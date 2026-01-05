صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرتاب‌های موشکی کره‌شمالی با نظارت کیم جونگ اون

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کره‌شمالی موشک‌های مافوق صوت آزمایش کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۳۶
| |
1251 بازدید
|
۲

پرتاب‌های موشکی کره‌شمالی با نظارت کیم جونگ اون

خبرگزاری مرکزی کره موسوم به کی‌سی‌ان‌ای گزارش داد که در ۴ ژانویه، یک واحد از نیروی ضربت آتش پیشرو ارتش خلق کره، تمرینات پرتاب موشک مافوق صوت را انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این موشک‌های هایپرسونیک از منطقه ریوکپو در پیونگ‌یانگ پرتاب شدند و به اهدافی در برد ۱۰۰۰ کیلومتری در دریای ژاپن اصابت کردند.

کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، که شاهد این تمرینات بود، تأکید کرد که آنها به یک هدف مهم دفاعی و فنی دست یافته‌اند. او تقویت بازدارندگی هسته‌ای کشورش را یک اولویت استراتژیک حیاتی خواند.

پرتاب‌های موشکی کره‌شمالی با نظارت کیم جونگ اون

پرتاب‌های موشکی کره‌شمالی با نظارت کیم جونگ اون

روز یکشنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی حدود ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت محلی، چندین موشک بالستیک را از پیونگ‌یانگ، پایتخت خود، به سمت دریا در سواحل شرقی‌اش شلیک کرد که این نخستین آزمایش موشکی از سوی این کشور در سال جدید میلادی محسوب می‌شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی کیم جونگ اون پرتاب موشک موشک شلیک موشک آزمایش موشکی خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کره شمالی باز هم موشک شلیک کرد
کره شمالی از روی قطار موشک شلیک کرد
کره شمالی برای سومین بار موشک کروز شلیک کرد
کره‌شمالی دو موشک از ساحل شرقی شلیک کرد
کره شمالی پرتابه دیگری به سمت شرق شلیک کرد
جزییات آزمایش موشک مافوق صوت کره شمالی
دستور رهبر کره‌ شمالی برای تولید موشک‌های بیشتر
کره شمالی دو پرتابه جدید شلیک کرد
کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد
آزمایش نوع جدیدی از موشک‌ کروز در کره شمالی
کره شمالی بار دیگر آزمایش موشکی انجام داد
شلیک دوباره موشک ازسوی کره شمالی
کره شمالی دو موشک بالستیک دیگر شلیک کرد
کره شمالی موشک جدید آزمایش کرد
واکنش آمریکا به آزمایش موشکی کره شمالی
کره شمالی یک موشک دیگر آزمایش کرد
کره شمالی دو موشک بالستیک شلیک کرد
کره شمالی بازهم آزمایش موشکی انجام داد
آمریکا آزمایش موشکی کره شمالی را ناموفق خواند
ادعای کره‌شمالی درباره آزمایش موشکی انجام شده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
4
پاسخ
دمتون گرم تو دنیای که فواحش غربی وجود دارن هر روز کلاهک هاتون‌رو سنگین تر و بزرگ تر و قوی تر کنید و لحظه غفلت نکنید که متاسفانه تنها زبانی که میفهمن زبان زوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
4
پاسخ
کره جنوبی که اصلا خیلی ها رئیس جمهورش را نمی شناسند هر روز در حال پیشرفت از نظر اقتصادی و علمی است و کره شمالی هم هر روز موشک هوا می کند ولی مردمش در فقر و فلاکت زندگی می کنند.
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fBA
tabnak.ir/005fBA