صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تهران به گمانه‌زنی‌ها درباره حمله‌نظامی آمریکا

اسماعیل بقایی در پاسخ به تهدیدات آمریکا گفت: بقائی: ایران در دفاع از کیان خود، هیچ مسامحه و اهمالی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۹۸
| |
8408 بازدید
|
۴

واکنش تهران به گمانه‌زنی‌ها درباره حمله‌نظامی آمریکا

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که «برخی تحلیلگران گفتند که بعد از حمله آمریکا به ونزوئلا، ایران ممکن است نوبت بعدی باشد و اگر آمریکا مستقیماً وارد حمله نظامی شود، خط قرمز ایران دقیقاً کجاست؟ آیا حمله تنگه هرمز خواهد بود و یا مستقیماً پایگاه‌های نظامی آمریکا؟» گفت: قاعدتاً نحوه دفاع ایران از خود، نه در تخصص بنده است و نه قرار است در اینجا درباره آن صحبت شود. آنچه مشخص است، این است که ایران در دفاع از کیان خود، هیچ مسامحه و اهمالی نخواهد کرد.

بقایی ادامه داد: در مورد تفسیر‌های مختلف، بله، این مسائل می‌تواند التهاب‌زا باشد؛ برخی تحلیل‌ها می‌گویند این اقدام مستقیماً علیه اهداف چین در آمریکای لاتین است و برخی دیگر آن را الگویی برای سایر مناطق تلقی می‌کنند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود:، اما نکته مهم این است که، همه کشورها، از جمله کشور‌هایی که به دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت مستقیم دارند، باید قانون‌شکنی را جدی بگیرند و تلاش کنند از تکرار چنین نقض‌های فاحشی در روابط بین‌الملل جلوگیری شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت خارجه بقایی تهدید آمریکا شورای امنیت سازمل ملل خط قرمز
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزارت خارجه خبرسازی نیویورک تایمز را تکذیب کرد
واکنش صریح رئیس‌جمهور کلمبیا به تهدید ترامپ
آمریکا به ملی‌پوش لژیونر ایران ویزا نداد/ گفتند مدارکت کامل است اما متاسفیم، اعتراض هم نکن!
تهدید جدید ترامپ به هند!
آیا جنگ در راه است؟!
ادعای جدید ترامپ درباره اعتراضات در ایران
تهدید ترامپ به حمله به ایران: ضربه سختی می‌زنیم! + زیرنویس
بقائی: دفاع از ایران اولویت نیروهای مسلح است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
63
پاسخ
دیگه نفت ایران هم مفت نمی ارزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
48
پاسخ
تهدید رو با تهدید جواب دادن جواب میده ؟
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
12
61
پاسخ
با صحبت چند ساعت پیش ترامپ برای دومین بار در ظرف چهار روز، باید با عقلانیت رفتار کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
64
پاسخ
شطرنج باز هم باشی باید مهره های خوبی برا بازی داشته باشی
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fCA
tabnak.ir/005fCA