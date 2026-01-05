ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۱۴۰۵ همچنان در انتظار تصویب نهایی هیئت دولت است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت هنوز مسیر قانونی را کامل طی نکرده و به دولت نرسیده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که افزایش تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده، اما درصد دقیق رشد کلی اعلام نشده است.

به گفته وی این افزایش عمدتاً در اجزای فنی (تجهیزات و دارو) و حرفه‌ای (دستمزد پزشکان) اعمال شده؛ رشد جزء حرفه‌ای متناسب با حقوق و دستمزد و جزء فنی بر اساس تورم و تغییرات ارزی پیش‌بینی‌شده است.

پیشنهاد نظام پزشکی

در همین حال سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش حدود ۷۰ درصدی را مطرح کرده تا عقب‌ماندگی‌های تورمی و ارزی جبران شود. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل این سازمان، با انتقاد شدید از تعرفه‌های فعلی، اعلام کرد که بر اساس محاسبات کارشناسی قیمت تمام‌شده خدمات، ویزیت پزشک عمومی حداقل باید یک میلیون تومان باشد. وی هشدار داد: «ویزیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی فعلی چرخ مطب‌ها را نمی‌چرخاند و ادامه این روند به کاهش کیفیت خدمات، نابسامانی در نظام درمان و بحران شدید نیروی انسانی منجر خواهد شد.» رئیس‌زاده تأکید کرد که بیمه‌ها باید قیمت واقعی ویزیت را بپردازند تا فشار بر مردم وارد نشود.

ویزیت ۱۴۰۴ وپیش‌بینی ۱۴۰۵

تعرفه‌های ویزیت سرپایی بخش خصوصی در سال جاری به شرح زیر بوده است؛

پزشک عمومی: ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

متخصص: ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان

فوق‌تخصص: ۳۸۵ تا ۴۴۰ هزار تومان

با فرض تصویب رشد ۵۰ درصدی که محتمل‌ترین سناریو با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای است، اعداد پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ که تخمینی بر اساس پیشنهادها و اظهارنطرهای مسئولان مربوطه است، احتمالا در حول و حوش اعداد زیر خواهد بود؛

ویزیت پزشک عمومی حدود ۳۵۰ تا ۳۷۵ هزار تومان،

متخصص حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تومان،

فوق‌تخصص حدود ۵۸۰ تا ۶۶۰ هزار تومان.

اما با فرض رشد ۷۰ درصدی که پیشنهاد نظام پزشکی است اعداد بالاتری را شاهد خواهیم بود: ویزیت پزشک عمومی حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار تومان.

با رشد پایین‌تر بین ۳۵-۴۰ درصد، که مشابه الگوی سال‌های اخیر است، ویزیت عمومی حدود ۳۱۰ تا ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

همه چیز به بیماران ختم می‌شود

با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای (بودجه بیمه سلامت حدود ۹۰ همت در مقابل نیاز تخمینی ۱۷۱ همت) و رشد میانگین ۲۰-۲۵ درصدی اعتبارات سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کارشناسان احتمال تصویب افزایش کلی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنند. نهایی شدن تعرفه‌ها احتمالاً تا پایان زمستان یا فروردین ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

از یک سو مردم در زیر بار مشکلات و گرانی‌های مدام تحت فشار هستند و از سوی دیگر جامعه پزشکی امیدوار است تعرفه‌های واقعی تصویب شود تا کیفیت خدمات حفظ گردد. در این میان محدودیت‌های مالی دولت ممکن است رشد را محدود کند و فشار بیشتری به بیماران و پزشکان وارد آورد. البته در این میان فشار اصلی روی بیماران خواهد بود چرا که برخی از پزشکان یاد گرفته‌اند کاستی‌ها را از طریق جیب بیماران جبران کنند.