عکسی از ایلان ماسک و ترامپ به همراه ملانیا

ایلان ماسک مالک شرکت‌های فناوری و ثروتمندترین‌ فرد جهان که چندی پیش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اختلاف پیدا کرده بود، دیشب تصویری منتشر کرد که نشان از پایان اختلافات این دو باهم دارد.

به گزارش تابناک؛ ماسک در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با انتشار تصویری از یک میز شام که او، رییس‌جمهور آمریکا و ملانیا همسر ترامپ دور آن نشسته‌اند، نوشت: «دیشب شام بسیار دل‌انگیزی را با رییس جمهور و بانوی اول دلشتم. سال ۲۰۲۶ قرار است فوق‌العاده باشد!»

با این حساب به نظر می‌رود پس از اتفاقات اخیر در ونزوئلا، ماسک و ترامپ برای حل اختلافات باهم ملاقات شبانه داشته‌اند.

همکاری، اختلاف، آشتی‌کنان

ترامپ پیش از آغاز این دوره ریاست جمهوری‌اش، به‌خاطر فعالیت‌های حمایتی مالک شرکت‌های اپیس‌ایکس و تسلا در جریان تبیلغات انتخاباتی، ماسک را یکی از مشاوران اقتصادی اصلی خود قرار داد. اما این دوستی خیلی زود به خاطر تفاوت‌های عمیق در دیدگاه‌های اقتصادی (لایحه بودجه و تعرفه‌ها)، سبک مدیریت (DOGE) و اتهامات شخصی، رنگ دگری گرفت؛ تا حدی که هردو علنی اتهاماتی علیه هم وارد کردند. با وجود این شام دیشب نشان می‌دهد آنها همچنان برنامه‌های مشترکی را در سر می‌پرورانند.