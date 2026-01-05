صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت گوشت در میادین تهران اعلام شد

بر اساس نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و داخلی آزاد در میادین و بازارها اعلام شد.
قیمت گوشت در میادین تهران اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بسته‌بندی در محل و بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:

- راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل داخلی آزاد بسته بندی در محل وارداتی کیلویی ۸۲۰ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد ۹۶۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان

- ران گوساله بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان، بسته بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

- سردست پاک کرده گوساله بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

- سرسینه گوساله بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۲۰۴ هزار تومان

- فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان

- قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۱۰ هزار تومان، بسته‌بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان

- گردن گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان

- ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان

- مخلوط بدون استخوان گوساله بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۶۵ هزار تومان، بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان

- چرخ‌کرده گوساله بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان

- چرخ‌کرده گوساله و گوسفندی بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان

- راسته با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۸۷۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی آزاد کیلویی ۸۷۵ هزار تومان

- راسته بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان

- ران با استخوان و قلوه‌گاه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۱۵ هزار تومان

- ران با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۹۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان

- سردست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۸۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

- سردست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۶۵ هزار تومان

- سرسینه و دنده گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۳۹ هزار تومان

- شقه کامل گوسفندی بسته‌بندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۸۵۰ هزار تومان

- قلوه گاه با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۵۰ هزار تومان

- قلوه‌گاه بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۹۰ هزار تومان

- کف دست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۷۵ هزار تومان

- کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۶۰ هزار تومان

- گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۵ هزار تومان

- ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان

- نیم شقه ران گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۰ هزار تومان

- نیم شقه سردست گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۵ هزار تومان

 

