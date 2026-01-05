صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳۰ درصد کاهش جرم با خروج اتباع غیرمجاز

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تأکید بر اینکه با خروج اتباع غیر مجاز افغانستانی از استان تهران ماهانه ۵۵۰۰ تُن مصرف آرد کاهش پیدا کرده است، به آمار ۳۰ درصدی کاهش جرم و جنایت پس از طرد این اتباع اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۴۳۸ در استان تهران سبب شناسایی کلونی‌های بسیاری از محل تجمع اتباع افغانستانی غیر مجاز در استان شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۴۱
| |
2718 بازدید
|
۷

۳۰ درصد کاهش جرم با خروج اتباع غیرمجاز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نادر یاراحمدی با بیان اینکه عده‌ای از اتباع غیرمجاز که وارد کشور می‌شوند، متأسفانه تمایل به اقدامات غیرمجاز در کشور ما دارند، اظهار کرد: با خروج و طرد اتباع غیرمجاز از کشور در برخی از استان‌ها تا ۳۰ درصد کاهش جرم و جنایت داشته‌ایم که این آمار براساس اعلام فراجا است.

یاراحمدی با یادآوری اینکه همه افرادی که خود معرف از کشور خارج شده‌اند بسیاری از آنها در حالی که در مرز از ما جدا می‌شدند این مساله را بیان می‌کردند که وقتی ایران اعلام کرد دیگر نباشیم، ما هم تبعیت کردیم، افزود: نباید فراموش کرد عددی که فراجا در مورد وقوع جرم و جنایت از سوی اتباع غیرمجاز افغانستانی مطرح می‌کند همه‌گیر نیست و به همه اتباع نمی‌توان تعمیم داد.

هزینه ۱.۵ میلیون تومانی بازگشت اتباع غیرمجاز

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره نحوه بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور افغانستان و هزینه تمام شده برای بازگشت آنان، گفت: همه کسانی که می‌خواهند از کشور ما خارج شوند براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ موظف هستند هزینه بازگشتشان را خودشان پرداخت کنند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، همچنین آنهایی که خود معرف هستند نیز در یک شرایط بسیار ساده‌تری بازمی‌گردند، به طوریکه وقتی در اردوگاه‌ها حضور دارند می‌توانند وسیله بازگشت خود را انتخاب کنند و حتی امکان خرید نیز دارند.

هزینه بازگشت اتباع غیر مجاز به خزانه واریز می‌شود

یاراحمدی رقم هزینه بازگشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود معرفین و دستگیر شدگان یکسان دانست و افزود: هزینه‌های طرد را عموما اتباع پرداخت می‌کنند و امسال برای اولین‌بار طی چند دهه گذشته هزینه بازگشت اتباع به خزانه واریز شده و اگر قرار است که در این زمینه هزینه شود، باید به صورت شفاف و با نظارت صورت گیرد، بنابراین همه افرادی که قصد بازگشت به کشورشان را دارند، باید تمام هزینه‌هایشان را خود تأمین کنند.

لزوم تشدید مجازات اتباعی که پس از طرد، غیر قانونی به ایران باز می‌گردند

وی در مورد نحوه برخورد با اتباع غیرمجازی که پس از طرد شدن و بازگشت به افغانستان مجدد به صورت غیرقانونی به ایران باز می‌گردند، اظهار کرد: قانون‌گذار تشدید مجازات و یا جریمه‌ای را تعیین نکرده است و من اعتقاد دارم باید این اتفاق بیفتد و فردی که برای بار دوم دستگیر می‌شود باید جریمه شود و دادگاه درباره این فرد تصمیم بگیرد؛ البته در حال حاضر قانون‌گذار موضوع قانونی شدن حضور اتباع که ذیل لایحه سازمان ملی مهاجرت است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره تبعات خروج اتباع غیر قانونی افغانستانی از کشور نیز با بیان اینکه خروج آنان آثار بسیاری را به دنبال داشته است و به هر استانی که می‌رویم به عنوان نمونه می‌گویند که ۲۰ درصد در مصرف آرد آنان صرفه‌جویی شده است، یادآور شد: با توجه به این‌که توزیع آرد در کشور ما تقریبا مجانی است و بر اساس سیاست‌ها، دولت به ایرانیان سوبسید‌هایی پرداخت می‌کند و هر اتباع خارجی هم که وارد کشور ما می‌شود نیز به صورت مساوی با ایرانیان، از این یارانه برخوردار می‌شوند، در حالی‌که باید اینگونه مسائل حل شود.

کاهش مصرف ماهانه ۵۵۰۰ تنی مصرف آرد در استان تهران با خروج اتباع غیر مجاز

به گفته وی، با خروج اتباع غیر مجاز در استان تهران ماهانه ۵۵۰۰ تن مصرف آرد در این استان کاهش پیدا کرده است.

۱۴۳۸؛ سامانه گزارش‌های مردمی از حضور اتباع غیر مجاز در استان تهران

یاراحمدی ادامه داد: به دلیل میزان بالای حضور اتباع افغانستانی در استان تهران و زندگی نیمی از اتباع مجاز و غیرمجاز افغانستانی در این استان، سامانه تلفنی ۱۴۳۸ به طور ویژه برای گزارش‌های مردمی از حضور اتباع افغانستانی غیرمجاز راه‌اندازی شد و وجود سامانه تلفنی مجزا برای استان تهران راهکار مهمی است، به طوری که آثار این اقدام بسیار مشهود بود و گزارش‌های زیادی از سوی شهروندان به این سامانه داده شد.

به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکاری در نظر گرفته شده است تا اطلاعات ارسالی از سوی شهروندان استان تهران از این سامانه تلفنی در اختیار پلیس قرار گیرد و این سامانه‌ها به هم متصل شده و اطلاعات شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته همه این اطلاعات منجر به دستگیری نمی‌شود، بلکه کمک مرکز امور اتباع است تا در آمار‌ها و ارائه گزارش‌ها، این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

شناسایی کلونی‌های محل تجمع اتباع افغانستانی غیر مجاز

یاراحمدی راه‌اندازی سامانه ۱۴۳۸ برای شناسایی اتباع غیرمجاز و کلونی‌های محل تجمع این افراد را بسیار موثر اعلام کرد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه تعداد بالایی از این کلونی‌های تجمع اتباع غیرمجاز، شناسایی شدند و مردم علاقه‌مند هستند که طرح طرد اتباع غیرمجاز افغانستانی ادامه پیدا کند و همکاری خوبی نیز در شناسایی این افراد داشته‌اند، البته پیش از این نیز شهروندان با تلفن‌های سه شماره‌ای همچون ۱۱۰ برای ارائه گزارش‌ها از حضور افراد غیرمجاز تماس می‌گرفتند، اما این سامانه ویژه در استان تهران در ارائه گزارشات مردمی و شناسایی مرکز‌های تجمع اتباع غیرمجاز موثرتر بوده و طبق اطلاعاتی که پلیس داده است کلونی‌های زیادی شناسایی شده و افراد دستگیر شدند. چه کسانی که به صورت قاچاق وارد شده بودند و چه افرادی که کارشان این است، قاچاقچی محسوب می‌شوند.

ورود مجلس برای بررسی قانون قاچاق انسان و درخواست برای تصویب و ابلاغ سریع این قانون

وی با تأکید بر این‌که ورود اتباع غیرمجاز به کشور غیرسازمان‌یافته نیست و هر ورودی به کشور سازمان یافته محسوب می‌شود، اظهار کرد: این افراد غیرمجاز قطعا دستگیر می‌شوند و تلاش می‌کنیم تا نقص‌های قانونی در این مورد برطرف شود تا این افراد برای هزینه‌هایی که برای کشور ما وارد می‌کنند و زیان‌هایی که باعث آن می‌شوند مجازات شوند که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی بر روی قانون قاچاق انسان ورود پیدا کرده و امیدواریم هرچه سریع‌تر این قانون ابلاغ شود و دادستان‌ها نیز از قوانین پراکنده‌ای که وجود دارد برای برخورد با باند‌های قاچاق انسان به صورت تجمیعی استفاده کنند.

با طرد اتباع غیر مجاز تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی نصف شده است

یاراحمدی همچنین در ادامه تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی را ۶۱۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: پس از اجرای طرح طرد اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور و بازگشت‌شان به کشور افغانستان تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی نصف شده است و به حدود ۳۲۰ هزار ثبت نام در سال تحصیلی امسال رسیده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتباع غیرمجاز نادر یاراحمدی خزانه افغانستان خروج
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنایتی که از تهران تا افغانستان کشیده شد
این قاتل فراری را شناسایی کنید+عکس
درگیری برادرزن‌ها با داماد به قتل انجامید
مراسم خاکسپاری فرمانده سابق پلیس افغانستان
تصاویر سقوط پهپاد آمریکایی در افغانستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
47
پاسخ
سلام
دوباره اتباع به ایران بطور غیر مجاز بر میگردند!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سالانه ده میلیارد دلار صرف افغانها میشه،چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است این مبلغ حق ایرانیان است ونباید صرف خارجی ها بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
44
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
کمبود نیروی کار در ایران با وجود نرخ بالای بیکاری، به دلیل دستمزدهای پایین و بیگاری است که در صنایع ایران رایج است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
34
پاسخ
فعلاً که مشغولند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
36
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
10
8
پاسخ
دیگه پول دستمزد ایران ارزشی نداره نگویید بیرونشان کردیم
خودشان رفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
25
پاسخ
همشون باید اخراج بشن
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fBF
tabnak.ir/005fBF