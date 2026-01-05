تصمیم عجیب هافبک پرسپولیس قبل از پرواز
هافبک خاطی پرسپولیس به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۸۶| |
3530 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر، یاسین سلمانی از سوی کادرفنی در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت تا درباره او تصمیم گیری شود.
سلمانی به طرز عجیبی امروز در فرودگاه برای سفر به قطر حاضر نشد و از حضور در جمع سرخپوشان سر باز زد تا عصبانیت کادرفنی را به همراه داشته باشد و او را در اختیار باشگاه قرار دهد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟