صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماموریت‌های مهم وزارت خارجه از زبان عراقچی

وزیر خارجه ایران گفت: تلاش برای رفع تحریم‌ها و کمک به بهبود اقتصاد کشور دو ماموریت مهم وزارت امور خارجه است که دیپلماسی اقتصادی با همین نگاه وارد مرحله عملیاتی شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۷۱
| |
2644 بازدید
|
۱

ماموریت‌های مهم وزارت خارجه از زبان عراقچی

در نشست مجمع کارآفرینان ایران با حضور «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، راجع به نقش و جایگاه وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عراقچی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی در سیاست خارجی تصریح کرد: «تلاش برای رفع تحریم‌ها و کمک به بهبود اقتصاد کشور دوماموریت مهم وزارت امور خارجه است که دیپلماسی اقتصادی با همین نگاه وارد مرحله عملیاتی شده است.»

وزیر خارجه کشورمان ضمن اشاره به  رویکرد میدانی دستگاه دیپلماسی در حمایت از پروژه‌های اقتصادی افزود: «حضور در کنار پروژه‌ها، حل گره‌های بانکی، حمل‌ونقلی و حقوقی و روان‌سازی مسیر همکاری با شرکای خارجی از محورهای اصلی این رویکرد است.»

عراقچی همچنین نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تقویت توان ملی را کلیدی دانست و افزود: «وزارت امور خارجه با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مراودات اقتصادی، مسیر همکاری با شرکای خارجی، به‌ویژه در منطقه و با همسایگان، را روان‌تر و مؤثرتر می‌کند.»

اعضای مجمع کارآفرینان نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چالش‌ها و موانع فعالیت‌های اقتصادی مطرح و بر لزوم تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه دیپلماسی تأکید کردند.


۲ ماموریت مهم وزارت خارجه از زبان عراقچی 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کارآفرینان عباس عراقچی دیپلماسی غذا سیاست خارجی ترامپ تحریمها
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
 عراقچی به بیروت می‌رود 
اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه شخصیت های ایرانی
اقتصاد امارات رشد کرد اما نامشهود!
آیا چینی‌ها واقعا دزدان ایده‌های کارآفرینان غربی هستند؟
محدودیت‌ها و مشکلات بانکی مانع فعالیت‌های کارآفرینانه
داستان بازنشسته ۷۰ ساله‌ای که کارآفرین شد
نخستین درس «جف بزوس» به هر کارآفرین
۶ فردی که حضورشان در یک تیم استارتاپی ضروری است
دوستان و دشمنان بدانند در حوادث امنیتی چند روز اخیر، دشمن را عقب زدیم/ در جنگ اقتصادی هم دشمن را عقب خواهیم زد/ باید «چشم انتظاری برای برجام و ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه» را کنار بگذاریم
هشدار درباره تحلیل‌های نادرست FATF
اعلام رسمي ائتلاف كارآفرينان و توسعه اصناف
فیلم: محسن رضایی چه گفت که دولتیها برآشفتند؟
تحریمها جایگاه دلار را تضعیف کرده است
عامل شکست کارآفرینان موفق
تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران
ریشه مشکلات درون اکوسیستم استارتاپی است/ به کارآفرینان سیگنال اشتباه می‌دهند
آمریکا باید کلیه تحریمها را بدون شرط گذاری لغو کند
اوکراین ۱۴۱ نهاد ایرانی و روسی را تحریم کرد
داستان نابودی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی
پرونده‌سازی گروهک منافقین برای سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور
۵ سؤالی که باید قبل از راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید از خود بپرسید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
3
پاسخ
اقا پیگیری کنید ببینید این داستان نیسان آبی دادن...گوشت از افریقا گرفتن که در دولت قبل امضا شده بود به کجا رسید...قیمت گوشت داره کم کم میرسه به قیمت سکه....حالا بقیش رو ولش
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fBj
tabnak.ir/005fBj