قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه امروز 15 دی
قیمت سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش را تجربه کرد.
آخرین نرخ سکه امامی
به گزارش تابناک؛ سکه امامی، امروز به ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و هفت میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲۲ درصدی داشته است.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۵۰۰,۰۰۰
|۲.۲۲
|11:10
|۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
|۵,۵۰۰,۰۰۰
|۳.۵۸
|روز قبل
|۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که روز قبل تا ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۲.۳۵ درصدی به ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۰۰,۰۰۰
|۲.۳۵
|11:10
|۸۳,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۰,۰۰۰
|۳.۰۱
|روز قبل
|۸۰,۵۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. ربع سکه که روز قبل تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۲.۹۱ درصدی به ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که روز قبل تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ مصادف با ۰۵ ژانویه ۲۰۲۶ - با رشد ۱.۳۴ درصدی به ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
