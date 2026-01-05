صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تصمیم عجیب هافبک پرسپولیس قبل از پرواز

هافبک خاطی پرسپولیس به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد.
تصمیم عجیب هافبک پرسپولیس قبل از پرواز

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر، یاسین سلمانی از سوی کادرفنی در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت تا درباره او تصمیم گیری شود.

سلمانی به طرز عجیبی امروز در فرودگاه برای سفر به قطر حاضر نشد و از حضور در جمع سرخپوشان سر باز زد تا عصبانیت کادرفنی را به همراه داشته باشد و او را در اختیار باشگاه قرار دهد.

یاسین سلمانی هافبک پرسپولیس قطر
