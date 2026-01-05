صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سردرگمی در برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها

وزارت علوم امروز قرار است درباره تعویق و یا زمان‌بندی نهایی امتحانات پایان نیمسال دانشگاه‌ها تصمیم گیری و جمع‌بندی نهایی خود را اعلام کند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سه‌شنبه گذشته بود که معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز هستند به دلیل مشکلات ناشی از برودت هوا و ناترازی انرژی، کلاس‌های خود را از روز ۱۴ دی‌ماه به شکل غیرحضوری برگزار کنند.

اما در بخش دیگری از این اطلاعیه، وزارت علوم تأکید کرده بود که امتحانات پایان نیمسال باید به‌صورت حضوری و «مطابق با برنامه زمان‌بندی‌شده» قبلی برگزار شوند. هدف از این اقدام، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر دانشجویان عنوان شده بود.

تأخیر یک هفته‌ای در برگزاری امتحانات دانشگاه‌های اصفهان و شیراز

با وجود تأکید وزارتخانه بر عدم تغییر در زمان‌بندی امتحانات، برخی از دانشگاه‌ها تصمیم گرفتند برای رفاه حال دانشجویان، تاریخ امتحانات را به تعویق بیندازند.

دانشگاه اصفهان اعلام کرده است که امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با یک هفته تأخیر و از روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. برنامه جدید برگزاری امتحانات این دانشگاه متعاقباً اعلام می‌گردد.

همچنین دانشگاه شیراز در پی مطالبات دانشجویی و درخواست‌های مطرح‌شده (از جمله مواردی که از طریق شورای صنفی مدیریت دانشگاه منتقل شده است)، هیئت رئیسه دانشگاه تصمیم گرفت تمامی امتحانات، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و دفاع از پایان‌نامه‌ها را تا پایان روز یکشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به تعویق اندازد.

این دانشگاه اعلام کرده که به دلیل تعویق فعالیت‌های آموزشی در این بازه زمانی، ارائه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه و تغذیه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وضعیت نهایی امتحانات در انتظار اعلام وزارت علوم

در پیگیری‌ها از وزارت علوم، عنوان شد که این وزارتخانه امروز در زمینه تعویق و زمان‌بندی نهایی امتحانات پایان نیمسال دانشگاه‌ها تصمیم و جمع‌بندی نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

با این حال، برخی دانشگاهیان در پیگیری از معاونت آموزشی وزارت علوم دریافتند که فعلاً در خصوص تعویق امتحانات، دانشگاه‌ها باید از «دانشگاه معین استانی» تبعیت کنند. همچنین مجدداً تأکید شده است که در حال حاضر هیچ مجوزی برای برگزاری امتحانات به‌صورت مجازی صادر نشده و تمام امتحانات دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
23
پاسخ
بله برودت و ناترازی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اصلا"امتحان نگیرندبه همه 20بدن چی میشه ؟هیچی نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
18
پاسخ
خودتونو بزارید جای دانشجو که کار میکنه خرج خانوادشو میده تو این وضعیت اقتصادی و... حداقل یا تصمیمتون برای همه دانشجویان یکپارچه کنید و مجازی کنید یا مثل همیشه که حرف حرف خودتونه و والسلام برگزار کنید...
پاسخ ها
Shahali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ارع والا خداکنع مجازی شن
Shahvali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
11
پاسخ
یعنی چی خوب زودتر مشخص کنن کلاسردرگمیم
