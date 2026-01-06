صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
یارانه از واردکننده به مردم می‌رسد

کالابرگ یک‌ میلیون تومانی چیست و به چه کسانی می‌رسد؟ / پاسخ به سوالات و ابهامات مردم

دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی، بدون پشتوانه حمایتی نخواهد ماند؛ وعده‌ای که این روزها در قالب کالابرگ یک‌میلیونی مطرح شده است. اما این طرح دقیقاً چگونه اجرا می‌شود و آیا می‌تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند؟
کد خبر: ۱۳۵۰۰۵۱
| |
25895 بازدید
|
۴۲
کالابرگ یک‌ میلیون تومانی چیست و به چه کسانی می‌رسد؟ / پاسخ به سوالات و ابهامات مردم

با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و پایان کار «تالار اول» در روزهای گذشته، دولت وارد مرحله تازه‌ای از سیاست حمایتی شده است؛ مرحله‌ای که به‌جای تخصیص یارانه به واردکننده، مستقیماً مصرف‌کننده نهایی را هدف قرار می‌دهد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ کالابرگ جدید دقیقاً چیست، چه کسانی آن را می‌گیرند، مبلغش چقدر است و آیا قرار است دائمی باشد؟ در ادامه، به مهم‌ترین سوالات و ابهامات مردم درباره این طرح پاسخ می‌دهیم.

چرا دولت به سراغ کالابرگ جدید رفت؟

اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، به‌معنای واقعی‌شدن قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، برنج، روغن و لبنیات است. دولت می‌گوید برای جبران اثر این تغییرات و جلوگیری از افت شدید قدرت خرید خانوارها، تصمیم گرفته یارانه ارزی را از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل کند. نتیجه این تصمیم، طرح کالابرگ یک‌میلیونی است.

مبلغ کالابرگ چقدر است و چطور پرداخت می‌شود؟

بر اساس اعلام رسمی، ماهانه به ازای هر نفر از اعضای خانوار، یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. نکته مهم اینجاست که دولت در مرحله اول، اعتبار چهار ماه را یکجا در حساب سرپرست خانوار شارژ کرده است.

یعنی هر فرد در مجموع ۴ میلیون تومان اعتبار دارد، اما فقط می‌تواند ماه‌به‌ماه از آن استفاده کند. برای مثال، یک خانوار چهار نفره اکنون ۱۶ میلیون تومان اعتبار در حساب سرپرست خود دارد، اما در هر ماه فقط ۴ میلیون تومان آن قابل استفاده است.

از چه زمانی می‌توان از کالابرگ استفاده کرد؟

طبق گفته مسئولان، اجرای طرح از ۲۰ دی‌ماه آغاز می‌شود و خانوارها می‌توانند از همان تاریخ با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، از اعتبار ماه اول خود استفاده کنند. همچنین اگر بخشی از اعتبار در یک ماه مصرف نشود، به ماه بعد منتقل خواهد شد.

چه کسانی مشمول این کالابرگ می‌شوند؟

برخلاف طرح‌های قبلی، دامنه شمول این کالابرگ گسترده‌تر است. به‌طور مشخص، دهک‌های اول تا نهم جامعه، همگی مشمول دریافت کالابرگ یک‌میلیونی هستند و فقط دهک دهم، یعنی ثروتمندترین قشر جامعه، از این طرح کنار گذاشته شده است.

به گفته مسئولان، این طرح حدود ۲۰ میلیون نفر بیشتر از طرح‌های قبلی کالابرگ را در بر می‌گیرد.

اگر تاکنون یارانه یا کالابرگ نگرفته‌ام، تکلیف چیست؟

یکی از سوالات پرتکرار همین است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد افرادی که تا امروز در فهرست یارانه‌بگیران یا مشمولان کالابرگ نبوده‌اند، اگر در دهک دهم قرار نداشته باشند، می‌توانند وارد این طرح شوند.

کافی است اطلاعات حساب بانکی سرپرست خانوار در سامانه «سیمین» متعلق به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ثبت و نهایی شود. حتی اگر خانوار در دهک نهم باشد نیز مشمول دریافت کالابرگ خواهد شد.

آیا مبلغ کالابرگ ثابت می‌ماند؟

پاسخ منفی است. دولت اعلام کرده در صورتی که نرخ ارز توافقی تغییر کند یا قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، یک میلیون تومان عدد ثابت و همیشگی نیست و قرار است به‌گونه‌ای تنظیم شود که اثر تورم، یارانه را بی‌اثر نکند.

کدام کالاها با کالابرگ قابل خرید هستند؟

فهرست کالاهای مشمول شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است؛ یعنی دقیقاً همان اقلامی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد دارند.

از کجا می‌توان خرید کرد و چطور موجودی را دید؟

این اقلام در حدود ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در سراسر کشور عرضه می‌شوند. همکاری با فروشگاه‌های سیار، تعاونی‌ها و اصناف، پوشش جغرافیایی طرح را افزایش داده است.

استعلام مانده اعتبار نیز از طریق اپلیکیشن «شما»، پیام‌رسان «بله»، کد دستوری #۵۰۰۱۴۶۳* و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است.

در نهایت، دولت تأکید کرده سایر حمایت‌ها مانند یارانه نقدی، طرح یسنا و برنامه‌های مقابله با سوءتغذیه بدون تغییر ادامه خواهد داشت؛ کالابرگ جدید قرار است مکمل این سیاست‌ها باشد، نه جایگزین همه آنها.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ یک میلیونی یارانه سرپرست خانوار حساب سرپرستان خانوار طرح کالابرگ ارز ترجیحی
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
42
پاسخ
اگر افزایش قیمت ها بحدی باشد که قدرت خرید کمتر از اکنون شود کدام درد معیشتی را درمان می کند؟اگر مرغ کیلوی ۴۰۰یا ۵۰۰حقیقت داشته باشد که قطعا مردم فقیرتر می شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اصلا همچین چیزی شده تا حالا ؟ نفوس بد نزن اینا همش حرفه
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
نان چطور؟ تمام مردم ایران نان مصرف میکنند و بسیار اساسی هست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اینها کلک و حقه هایی برای خاموش کردن صدای بلند اعتراضات مردمی است و بس

هیچ وقت و دولت ها کاری برای رفاه مردم ایران نکرده و نمی‌کنند
عاشق نظام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
18
18
پاسخ
کالا برگ چهار دلاری به چی کسانی می‌رسد ، هیچ جایی دنیا دولتی به ملتش ماهی چهار دلار می دهد در آمریکا حد اکثر کالا برگ نیم دلاری سهم هر خانواده بیست نفره است و در آلمان هر چهار نفر ماهی یک یورو سهم دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
49
9
پاسخ
ما ایرانی ها باید با هم دوست باشیم و اعتراضاتی هست باید همراه با آرامش و صلح باشه مثل بازار تا شنیده بشه وگرنه توسط بدخواهان و فراری های خارج نشین و صهیونیسم و ... دزدیده میشه و حرف اصلی دیگه شنیده نمیشه اجازه ندید کسی مطالبه شمارو بدزده و برای خودش فاکتور کنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
6
46
پاسخ
آخه دولت غارتگر چطور منِ کارمند رو دهک ۱۰ می دونید؟
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
3
16
پاسخ
فقط واقعی شدن قیمتها مهمه؟ چقدررررر منطقی و قابل قبول ،،برکانا👏👏
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
39
پاسخ
دلتون خوشه. دو دفعه کالابرگ میدن. دفعه سوم میگن فقط شامل دوسه دهک اول میشه. بعدشم قیمت‌ها آزاد بشه فکر کردین با ۴ میلیون چی میشه خرید. نهایتش دوسه تا روغن مایع و شیر و پنیر یه دونه مرغ!
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
مگه با یارانه سیصد هزار تومنی چی میشد خرید؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
دقیقا. بزودی دهک ها یکی یکی به بهانه واهی حذف میشن و ماه در میون پرداخت نمیکنن تا کم کم فراموش بشه
ناشناس
|
Austria
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
5
31
پاسخ
خوبه
من میرم کازینو اینجا روزی سه یورو بهم‌ بونوس میدن
میشه ماهی 90 یورو اگر هر روز برم
اداره مملکتو بدید دست کازینو دارا بیشتر به مردم یارانه میدن
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
32
پاسخ
از زمان اعلام کالابرگ ظرف دو روز ناگهان قیمت روغن دوبرابر شده و بقیه اقلام سی درصد افزایش چقدر هماهنگی وجود دارد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
4
25
پاسخ
چرا به جای ۹ دهک به ۱۰ دهک پرداخت نمی شود؟ جواب ساده است: گذاشتن استخوان لای زخم و سر کار گذاشتن مردم. هر کس سقفی بر سر و لباسی بر تن و لقمه نانی در دست داشته باشد دهک چندم است؟ درست حدس زدید، دهم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
26
پاسخ
هجوم و خوراک اکثر مردم طبقه سه چهار پایین جامعه شده تخم مرغ سیب زمینی الان در پایین شهر در دستان و زیر بغل مردان خانه نه مرغ بلکه تخمش بنام تخم مرغ نه برنج گوشت بلکه سیب زمینی ابگوشت قرمه سبزی هم مزه اش از یادمان رفته
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fD1
tabnak.ir/005fD1