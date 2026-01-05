خبرگزاری مرکزی کره موسوم به کی‌سی‌ان‌ای گزارش داد که در ۴ ژانویه، یک واحد از نیروی ضربت آتش پیشرو ارتش خلق کره، تمرینات پرتاب موشک مافوق صوت را انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این موشک‌های هایپرسونیک از منطقه ریوکپو در پیونگ‌یانگ پرتاب شدند و به اهدافی در برد ۱۰۰۰ کیلومتری در دریای ژاپن اصابت کردند.

کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، که شاهد این تمرینات بود، تأکید کرد که آنها به یک هدف مهم دفاعی و فنی دست یافته‌اند. او تقویت بازدارندگی هسته‌ای کشورش را یک اولویت استراتژیک حیاتی خواند.

پرتاب‌های موشکی کره‌شمالی با نظارت کیم جونگ اون

روز یکشنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی حدود ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت محلی، چندین موشک بالستیک را از پیونگ‌یانگ، پایتخت خود، به سمت دریا در سواحل شرقی‌اش شلیک کرد که این نخستین آزمایش موشکی از سوی این کشور در سال جدید میلادی محسوب می‌شود.