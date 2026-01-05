صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: اعتراض ها باید شنیده شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید با معترضان گفت‌وگو کرد، گفت: اعتراض باید شنیده شود اما حساب افرادی که به سرویس‌های جاسوسی متصلند جداست.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۳۵
| |
1671 بازدید
|
۷
قالیباف: اعتراض ها باید شنیده شود

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در نطق پیش از دستور خود با تسلیت وفات حضرت زینب (س) گفت:  تاکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان راهگشاست و رهنماست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: باید با معترضان گفت‌وگو کرد، اعتراضات آنها به حق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را به کار گرفت.

رئیس مجلس بیان کرد: عزم دولت جدی است و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود.

اعتراض باید شنیده شود

وی ادامه داد: اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد اما حساب افرادی که مستقیما یا با واسطه به سرویس‌های جاسوسی متصلند و وظیفه مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند، جداست و با آن‌ها باید هوشمندانه و به شیوه‌ای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیفتد.

دشمن بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد

رئیس مجلس در ادامه گفت: ملت ایران در طول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروش‌های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه‌ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که از یک سو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صدها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون می‌کشند، آنها را حیوان می‌نامند، از آب و غذا محرومشان می‌کنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار می‌کنند اما در عین محکوم شدن در دادگاه‌های بین‌المللی، به پاس این جنایات در کنگره‌ آمریکا تشویق می‌گردند. 

رییس‌جمهور قانونی ونزوئلا خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده شد

قالیباف اضافه کرد: در مقابل، فردی همچون رییس‌جمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده می‌شود. ونزوئلا نه کودک کشی کرده و نه دست به نسل کشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست.

رئیس مجلس بیان کرد: آمریکا اساسا جایی از قدرت سخت بهره می‌گیرد که سلطه‌ نرم را بی اثر بداند و حالا که خود را در افول می بیند و می‌خواهد از فرصت‌های نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است. امروز پایان عصر حقوق بین‌الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللی است. 

برای مستقل ماندن باید قوی بود

وی تاکید کرد: در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.

قالیباف ادامه داد: اتحاد مقدس، رشد اقتصادی‌ پیوسته، حفظ‌ قدرت‌ خرید مردم، خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشورها و تقویت همه جانبه‌ قدرت دفاعی ایران از محورهای این قوی شدن است.

در طرح کالابرگ الکترونیکی ارز ترجیحی‌ حذف نمی‌شود 

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی گفت: از دولت مخصوصا رئیس‌جمهور بابت به مرحله‌ اجرا درآوردن قانون‌ کالابرگ تشکر کنم؛ ممکن است در شیوه‌ اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه‌ کالاهای اساسی حفظ می شود. 

وی ادامه داد: نکته‌ مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید، پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده‌ آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی‌ شده‌ است. 

دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان می‌رسد

قالیباف در پایان گفت: تاکید می‌کنم‌ که در این طرح ارز ترجیحی‌ حذف نمی‌شود بلکه منافع آن مستقیما به خود مردم خواهد رسید. دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان می‌رسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعتراض ارز ترجیحی مطالبات ونزوئلا خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسانی از حذف ارز ترجیحی می‌ترسند؟
قالیباف: در سال ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیکی هر ماه ارائه خواهد شد
قالیباف: بیچاره خواهید شد
قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود
حضور قالیباف در نمایشگاه بین‌المللی کتاب+عکس
رئیس مجلس: حدود ۱۲ هزار قانون خلاصه می‌شود
واکنش قالیباف به قطعنامه شورای حکام
قالیباف: آمریکا، شریک اول جنایات علیه فلسطینیان است
لغو نشست خبری قالیباف
قالیباف: دو‌سوم قوانین کشور زمینه‌ساز فساد هستند
قالیباف به آمریکای لاتین رفت
قالیباف: قدرت واقعی در اراده‌ ملت‌هاست نه زرادخانه‌ها
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
قالیباف: ٨۵٠٠ قانون در کشور منسوخ می‌شود
قالیباف: در سال جدید هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع می‌شود
قالیباف: همکاری‌های پارلمانی و اقتصادی با ونزوئلا در دستورکار
پیام محمدباقر قالیباف به ملت ایران
قالیباف: تحجر ما را به جهنم انحراف از اسلام می‌برد
مأموریت جدید قالیباف و هیأت پارلمانی در جاکارتا
قالیباف: کار فرهنگی کردیم، اما تلفات جاده‌ای بیشتر شد!
واکنش قالیباف به صحبت‌های خارج از دستور نماینده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
فرشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
40
پاسخ
شما در هر کوی و برزنی بروید، صدای اعتراض مردم از هر مناره و منبری بلند است، آیا گوش شنوایی هست؟!آ یا غول تورم و گرانی را شکست دادید؟!کمر مردم خرد و خاکشیر شده زیر اینهمه بحران و استرس و بی کفایتی! دیگه چطوری اعتراض کنند. برن توی جوی خیابان باغ زن وبچه بخوابند تا باور کنید!؟
بابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
44
پاسخ
هیچ وقت نشنیده اید و نخواهید شنید.وعده توخالی ندهید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
33
پاسخ
اون چند نفر رانت خوار و رانت گیرنده ها را که میشه شناسایی کرد باید مجازات شوند اما چرا مجازات نمی شوند؟
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
40
پاسخ
هر موقع صدایی از مردم بلند میشه وعده و وعید شروع میشه، بعد از فروکش کردن دوباره همون آش و همون کاسه اس.
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
23
پاسخ
غلط ترین کار ممکن در چنین شرایطی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود!!!فکر میکنید با نفری یک میلیون تومان ماهانه آنهم به برخی خانوارها و نه همه(با توجه به دهک بندی های غلط و آمارهای بسیار اشتباهی که از سطح درآمدی افراد وجود دارد)، مشکلات اقتصادی مردم حل خواهد شد؟ سخت در اشتباهید!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
17
پاسخ
قالیباف کالا برک یک میلیونی پول یک کیسه برنج نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
9
پاسخ
جوان ما دیگه نمی تونه موتور بخره، افزایش قیمت خودرو ، مواد خوراکی، مسکن و .... بیداد می کنه ازدواج حوان شده حسرت و آرزو
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fB9
tabnak.ir/005fB9