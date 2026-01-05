قیمت سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش را تجربه کرد.

آخرین نرخ سکه امامی

به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هفت میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲.۲۲ 11:10 ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۵۸ روز قبل ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که روز قبل تا ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۲.۳۵ درصدی به ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۳۵ 11:10 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۰۱ روز قبل ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که روز قبل تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۲.۹۱ درصدی به ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که روز قبل تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۱.۳۴ درصدی به ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.