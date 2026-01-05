قیمت نهادهها پساز حذف ارز ترجیحی مشخص شد
امروز نهادههای دامی در اولین روز پس از حذف ارز ترجیحی سه تا چهار برابر نرخ مصوب رشد کرد، اما با نرخهای آزاد فاصلهای نداشت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز و در اولین روز پس از ابلاغ حذف ارز ترجیحی؛ «در بازارگاه(محل توزیع نهاده) ذرت کیلویی ۴۱ تا ۴۳، سویا ۶۷ تا ۶۸ و جو ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به فروش رفت» رحمان مسجدی ،سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزع نهاده کشاورزی، خبر داد.
ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و در پی فسادها و رانتهایی که پرونده آنها اکنون در دادگاه قضایی در حال رسیدگی است حذف شد و روز گذشته مصوبه دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
پرونده چای دبش با اختلاس ۳.۵ میلیارد دلار که با این رقم میتوان گندم ۳ سال کشور را تامین کرد حکم قطعی دو وزیر را چند روز پیش رقم زد.به گفته سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده کشاورزی، قیمتها با توافق شرکتهای عرضه کننده و خریداران نهایی میشود و وزارت جهاد نقشی ندارد.قیمتهای امروز بازار سه تا چهار برابر نسبت به نرخ مصوب افزایش داشته اما نسبت به بازار آزاد تغییر چندانی ندارد.
