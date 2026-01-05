۳۰ درصد کاهش جرم با خروج اتباع غیرمجاز
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نادر یاراحمدی با بیان اینکه عدهای از اتباع غیرمجاز که وارد کشور میشوند، متأسفانه تمایل به اقدامات غیرمجاز در کشور ما دارند، اظهار کرد: با خروج و طرد اتباع غیرمجاز از کشور در برخی از استانها تا ۳۰ درصد کاهش جرم و جنایت داشتهایم که این آمار براساس اعلام فراجا است.
یاراحمدی با یادآوری اینکه همه افرادی که خود معرف از کشور خارج شدهاند بسیاری از آنها در حالی که در مرز از ما جدا میشدند این مساله را بیان میکردند که وقتی ایران اعلام کرد دیگر نباشیم، ما هم تبعیت کردیم، افزود: نباید فراموش کرد عددی که فراجا در مورد وقوع جرم و جنایت از سوی اتباع غیرمجاز افغانستانی مطرح میکند همهگیر نیست و به همه اتباع نمیتوان تعمیم داد.
هزینه ۱.۵ میلیون تومانی بازگشت اتباع غیرمجاز
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره نحوه بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور افغانستان و هزینه تمام شده برای بازگشت آنان، گفت: همه کسانی که میخواهند از کشور ما خارج شوند براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ موظف هستند هزینه بازگشتشان را خودشان پرداخت کنند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، همچنین آنهایی که خود معرف هستند نیز در یک شرایط بسیار سادهتری بازمیگردند، به طوریکه وقتی در اردوگاهها حضور دارند میتوانند وسیله بازگشت خود را انتخاب کنند و حتی امکان خرید نیز دارند.
هزینه بازگشت اتباع غیر مجاز به خزانه واریز میشود
یاراحمدی رقم هزینه بازگشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای خود معرفین و دستگیر شدگان یکسان دانست و افزود: هزینههای طرد را عموما اتباع پرداخت میکنند و امسال برای اولینبار طی چند دهه گذشته هزینه بازگشت اتباع به خزانه واریز شده و اگر قرار است که در این زمینه هزینه شود، باید به صورت شفاف و با نظارت صورت گیرد، بنابراین همه افرادی که قصد بازگشت به کشورشان را دارند، باید تمام هزینههایشان را خود تأمین کنند.
لزوم تشدید مجازات اتباعی که پس از طرد، غیر قانونی به ایران باز میگردند
وی در مورد نحوه برخورد با اتباع غیرمجازی که پس از طرد شدن و بازگشت به افغانستان مجدد به صورت غیرقانونی به ایران باز میگردند، اظهار کرد: قانونگذار تشدید مجازات و یا جریمهای را تعیین نکرده است و من اعتقاد دارم باید این اتفاق بیفتد و فردی که برای بار دوم دستگیر میشود باید جریمه شود و دادگاه درباره این فرد تصمیم بگیرد؛ البته در حال حاضر قانونگذار موضوع قانونی شدن حضور اتباع که ذیل لایحه سازمان ملی مهاجرت است را مورد بررسی قرار میدهد.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور درباره تبعات خروج اتباع غیر قانونی افغانستانی از کشور نیز با بیان اینکه خروج آنان آثار بسیاری را به دنبال داشته است و به هر استانی که میرویم به عنوان نمونه میگویند که ۲۰ درصد در مصرف آرد آنان صرفهجویی شده است، یادآور شد: با توجه به اینکه توزیع آرد در کشور ما تقریبا مجانی است و بر اساس سیاستها، دولت به ایرانیان سوبسیدهایی پرداخت میکند و هر اتباع خارجی هم که وارد کشور ما میشود نیز به صورت مساوی با ایرانیان، از این یارانه برخوردار میشوند، در حالیکه باید اینگونه مسائل حل شود.
کاهش مصرف ماهانه ۵۵۰۰ تنی مصرف آرد در استان تهران با خروج اتباع غیر مجاز
به گفته وی، با خروج اتباع غیر مجاز در استان تهران ماهانه ۵۵۰۰ تن مصرف آرد در این استان کاهش پیدا کرده است.
۱۴۳۸؛ سامانه گزارشهای مردمی از حضور اتباع غیر مجاز در استان تهران
یاراحمدی ادامه داد: به دلیل میزان بالای حضور اتباع افغانستانی در استان تهران و زندگی نیمی از اتباع مجاز و غیرمجاز افغانستانی در این استان، سامانه تلفنی ۱۴۳۸ به طور ویژه برای گزارشهای مردمی از حضور اتباع افغانستانی غیرمجاز راهاندازی شد و وجود سامانه تلفنی مجزا برای استان تهران راهکار مهمی است، به طوری که آثار این اقدام بسیار مشهود بود و گزارشهای زیادی از سوی شهروندان به این سامانه داده شد.
به گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکاری در نظر گرفته شده است تا اطلاعات ارسالی از سوی شهروندان استان تهران از این سامانه تلفنی در اختیار پلیس قرار گیرد و این سامانهها به هم متصل شده و اطلاعات شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد. البته همه این اطلاعات منجر به دستگیری نمیشود، بلکه کمک مرکز امور اتباع است تا در آمارها و ارائه گزارشها، این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
شناسایی کلونیهای محل تجمع اتباع افغانستانی غیر مجاز
یاراحمدی راهاندازی سامانه ۱۴۳۸ برای شناسایی اتباع غیرمجاز و کلونیهای محل تجمع این افراد را بسیار موثر اعلام کرد و افزود: با راهاندازی این سامانه تعداد بالایی از این کلونیهای تجمع اتباع غیرمجاز، شناسایی شدند و مردم علاقهمند هستند که طرح طرد اتباع غیرمجاز افغانستانی ادامه پیدا کند و همکاری خوبی نیز در شناسایی این افراد داشتهاند، البته پیش از این نیز شهروندان با تلفنهای سه شمارهای همچون ۱۱۰ برای ارائه گزارشها از حضور افراد غیرمجاز تماس میگرفتند، اما این سامانه ویژه در استان تهران در ارائه گزارشات مردمی و شناسایی مرکزهای تجمع اتباع غیرمجاز موثرتر بوده و طبق اطلاعاتی که پلیس داده است کلونیهای زیادی شناسایی شده و افراد دستگیر شدند. چه کسانی که به صورت قاچاق وارد شده بودند و چه افرادی که کارشان این است، قاچاقچی محسوب میشوند.
ورود مجلس برای بررسی قانون قاچاق انسان و درخواست برای تصویب و ابلاغ سریع این قانون
وی با تأکید بر اینکه ورود اتباع غیرمجاز به کشور غیرسازمانیافته نیست و هر ورودی به کشور سازمان یافته محسوب میشود، اظهار کرد: این افراد غیرمجاز قطعا دستگیر میشوند و تلاش میکنیم تا نقصهای قانونی در این مورد برطرف شود تا این افراد برای هزینههایی که برای کشور ما وارد میکنند و زیانهایی که باعث آن میشوند مجازات شوند که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی بر روی قانون قاچاق انسان ورود پیدا کرده و امیدواریم هرچه سریعتر این قانون ابلاغ شود و دادستانها نیز از قوانین پراکندهای که وجود دارد برای برخورد با باندهای قاچاق انسان به صورت تجمیعی استفاده کنند.
با طرد اتباع غیر مجاز تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی نصف شده است
یاراحمدی همچنین در ادامه تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی را ۶۱۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: پس از اجرای طرح طرد اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور و بازگشتشان به کشور افغانستان تعداد دانش آموزان اتباع افغانستانی نصف شده است و به حدود ۳۲۰ هزار ثبت نام در سال تحصیلی امسال رسیده است.
