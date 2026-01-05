شب ناآرام ایلام؛ بیمارستان در محاصره اغتشاشگران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی درگیریهای روز شنبه در منطقه ملکشاهی ایلام که به کشته و زخمی شدن تعدادی منجر شد، اوضاع در بیمارستان امام خمینی این شهر متشنج و ناآرام گزارش شد. زخمیهای این حادثه ابتدا برای دریافت خدمات درمانی به این بیمارستان منتقل شدند.
تشدید تنش در محیط درمان
با انتقال مجروحان، شمار قابل توجهی از اغتشاشگران در کنار برخی از خانوادههای زخمیها نیز وارد این مرکز درمانی شدند. حضور این افراد به سرعت فضای بیمارستان را ملتهب کرد. بر اساس گزارشها، آنان کارکنان و کادر درمانی بیمارستان را تهدید کردهاند که "نباید هیچ یک از زخمیها جان خود را از دست بدهند". این تهدیدات و اشغال بخشهایی از بیمارستان، موجب اختلال جدی در ارائه خدمات معمول به دیگر بیماران شده است.
استمرار درگیریها تا پاسی از شب
درگیریها از محوطه بیمارستان به خیابانهای اطراف نیز کشیده شد و تا شب گذشته ادامه یافت. در جریان این درگیریها، گزارش شده است که معترضان اقدام به پرتاب نارنجک به سمت نیروهای پلیس کردند که خوشبختانه منفجر نشد. گفته میشود این افراد پیشتر نیز در ملکشاهی از نارنجک استفاده کرده بودند.
استفاده از بیمارستان به عنوان "سنگر"
خبرنگار فارس که خود را به داخل بیمارستان رسانده، از تبدیل شدن بخشهایی از این مرکز درمانی به "سنگر" توسط معترضان خبر داده است. به گفته وی، "داخل بیمارستان مملو از سنگ، آهن و چوب برای حمله به نیروهای پلیس است". همچنین معترضان اقدام به آمادهسازی کوکتل مولوتوف برای مقابله با مأموران کرده و حتی در میان آنها فرد مسلحی نیز مشاهده شده است.
تخریب اموال عمومی و خودروهای شهروندان
بر اساس مشاهدات میدانی، معترضان به تعدادی از خودروهای پارک شده در اطراف بیمارستان، که متعلق به بیماران و همراهان آنان بوده، آسیب جدی وارد کردهاند.
دستگیری و تلاش برای بازگرداندن آرامش
شب گذشته، در جریان عملیات نیروهای امنیتی، تعدادی از معترضان در بیمارستان و حواشی آن دستگیر شدند. مقامات امنیتی و انتظامی در حال حاضر تلاش میکنند تا آرامش کامل را به این مرکز درمانی و مناطق اطراف آن بازگردانند.
مشاهدات میدانی حاکی است با خروج اغتشاشگران از بیمارستان در حال حاضر شرایط در بیمارستان تقریبا عادی است و بخشهایی از بیمارستان در حال خدمترسانی به مراجعین هستند.