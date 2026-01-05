واکنش تهران به گمانهزنیها درباره حملهنظامی آمریکا
به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که «برخی تحلیلگران گفتند که بعد از حمله آمریکا به ونزوئلا، ایران ممکن است نوبت بعدی باشد و اگر آمریکا مستقیماً وارد حمله نظامی شود، خط قرمز ایران دقیقاً کجاست؟ آیا حمله تنگه هرمز خواهد بود و یا مستقیماً پایگاههای نظامی آمریکا؟» گفت: قاعدتاً نحوه دفاع ایران از خود، نه در تخصص بنده است و نه قرار است در اینجا درباره آن صحبت شود. آنچه مشخص است، این است که ایران در دفاع از کیان خود، هیچ مسامحه و اهمالی نخواهد کرد.
بقایی ادامه داد: در مورد تفسیرهای مختلف، بله، این مسائل میتواند التهابزا باشد؛ برخی تحلیلها میگویند این اقدام مستقیماً علیه اهداف چین در آمریکای لاتین است و برخی دیگر آن را الگویی برای سایر مناطق تلقی میکنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود:، اما نکته مهم این است که، همه کشورها، از جمله کشورهایی که به دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت مستقیم دارند، باید قانونشکنی را جدی بگیرند و تلاش کنند از تکرار چنین نقضهای فاحشی در روابط بینالملل جلوگیری شود.