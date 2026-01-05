صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکسی از ایلان ماسک و ترامپ به همراه ملانیا

ایلان ماسک مالک شرکت‌های فناوری و ثروتمندترین‌ فرد جهان که چندی پیش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اختلاف پیدا کرده بود، دیشب تصویری منتشر کرد که نشان از پایان اختلافات این دو باهم دارد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۸۰
| |
9543 بازدید
|
۱

عکسی از ایلان ماسک و ترامپ به همراه ملانیا

به گزارش تابناک؛ ماسک در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با انتشار تصویری از یک میز شام که او، رییس‌جمهور آمریکا و ملانیا همسر ترامپ دور آن نشسته‌اند، نوشت: «دیشب شام بسیار دل‌انگیزی را با رییس جمهور و بانوی اول دلشتم. سال ۲۰۲۶ قرار است فوق‌العاده باشد!»

با این حساب به نظر می‌رود پس از اتفاقات اخیر در ونزوئلا، ماسک و ترامپ برای حل اختلافات باهم ملاقات شبانه داشته‌اند.

عکسی از ایلان ماسک و ترامپ به همراه ملانیا

همکاری، اختلاف، آشتی‌کنان

ترامپ پیش از آغاز این دوره ریاست جمهوری‌اش، به‌خاطر فعالیت‌های حمایتی مالک شرکت‌های اپیس‌ایکس و تسلا در جریان تبیلغات انتخاباتی، ماسک را یکی از مشاوران اقتصادی اصلی خود قرار داد. اما این دوستی خیلی زود به خاطر تفاوت‌های عمیق در دیدگاه‌های اقتصادی (لایحه بودجه و تعرفه‌ها)، سبک مدیریت (DOGE) و اتهامات شخصی، رنگ دگری گرفت؛ تا حدی که هردو علنی اتهاماتی علیه هم وارد کردند. با وجود این شام دیشب نشان می‌دهد آنها همچنان برنامه‌های مشترکی را در سر می‌پرورانند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ ایلان ماسک ملانیا همسر ترامپ تسلا
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش صریح رئیس‌جمهور کلمبیا به تهدید ترامپ
پاسخ معنادار عضو دفتر رهبر انقلاب به ایلان ماسک
جمعیت «ربات‌های انسان‌نما» از انسان‌ها بیشتر می‌شود!
برخورد ترامپ و همسرش در اسرائیل
شناسایی مظنون بمب گذاری سایبرتراک تسلا
ملانیا دوباره خبرساز شد؛ این‌بار با بابانوئل!
ترامپ ملانیا را از آمریکا اخراج می‌کند؟!
ساخت ربات مستخدم، بلند پروازی بعدی «ایلان ماسک» +ویدیو
ایلان ماسک ۱۰ فرزند دارد!
هلند درباره نشتی اطلاعات در تسلا تحقیق می کند
آیا ایلان ماسک مشاور ترامپ خواهد شد؟
نتیجه شکایت گروهی از سهامداران علیه ایلان ماسک
مجسمه چوبی همسر ترامپ در اسلوونی سوزانده شد
والدین ملانیا با برنامه جدید ترامپ نمی‌توانستند وارد آمریکا شوند
احتمال بازگشت کرونا به همسر ترامپ
ملانیا خداحافظی کرد
عکس مشترک الهام چرخنده و همسر سابقش پس از سال‌ها
کرونا در کاخ سفید؛ ترامپ و ملانیا قرنطینه می‌شوند
ترامپ و ماسک شاخ به شاخ شدند
قدیمی‌ترین تصاویر ملانیا ترامپ که هرگز ندیده بودید
آیا ملانی از ترامپ طلاق می‌گیرد؟
نامه ملانیا ترامپ به پوتین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
23
8
پاسخ
بیچاره ملانیا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fBs
tabnak.ir/005fBs