که نیازمند تصمیم جدید است برای پیگیری به مراجع مربوطه منتقل می‌شود.

وی تأکید کرد: تغییر نرخ ارز مشابه تجربه سال ۱۴۰۱، بار سنگینی بر بخش تولید ایجاد می‌کند و نیازمند حساسیت، همکاری و پیگیری مستمر است تا تولید دچار اختلال نشود.

*ضرورت حفظ جریان تولید در دوره پرمصرف

معاون امور تولیدات دامی با اشاره به قرار گرفتن کشور در دوره پرمصرف سال افزود: باید مراقبت کنیم جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام شود و فارم‌های فعال با مشکل مواجه نشوند.

به گفته وی، مهم‌ترین نگرانی تولیدکنندگان در شرایط جدید، مسئله نقدینگی است که طبق برنامه و مصوبات در حال پیگیری است. همچنین موضوعات تصمیم گیری نشده در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی قرار دارد.

قیمت سبوس تغییری ندارد

حسن‌نژاد درباره وضعیت سبوس گفت: قیمت سبوس تغییری نداشته و همچنان با دو نرخ بخش صنف و صنعت با قیمت آزاد و بخش دیگر در سامانه عرضه می‌شود و فعلاً مشکلی در تأمین سبوس گزارش نشده است.

وی تأکید کرد که شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی ورود به خرید حمایتی را دارد؛ در صورت نیاز، خرید دام و مرغ انجام خواهد شد تا از افت قیمت و آسیب به تولید جلوگیری شود.

قیمت نهاده‌ها توافقی شد

معاون امور تولیدات دامی با تأکید بر این که عرضه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ادامه خواهد داشت، گفت: قیمت‌ها توافقی است و شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود.

وی درباره مطالبات کارخانه‌های خوراک دام توضیح داد: برای کارخانه‌های خوراک دام هم بعد از این، نهاده به صورت تنخواه در سامانه بازارگاه مشابه روال قبل انجام و امکان خرید و تولید خوراک را خواهند داشت.

انتظار افزایش قیمت ناگهانی مرغ وجود ندارد

حسن‌نژاد درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت مرغ گفت: مرغی که اکنون وارد بازار می‌شود با نهاده یارانه‌ای تولید شده و تا چند روز آینده نیز همین روند ادامه دارد؛ بنابراین انتظار افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد. اگر افزایش قیمت رخ دهد، تدریجی خواهد بود.