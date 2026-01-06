دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی، بدون پشتوانه حمایتی نخواهد ماند؛ وعده‌ای که این روزها در قالب کالابرگ یک‌میلیونی مطرح شده است. اما این طرح دقیقاً چگونه اجرا می‌شود و آیا می‌تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند؟

کالابرگ یک‌ میلیون تومانی چیست و به چه کسانی می‌رسد؟ / پاسخ به سوالات و ابهامات مردم

با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و پایان کار «تالار اول» در روزهای گذشته، دولت وارد مرحله تازه‌ای از سیاست حمایتی شده است؛ مرحله‌ای که به‌جای تخصیص یارانه به واردکننده، مستقیماً مصرف‌کننده نهایی را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ کالابرگ جدید دقیقاً چیست، چه کسانی آن را می‌گیرند، مبلغش چقدر است و آیا قرار است دائمی باشد؟ در ادامه، به مهم‌ترین سوالات و ابهامات مردم درباره این طرح پاسخ می‌دهیم.

چرا دولت به سراغ کالابرگ جدید رفت؟

اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، به‌معنای واقعی‌شدن قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، برنج، روغن و لبنیات است. دولت می‌گوید برای جبران اثر این تغییرات و جلوگیری از افت شدید قدرت خرید خانوارها، تصمیم گرفته یارانه ارزی را از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل کند. نتیجه این تصمیم، طرح کالابرگ یک‌میلیونی است.

مبلغ کالابرگ چقدر است و چطور پرداخت می‌شود؟

بر اساس اعلام رسمی، ماهانه به ازای هر نفر از اعضای خانوار، یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. نکته مهم اینجاست که دولت در مرحله اول، اعتبار چهار ماه را یکجا در حساب سرپرست خانوار شارژ کرده است.

یعنی هر فرد در مجموع ۴ میلیون تومان اعتبار دارد، اما فقط می‌تواند ماه‌به‌ماه از آن استفاده کند. برای مثال، یک خانوار چهار نفره اکنون ۱۶ میلیون تومان اعتبار در حساب سرپرست خود دارد، اما در هر ماه فقط ۴ میلیون تومان آن قابل استفاده است.

از چه زمانی می‌توان از کالابرگ استفاده کرد؟

طبق گفته مسئولان، اجرای طرح از ۲۰ دی‌ماه آغاز می‌شود و خانوارها می‌توانند از همان تاریخ با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، از اعتبار ماه اول خود استفاده کنند. همچنین اگر بخشی از اعتبار در یک ماه مصرف نشود، به ماه بعد منتقل خواهد شد.

چه کسانی مشمول این کالابرگ می‌شوند؟

برخلاف طرح‌های قبلی، دامنه شمول این کالابرگ گسترده‌تر است. به‌طور مشخص، دهک‌های اول تا نهم جامعه، همگی مشمول دریافت کالابرگ یک‌میلیونی هستند و فقط دهک دهم، یعنی ثروتمندترین قشر جامعه، از این طرح کنار گذاشته شده است.

به گفته مسئولان، این طرح حدود ۲۰ میلیون نفر بیشتر از طرح‌های قبلی کالابرگ را در بر می‌گیرد.

اگر تاکنون یارانه یا کالابرگ نگرفته‌ام، تکلیف چیست؟

یکی از سوالات پرتکرار همین است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد افرادی که تا امروز در فهرست یارانه‌بگیران یا مشمولان کالابرگ نبوده‌اند، اگر در دهک دهم قرار نداشته باشند، می‌توانند وارد این طرح شوند.

کافی است اطلاعات حساب بانکی سرپرست خانوار در سامانه «سیمین» متعلق به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ثبت و نهایی شود. حتی اگر خانوار در دهک نهم باشد نیز مشمول دریافت کالابرگ خواهد شد.

آیا مبلغ کالابرگ ثابت می‌ماند؟

پاسخ منفی است. دولت اعلام کرده در صورتی که نرخ ارز توافقی تغییر کند یا قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، یک میلیون تومان عدد ثابت و همیشگی نیست و قرار است به‌گونه‌ای تنظیم شود که اثر تورم، یارانه را بی‌اثر نکند.

کدام کالاها با کالابرگ قابل خرید هستند؟

فهرست کالاهای مشمول شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است؛ یعنی دقیقاً همان اقلامی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد دارند.

از کجا می‌توان خرید کرد و چطور موجودی را دید؟

این اقلام در حدود ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در سراسر کشور عرضه می‌شوند. همکاری با فروشگاه‌های سیار، تعاونی‌ها و اصناف، پوشش جغرافیایی طرح را افزایش داده است.

استعلام مانده اعتبار نیز از طریق اپلیکیشن «شما»، پیام‌رسان «بله»، کد دستوری #۵۰۰۱۴۶۳* و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است.

در نهایت، دولت تأکید کرده سایر حمایت‌ها مانند یارانه نقدی، طرح یسنا و برنامه‌های مقابله با سوءتغذیه بدون تغییر ادامه خواهد داشت؛ کالابرگ جدید قرار است مکمل این سیاست‌ها باشد، نه جایگزین همه آنها.