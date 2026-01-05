عکسی از ایلان ماسک و ترامپ به همراه ملانیا
به گزارش تابناک؛ ماسک در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با انتشار تصویری از یک میز شام که او، رییسجمهور آمریکا و ملانیا همسر ترامپ دور آن نشستهاند، نوشت: «دیشب شام بسیار دلانگیزی را با رییس جمهور و بانوی اول دلشتم. سال ۲۰۲۶ قرار است فوقالعاده باشد!»
با این حساب به نظر میرود پس از اتفاقات اخیر در ونزوئلا، ماسک و ترامپ برای حل اختلافات باهم ملاقات شبانه داشتهاند.
همکاری، اختلاف، آشتیکنان
ترامپ پیش از آغاز این دوره ریاست جمهوریاش، بهخاطر فعالیتهای حمایتی مالک شرکتهای اپیسایکس و تسلا در جریان تبیلغات انتخاباتی، ماسک را یکی از مشاوران اقتصادی اصلی خود قرار داد. اما این دوستی خیلی زود به خاطر تفاوتهای عمیق در دیدگاههای اقتصادی (لایحه بودجه و تعرفهها)، سبک مدیریت (DOGE) و اتهامات شخصی، رنگ دگری گرفت؛ تا حدی که هردو علنی اتهاماتی علیه هم وارد کردند. با وجود این شام دیشب نشان میدهد آنها همچنان برنامههای مشترکی را در سر میپرورانند.