ماموریتهای مهم وزارت خارجه از زبان عراقچی
در نشست مجمع کارآفرینان ایران با حضور «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه، راجع به نقش و جایگاه وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور گفتوگو و تبادل نظر شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عراقچی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی در سیاست خارجی تصریح کرد: «تلاش برای رفع تحریمها و کمک به بهبود اقتصاد کشور دوماموریت مهم وزارت امور خارجه است که دیپلماسی اقتصادی با همین نگاه وارد مرحله عملیاتی شده است.»
وزیر خارجه کشورمان ضمن اشاره به رویکرد میدانی دستگاه دیپلماسی در حمایت از پروژههای اقتصادی افزود: «حضور در کنار پروژهها، حل گرههای بانکی، حملونقلی و حقوقی و روانسازی مسیر همکاری با شرکای خارجی از محورهای اصلی این رویکرد است.»
عراقچی همچنین نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تقویت توان ملی را کلیدی دانست و افزود: «وزارت امور خارجه با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مراودات اقتصادی، مسیر همکاری با شرکای خارجی، بهویژه در منطقه و با همسایگان، را روانتر و مؤثرتر میکند.»
اعضای مجمع کارآفرینان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره چالشها و موانع فعالیتهای اقتصادی مطرح و بر لزوم تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه دیپلماسی تأکید کردند.