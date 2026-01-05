صفحه خبر لوگوبالا تابناک
وزیر دادگستری: مهریه تغییر نمی‌کند

رحیمی وزیر دادگستری تاکید کرد: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمی‌ماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگی‌ها را به سمت پاشیدگی می‌برد.
وزیر دادگستری: مهریه تغییر نمی‌کند

وزیر دادگستری با بیان این‌که اصلاحات اخیر مهریه لایحه دولت نبوده و از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است، گفت: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمی‌ماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگی‌ها را به سمت پاشیدگی می‌برد.

به گزارش تابنا کبه نقل از ایلنا؛ امین حسین رحیمی درباره اصلاحات جدید در قانون مهریه و این‌که آیا این اصلاحات حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را کاهش می‌دهد و آیا دولت با اصلاحات صورت گرفته موافق است یا خیر، گفت: در خصوص مهریه، نخست باید تأکید کرد که این موضوع لایحه دولت نبوده و طرحی بود که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد. آنچه تاکنون به تصویب رسیده، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده است؛ بنابراین دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، در زمان عقد هر میزان مهریه‌ای را که تعیین کنند، همان میزان معتبر خواهد بود. در نتیجه، در مصوبه هیچ تغییری درباره میزان مهریه وجود ندارد و اختیار تعیین آن کاملاً بر عهده طرفین و مبتنی بر توافق آنان است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه در این طرح مورد توجه قرار گرفته، صرفاً ضمانت اجرایی وصول مهریه است. بر اساس قانون حمایت از خانواده و قانون محکومیت‌های مالی، تا قبل از این مصوبه ۱۱۰ سکه یا معادل آن، مشمول ضمانت اجرایی حبس پیش‌بینی شده بود؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، مرد تا زمان اثبات اعسار، مشمول حبس می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده بود افرادی که مشمول حبس می‌شوند، در زندان باقی نمانند و با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان خارج شوند؛ چه در موضوع مهریه و چه در محکومیت‌های غیرعمدی مانند دیه و امثالهم؛ متاسفانه در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شد مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه. دولت با این پیشنهاد مخالف بود که ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کند و نماینده دولت، یعنی وزارت دادگستری، این مخالفت را به‌صورت رسمی از تریبون مجلس اعلام کرد.

رحیمی تاکید کرد: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمی‌ماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم. با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگی‌ها را به سمت پاشیدگی می‌برد.

وی یادآور شد: گاهی اوقات زن مهریه را ممکن است به دلیل عصبانیت به اجرا بگذارد؛ در چنین شرایطی، اگر بتوان از رسیدن پرونده به مرحله حبس جلوگیری کرد، به‌مراتب بهتر خواهد بود. البته در عین حال باید ضمانت اجرایی مؤثری برای وصول مهریه وجود داشته باشد، که در مواردی که فرد توان مالی دارد از پرداخت امتناع نکند یا بخواهد کلک بزند.

وزیر دادگستری ادامه داد: اعمال محدودیت‌هایی مانند پابند الکترونیکی می‌تواند بازدارنده و مؤثر باشد. البته پابند الکترونیکی به معنای آزادی کامل فرد نیست و محدودیت‌های واقعی برای او ایجاد می‌کند و شعاع هزار متری خودش رامی‌تواند برود.

وی تاکید کرد: دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مخالف بوده و این موضع را در صحن مجلس هم اعلام کرده است. این موضوع هنوز نهایی نشده است، اما در صورت تصویب نهایی، دولت ملزم به اجرای قانون خواهد بود.

رحیمی در پاسخ به این‌که مرد اگر سقف ضمانت اجرایی مهریه یعنی ۱۴ سکه را پرداخت کند، مابقی مهریه زن چه می‌شود، گفت: بقیه مهریه را اگر داشته باشد قانون از وی دریافت می‌کند. ملکش را توقیف می‌کنند، امکان مسدودسازی حساب‌ها، برداشت یک‌چهارم حقوق و سایر اقدامات قانونی برای وصول مهریه وجود دارد. این‌گونه نیست که ضمانت اجرایی فقط حبس باشد.

وی گفت: مهریه را اگر فرد توان مالی داشته باشد، می‌شود وصول کرد، اما اگر نداشته باشد حتی فرد حبس هم برود؛ منجر به وصول مهریه نخواهد شد، زیرا بسیاری از محکومان مهریه به دلیل ناتوانی مالی، امکان پرداخت ندارند و در زندان می‌مانند و پرداخت هم نمی‌شود.

رحیمی گفت: در مواردی که فرد دارای توان مالی است، اما از پرداخت خودداری می‌کند و اموال خودش را پنهان کرده است، مجازات حبس کمک می‌کند که مهریه را بدهند اعمال ضمانت‌هایی مانند حبس یا پابند الکترونیکی می‌تواند موجب پرداخت مهریه شود، زیرا به این معنی نیست که فرد آزاد باشد، اما ما (دولت) با کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه موافق نبوده و مخالف بودیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
43
پاسخ
باید قبل و بعد از ازدواج پسر و دختر و کار آقا رو نگاه کنند. هرچی از توانش برمی اومد و هزچیزی با هم بدست آوردن بعد از ازدواج نصف نصف بشه و بیشتر نشه
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
طرف پنج ساله با کارت مامانش کار می کنه و حسابهای خودش را صفر کرده حالا برو ثابت کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
متاسفانه یه جوری قانون گذاشتن که برای دور زدن اون قانون راهی وجود داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خوبه خودتون میگین ضمانت اجرایی پس هر چی تعیین کنن قبل عقد بعدش هیچ ضمانتی نیست برای وصولش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
43
100
پاسخ
مهریه بزرگترین ظلم تاریخ در حق مردان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بزرگترین ظلم تاریخ ب زنان ایران ازدواج
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
داداش یا ازدواج نکن یا موقع عقد شرط مهریه کم کن
اگه اقتصادمون خرابه قیمتا نجومیه چه ربطی به زن داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
53
36
پاسخ
اتفاقا درحق زنان کوتاهی می‌شود اگه فقط پابند باشه وبعد مهریه رو پرداخت نکردن چی میشه
پاسخ ها
Saman
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خب مردی دوست نداره میخوای پا بند بزنی ,دوست داشتن زوری؟ اگه کسی برای اون مهریه نقشه بکشه ازدواج کنه چی؟ برو دادگاه دختره فردای ازدواج گذاشته اجرا,زن سو استفاده گره نه مرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مهریه واقعی و متناسب نیاز به پابند وزندان نداره. بیشترش ظلم هست، حتی درحق زن که پول هنگفت از بدبختی دیگران بدست اورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اتفاقا زنان ک توی این زمونه خوب پول مفت میخورن اون زنهای قدیم بودن که زحمتکش بودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
85
50
پاسخ
مردا همینجوریش پرو هستن خدانکنه ک زن مهریه هم نداشته باشه دیگ دم ب دقیقه میگ برو خونه بابات خواهش مهریه رو رهاکنین بذارین ب عنوان اهرم فشار برای مرد باقی بمونه زن با مهریه امنیت بیشتری داره تو زندگیش
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
19
34
پاسخ
فقط خودکشی
رشیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
8
37
پاسخ
۱۱۰ سکه یا ۱۴ سکه نمی تواند از گسستگی پیوند زندگی جلوگیری وتضمین کند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
9
50
پاسخ
تو بررسی اموال ، مستثنیات رعایت نمیشه. فقط به اینکه چی داری توجه میکنن و نگاه نمیکنن چی نداری. یه ماشین داشتم ازم گرفتن. نگاه نکردن خونه ای که بخوام توش زندگی کنم حتی اجاره ای ندارم یا هیچ کدوم از وسایل اولیه زندگی رو ندارم. بهشون گفتم کارمندم از حقوقم بردارید میگن خانومت گفته فقط سکه. قیمت سکه هم که ثابت نیست من دائم باید تعدیل بزنم و از کارم بزنم و اسیر دادگاه شم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
22
72
پاسخ
هر کس این قانون گذاشته چون خودش تا حالا مهریه نداده دلش برای مردها نمسوزد زنها بیحا هستن فقط میگن مهریه بده از کجا بیارم بدبخت مردها تا آخرین عمرشان کار کن نمی توان سکه بخرن تو ای گرانی این ظلم هست برای مردها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
افرین داداش مشکل مهریه نیست مشکل دولته که اقتصادو به ... کشیده بعد زن و مرد و انداخته به جون هم مردا میگن زنا مقصرن زنا برعکس میگن
اگه افتصادمون اینحوری نبود هم مردا میتونستن حق رو پرداخت کنن هم زنها حقشون رو میگرفتن
آقای وزیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
65
پاسخ
سکه 160میلیون است 15میلیون نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
من خواستم زندگی کنم خودش نخواست پس بیخوداین حرف نزن نگوبیحیامردی که رفت دنبال زنای دیگه روبایدچکارکرد
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
14
پاسخ
یک مثل هست که میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد.خیلی سوز داره که آدم به خاطر مهریه عمرش تو زندان تلف بشه.
