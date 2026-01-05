صفحه خبر لوگوبالا تابناک
ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

ویزیت پزشکان برای سال ۱۴۰۵ چه عددی خواهد بود و با چه میزان افزایش مواجه خواهد شد؟
کد خبر: ۱۳۴۹۹۴۲
| |
16209 بازدید
|
۵۵
ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۱۴۰۵ همچنان در انتظار تصویب نهایی هیئت دولت است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت هنوز مسیر قانونی را کامل طی نکرده و به دولت نرسیده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که افزایش تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده، اما درصد دقیق رشد کلی اعلام نشده است.

به گفته وی این افزایش عمدتاً در اجزای فنی (تجهیزات و دارو) و حرفه‌ای (دستمزد پزشکان) اعمال شده؛ رشد جزء حرفه‌ای متناسب با حقوق و دستمزد و جزء فنی بر اساس تورم و تغییرات ارزی پیش‌بینی‌شده است.

پیشنهاد نظام پزشکی

در همین حال سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش حدود ۷۰ درصدی را مطرح کرده تا عقب‌ماندگی‌های تورمی و ارزی جبران شود. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل این سازمان، با انتقاد شدید از تعرفه‌های فعلی، اعلام کرد که بر اساس محاسبات کارشناسی قیمت تمام‌شده خدمات، ویزیت پزشک عمومی حداقل باید یک میلیون تومان باشد. وی هشدار داد: «ویزیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی فعلی چرخ مطب‌ها را نمی‌چرخاند و ادامه این روند به کاهش کیفیت خدمات، نابسامانی در نظام درمان و بحران شدید نیروی انسانی منجر خواهد شد.» رئیس‌زاده تأکید کرد که بیمه‌ها باید قیمت واقعی ویزیت را بپردازند تا فشار بر مردم وارد نشود.

ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

ویزیت ۱۴۰۴ وپیش‌بینی ۱۴۰۵

تعرفه‌های ویزیت سرپایی بخش خصوصی در سال جاری به شرح زیر بوده است؛

پزشک عمومی: ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

متخصص: ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار تومان

فوق‌تخصص: ۳۸۵ تا ۴۴۰ هزار تومان

با فرض تصویب رشد ۵۰ درصدی که محتمل‌ترین سناریو با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای است، اعداد پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ که تخمینی بر اساس پیشنهادها و اظهارنطرهای مسئولان مربوطه است، احتمالا در حول و حوش اعداد زیر خواهد بود؛

ویزیت پزشک عمومی حدود ۳۵۰ تا ۳۷۵ هزار تومان،

متخصص حدود ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، 

فوق‌تخصص حدود ۵۸۰ تا ۶۶۰ هزار تومان.

اما با فرض رشد ۷۰ درصدی که پیشنهاد نظام پزشکی است اعداد بالاتری را شاهد خواهیم بود: ویزیت پزشک عمومی حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزار تومان.

 با رشد پایین‌تر بین ۳۵-۴۰ درصد، که مشابه الگوی سال‌های اخیر است، ویزیت عمومی حدود ۳۱۰ تا ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

همه چیز به بیماران ختم می‌شود

با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای (بودجه بیمه سلامت حدود ۹۰ همت در مقابل نیاز تخمینی ۱۷۱ همت) و رشد میانگین ۲۰-۲۵ درصدی اعتبارات سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کارشناسان احتمال تصویب افزایش کلی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد را پیش‌بینی می‌کنند. نهایی شدن تعرفه‌ها احتمالاً تا پایان زمستان یا فروردین ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

از یک سو مردم در زیر بار مشکلات و گرانی‌های مدام تحت فشار هستند و از سوی دیگر جامعه پزشکی امیدوار است تعرفه‌های واقعی تصویب شود تا کیفیت خدمات حفظ گردد. در این میان محدودیت‌های مالی دولت ممکن است رشد را محدود کند و فشار بیشتری به بیماران و پزشکان وارد آورد. البته در این میان فشار اصلی روی بیماران خواهد بود چرا که برخی از پزشکان یاد گرفته‌اند کاستی‌ها را از طریق جیب بیماران جبران کنند.

حق ویزیت تعرفه پزشکان بیمه ها بیماران ظفرقندی بودجه
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
ناشناس
|
Oman
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
76
پاسخ
اینم با کالابرگ جبران میکنید؟ دارو چطور؟ قرص و دوای بیماران سرطانی را چطور؟ انسولین؟ از مسولیت فقط آب و غذا را که اونم درک نکردید...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
همیشه این مردم هستند که بازنده این موش و گربه بازی پزشکان و دولت هستند. تمام مطب های پزشکی باید حذف شوند و بیمارستان های دولتی جوابگوی مریضان باشند. بهترین و تنها راه حل اساسی این معضل همینه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
اصلا باید بساط مطب های پزشکی جمع بشه و دولت مستقیما وتمام و کمال حوزه درمان رو کنترل کنه. متاسفانه پزشکان دارند سال به سال انتظارات مالی خودشون رو بالا میبرن و یک جور بنگاه تجاری باز کرده اند که در هیچ کشوری مشابهش وجود نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
این تازه نرخ دو دقیقه ویزیت یعنی نگاه کردن هستش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
چه خبره؟ پارسال حقوق کارمند 20 درصد اضافه شد و تعرفه پزشکان 55 درصد. امسال هم که حقوق کارمند همون 20 درصده و تعرفه پزشک 70 درصد.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
75
پاسخ
مبالغ بیشتر باید از طرف بیمه پرداخت شود نه از جیب مردم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بیمه از کجا میآورد. دوبرابر هزینه را از مردم میگیره تا نصفش را به پزشک بدهد.حمایت دولت از بیمه یعنی ایجاد رانت و تورم در خدمات پزشکی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
پرداخت زیاده‌خواهی پزشکان از طرف بیمه یعنی نه فقط بیماران که آدمهای سالم هم همزمان باید ویزیت این طبقه اشراف را بپردازد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
کدوم بیمه؟! همین الان بیمه ورشکسته هستن. اینا وعده سر خرمن هستش. باید بساط کاسبی از مرض ملت به کلی جمع بشه و مستقیما دولت مسئولیت درمان ملت رو بر عهده بگیره و به عنوان کارمند استخدام شوند مثل معلمان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
20
56
پاسخ
خیلی از پزشکان الان این قیمت ها را رعایت نمی کنند ه چقدر زورشان می‌رسد از بیماران می گیرند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
پزشکان نه تعرفه متانسب با درآمد مردم دارند نه مالیات میدن و حتی حاضرن از مرض و درد ملت زیرمیزی بگیرن. تا کی باید با اینا مدارا کنیم؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
17
49
پاسخ
ما که هرکجا میریم همه دکترها ویزیت را ازاد می گیرند و پزشک عمومی ویزیت متخصص را میگیره و متخصص ویزیت فوق تخصص میگیره رفتم پزشک متخصص قلب یک نوار گرفته یک اکو و یک ویزیت 400 هزار تومنی جمعا 1800 همه هم ازاد بعد نوشته داده برم از بیمه تکمیلی بگیرم ! اخه این درسته . دکترها هیچ کدام بیمه نیستند .
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خب برو بیمارستان دولتی، همه چیش مجانیه

میری بخش خصوصی، خدمات خصوصی می‌گیری، توقع داری دریافتیشون هم به نرخ دولتی باشه؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بیمارستانهای دولتی اکثر اون آزمایشات و تصویربرداری را ندارند یا نوبت سه یا چهار ماهه میدهند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
32
33
پاسخ
الان کامنت های اعتراض به پزشکان آغاز می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
شرمنده که از شما تاجران جان و پول مردم خوشمون نمیاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ببخشید که مردم از شدت درد به خود میپیچند ولی جرآت رفتن به تجارتخانه پزشکان را به جهت بالا بودن نرخ ویزیت و ..‌‌ندارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دقیقا خیلی برا هزینه مشکل دارین برید دولتی
هر چی پول بدی همونقدر اش،میخوری
میرید جای خصوصی انتظار دارید مجانی باشه؟؟؟؟
ارایشگاه هم میرید اینقدر حساب و کتاب میکنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
از حسادت پزشک رو تاجر جان وپول مینامند وخوششان نمی اید. پزشکان نباشند از اسهال ساده جانتان رو ازدست میدید.پزشمان زیادی باشرافت کارمیکنند وتعداد کمی درامدهای انچنانی دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
الان ارتش سایبری پزشکان حمله را شروع می‌کند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
44
48
پاسخ
جماعت پزشک تو این کشور خیلی بی انصاف شدن. حاضر نیست حتی ذره ای از رفاه حداکثریشون نه از متوسطهاشون به خاطر مردمی که از خون خودشونند بزنند. متاسفم براشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
شما خودت در چه شغل و جایگاهی هستی، میتونی از دستمزد و درامدت بگذری، هدف را بد نشونه گرفتی، پزشک هم شغلش همینه درامدش همینه، البته با تلاش و تحصلیات و هزینه ها و وقت بیشتری که گذاشته
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
شما و افراد خانواده تون تشریف بیارید مجانی برای من کار کنید، تأمین متوسط زندگی همتون با خودم، تضمین هم میدم، ولی فقط زندگی سطح متوسط، و نه بیشتر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
حقوق ماهانه زیر ۲۰ میلیون تومان پزشک متخصص طرحی در بیمارستانهای شهرستانهاعین رفاه حداکثری! متاشفانه درصدی کمی شامل فرمایش شما میشوند عزیز.رفاه حداکثری پیش کسانی که هستش که درس نخونده اند ولی درامدهای انچنانی دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
45
پاسخ
پدر و مادرم پیش یک متخصص مغز و اعصاب میرن. بار اول ویزیت ۳۵۰ تومن گرفتن یعنی به اندازه ویزیت متخصص. برای مراجعه های بعدی ۲۵۰ تومن میگیرن. و انصافا پزشک بسیار باسواد و با وجدانی هستن. دعای خیر ما همیشه همراهشونه.
یک پزشک عمومی هم توی محله مون بود که فقط اولین بار ویزیت می گرفت و مراجعه های بعدی رو رایگان انجام میداد می گفت این پول برای درمانه نه برای دیدن بیماران. مطبش هم به شدت شلوغ بود. ایشون هم پزشک بسیار باسواد و با وجدان و بسیار مهربان بودن. و هستن.
ده سالی بود اما متاسفانه از محله ما رفت. و درجای دیگه ای با همین شیوه مشغول به کاره.
خداوند تعداد این پزشکان رو زیاد کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
متآسفانه بسیاری از پزشکان برای دیدن جواب آزمایش هم طلب پول میکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
چه خاطره نوستالژیک خوشایندی! معمولاً این افسانه‌ها برای تسکین درد ناشی از ظلم و ستم پزشکان بد نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
43
پاسخ
با آزاد سازی قیمت ها حداقل 15 میلیون تومان به هزینه های زندگی متوسط هر فرد در ماه اضافه خواهد شد بعد با یک میلیون تومان جبران می شود!!!!! آن هم فقط برای بخشی از مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
وقتی بانکها و بنگاه های اقتصادی برای ایجاد تورم دستشان باز است، تورم و افزایش دلار همچنان پابرجا است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
37
49
پاسخ
حق بزشکان خیلی بیشتر است واقعا سالهای عمر و جوانی خود را صرف تحصیل میکنند و بعد از ۱۱ سال با احتساب سربازی و طرح تازه شاید بتونند به در آمد برسند انهم باید صرف اجاره مطب و هزینه های جانبی شود واقعا این پزشکان باید بیشتر دیده شوند تعداد محدودی پزشک پر در آمد هست و اکثر آنها شرایطی حتی ضعیفتر از افراد متوسط جامعه دارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
کاش کمیته امداد به این قشر محروم کمک می‌کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
31
57
پاسخ
مردم تو هر شغلی خودشون هستن میبرن قیمتارو بالا به پزشکا که میرسه میخوان اونا رایگان یا با قیمت پایین ویزیت کنن،یعنی هرکی تو این مملکت بیشتر درس بخونه و تلاش کنه بایدبعدش کار باقبمت پایینترارائه بده،خودتون تو هرجایگاهیی هستین حاضرین باقیمت پایینترکارکنین؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
حرف حق
