اولین واکنش پسر مادورو به بازداشت پدرش

پسر «نیکولاس مادورو» روز یکشنبه از هواداران پدرش خواست تا در پی دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش توسط ایالات متحده، به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات کنند؛ تحولی که باعث ایجاد تنش‌های سیاسی و امنیتی در این کشور شده است.

«نیکولاس مادورو گوئرا»، نماینده کنگره ونزوئلا و پسر رئیس جمهور «نیکولاس مادورو»، از مردم ونزوئلا خواست تا متحد بمانند و در پی تحولات اخیر در کشور به خیابان‌ها بیایند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: «ما خوب، آرام و استوار هستیم و ما را در خیابان‌ها خواهید دید.»

پسر مادورو همچنین از مردم خواست تا «پرچم‌های چاویستا را برافرازند تا نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس را به سلامت برگردانند.»

نیکولاس مادورو گوئرا، معروف به «نیکولاسیتو» در این پیام صوتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «ما را در خیابان‌ها خواهید دید، ما را در کنار این مردم خواهید دید، ما را در حال برافراشتن پرچم‌های کرامت خواهید دید.»

تیم او صحت این بیانیه را به خبرگزاری فرانسه تأیید کرد.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه شاهد تظاهرات هواداران مادورو بودند که از اوایل بعد از ظهر یکشنبه در کاراکاس، پایتخت، در پاسخ به فراخوان پسرش آغاز شد.

نیکولاسیتو که به همراه پدر و نامادری‌اش جزو ۶ نفری است که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام «تروریسم مواد مخدر» تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، افزود: «آنها می‌خواهند ما را ضعیف ببینند، اما ما را ضعیف نخواهند دید.»

او ادامه داد: «آنها موفق نخواهند شد... به جانم قسم، به پدرم قسم، به سلیا قسم، ما از این مصیبت بیرون خواهیم آمد.»

پسر مادورو تأیید کرد که خانواده‌اش «مصمم و قوی» هستند و تأکید کرد که آنچه اتفاق افتاده اراده هواداران نظام کشورش را نخواهد شکست.

روز شنبه، ایالات متحده یک عملیات نظامی گسترده در ونزوئلا آغاز کرد و قایق‌هایی را که واشنگتن آنها را به حمل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا متهم می‌کند، هدف قرار داد. این عملیات همچنین بنادر، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی این کشور را هدف قرار داد. نیروهای آمریکا همچنین مادورو ۶۳ ساله و همسر ۶۹ ساله‌اش را ربودند و آنها را به نیویورک بردند.

پسر مادورو با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر وجود یک «مامور مخفی» در حلقه نزدیکان پدرش که ممکن است این دستگیری را تسهیل کرده باشد، اظهار داشت: «تاریخ نشان خواهد داد که خائنین چه کسانی هستند و حقیقت را آشکار خواهد کرد.»

در همین حال، «ایوان گیل پینتو»، وزیر امور خارجه ونزوئلا اظهار داشت که «این حمله نه تنها علیه ونزوئلا، بلکه علیه تمام آمریکای لاتین و کارائیب است» و از جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) خواست تا «گامی به جلو بردارند و در مواجهه با این تجاوز سکوت نکنند».

پینتو افزود که «حملات اخیر مصونیت شخصی یک رئیس دولت را نقض کرده است». وی تأکید کرد که «هر کسی که یک رئیس جمهور را می‌رباید، حاکمیت کل یک ملت را می‌رباید».