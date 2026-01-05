به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز و در اولین روز پس از ابلاغ حذف ارز ترجیحی؛ «در بازارگاه(محل توزیع نهاده) ذرت کیلویی ۴۱ تا ۴۳، سویا ۶۷ تا ۶۸ و جو ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به فروش رفت» رحمان مسجدی ،سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزع نهاده کشاورزی، خبر داد.

ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و در پی فسادها و رانت‌هایی که پرونده‌ آنها اکنون در دادگاه قضایی در حال رسیدگی است حذف شد و روز گذشته مصوبه دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

پرونده چای دبش با اختلاس ۳.۵ میلیارد دلار که با این رقم می‌توان گندم ۳ سال کشور را تامین کرد حکم قطعی دو وزیر را چند روز پیش رقم زد.به گفته سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده کشاورزی، قیمت‌ها با توافق شرکت‌های عرضه کننده و خریداران نهایی می‌شود و وزارت جهاد نقشی ندارد.قیمت‌های امروز بازار سه تا چهار برابر نسبت به نرخ مصوب افزایش داشته اما نسبت به بازار آزاد تغییر چندانی ندارد.