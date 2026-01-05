قالیباف: اعتراض ها باید شنیده شود
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در نطق پیش از دستور خود با تسلیت وفات حضرت زینب (س) گفت: تاکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان راهگشاست و رهنماست.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: باید با معترضان گفتوگو کرد، اعتراضات آنها به حق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را به کار گرفت.
رئیس مجلس بیان کرد: عزم دولت جدی است و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود.
اعتراض باید شنیده شود
وی ادامه داد: اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد اما حساب افرادی که مستقیما یا با واسطه به سرویسهای جاسوسی متصلند و وظیفه مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند، جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوهای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیفتد.
دشمن بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد
رئیس مجلس در ادامه گفت: ملت ایران در طول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروشهای زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیتهای اطلاعاتی، امنیتی و رسانهای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.
وی ادامه داد: امروز در جهانی زندگی میکنیم که از یک سو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صدها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون میکشند، آنها را حیوان مینامند، از آب و غذا محرومشان میکنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار میکنند اما در عین محکوم شدن در دادگاههای بینالمللی، به پاس این جنایات در کنگره آمریکا تشویق میگردند.
رییسجمهور قانونی ونزوئلا خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده شد
قالیباف اضافه کرد: در مقابل، فردی همچون رییسجمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده میشود. ونزوئلا نه کودک کشی کرده و نه دست به نسل کشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست.
رئیس مجلس بیان کرد: آمریکا اساسا جایی از قدرت سخت بهره میگیرد که سلطه نرم را بی اثر بداند و حالا که خود را در افول می بیند و میخواهد از فرصتهای نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است. امروز پایان عصر حقوق بینالملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللی است.
برای مستقل ماندن باید قوی بود
وی تاکید کرد: در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.
قالیباف ادامه داد: اتحاد مقدس، رشد اقتصادی پیوسته، حفظ قدرت خرید مردم، خنثیسازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشورها و تقویت همه جانبه قدرت دفاعی ایران از محورهای این قوی شدن است.
در طرح کالابرگ الکترونیکی ارز ترجیحی حذف نمیشود
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی گفت: از دولت مخصوصا رئیسجمهور بابت به مرحله اجرا درآوردن قانون کالابرگ تشکر کنم؛ ممکن است در شیوه اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه کالاهای اساسی حفظ می شود.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمتها در دورههای بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید، پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی شده است.
دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان میرسد
قالیباف در پایان گفت: تاکید میکنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیما به خود مردم خواهد رسید. دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان میرسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاعرسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.